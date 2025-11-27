«Говорят, мы заплатили Булановой». Как дуэт железнодорожников «Карабас Баян» оказался на одной сцене с иконой 90-х

«Говорят, мы заплатили Булановой». Как иркутский дуэт «Карабас баян» оказался на одной сцене с иконой 90-х Источник: Артем Завьялов

«Нам говорили, что по Иркутску ходит слух, будто бы мы заплатили Булановой за наше выступление. И всем интересно сколько! А на самом деле мы просто записали ролик на ее трендовую песню, а она добавила его к себе», — рассказывают ребята из музыкального дуэта «Карабас Баян». Этот коллектив знают в Иркутске многие. Артем Завьялов и Владимир Грищенко с 2019 года активно выступают со своей шоу-программой в столице Приангарья и даже гастролируют по другим городам области и за ее пределами. Но по-настоящему громко они заявили о себе этой осенью, когда вышли на сцену вместе со знаменитой певицей Татьяной Булановой. Как два железнодорожника бросили все и ушли в музыку, а потом, не имея ни среднего специального, ни высшего музыкального образования, сделали свои шоу-программы, ребята рассказали журналисту IRCITY.RU.

Ребята вместе учились в ИрГУПС и создали коллектив

«Настоящие пацаны» в музыкалку не ходят Артем Завьялов, как и его коллега Владимир Грищенко, в музыке оказались если не случайно, то уж точно не потому, что это была мечта детства. Артема в 11 лет привели в музыкальную школу, куда он ходить совершенно не хотел.

Артем (слева) пошел в музыкалку, потому что друг семьи был преподавателем в музыкальной школе

— Мне родители сказали, что я пойду учиться играть на аккордеоне, потому что преподаватель — друг семьи и мой отец когда-то у него тоже учился. Я такой: «Ну ладно, пойду», хотя мне это совершенно не нравилось. Первые три года я ходил из-под палки, прогуливал, было даже такое, что хотел бросить, но родители не дали. А вот на четвертый год обучения у меня вдруг проснулось желание, я стал брать дополнительные уроки, усиленно заниматься, — начал свою историю Артем Завьялов. В Железногорске-Илимском, где родился и вырос Артем, занятия в музыкальной школе были «копеечными», так что ничего не мешало парню посещать больше часов, чем это предусмотрено программой. Пока у всех было по два урока по специальности, Артем ходил 4-5 раз в неделю.

Ребята делают каверы, но всегда устраивают из этого шоу

— Чем больше занимаешься, тем лучше получается. Я стал ездить на конкурсы, побеждать. Но после школы, когда нужно было выбрать будущую специальность, я решил «быть в тренде» и пошел в ИрГУПС, потому что тогда работать на железной дороге считалось престижно, — вспоминает собеседник. Артем учился на связиста, но параллельно посещал студенческий центр культуры и досуга, играл в оркестре народных инструментов. На второй год в коллектив пришел Владимир Грищенко, и ребята крепко сдружились.

Владимир Грищенко (слева) тоже оказался в музыкалке случайно

— Вовка младше меня на год, соответственно, в универ он поступил позже. В студенческом центре нам предложили сделать трио инструменталистов: я на аккордеоне, Вова на баяне и еще у нас была бас-балалайка. Мы сразу же поучаствовали во всероссийском онлайн-конкурсе и заняли там первое место, — рассказывает Артем. Владимир тем временем говорит, что тоже ни о какой музыкальной карьере не думал. В селе Шерагул в Тулунском районе, откуда он родом, «настоящие пацаны» таким не увлекались и в музыкальную школу не ходили. — Мне было 12 лет. Помню, что мой будущий преподаватель по баяну Валентина Ивановна встретила на улице мою маму и пожаловалась, что людей нет, школа загибается, никто туда ходить не хочет. Ну и мама решила, что надо спасать положение, дома мне говорит: «Все, ты идешь в музыкальную школу». Я опешил: «В смысле, какая школа? У меня баскетбол, у меня борьба, спорт, я не хочу». Тем более в деревне в музыкальную школу ходят одни «грибки», а я же не «грибок», — смеется Владимир.

В итоге обоих парней музыка затянула

— Какой интересный сленг. А что это значит? — спрашиваю я. — Ну-у-у, это такой общажный сленг. Типа, реальные парни в музыкалку не ходят, — объясняют ребята. В итоге мама Володи пошла на компромисс: с сыном они договорились, что тот походит в школу 2 месяца и, если не понравится, никто его там держать не будет. В итоге музыка настолько увлекла Владимира, что он усвоил программу первого класса за полгода. Тоже стал ездить на конкурсы, занимать первые и вторые места.

Сейчас ребята гастролируют и собирают полные залы

— Еще у нас в Шерагуле была команда КВН, я мечтал в нее попасть, потому что ребята так круто шутили, а все смотрели на них с восхищением. Я так хотел быть с ними на сцене. И вот во время моего второго года обучения меня позвали выступить с ними — подыграть в музыкальном конкурсе на баяне. Так я оказался в команде КВН, причем со старшими ребятами, — с гордостью рассказывает Владимир. Ему в то время было около 13 лет, а его напарникам по команде — в районе 30–35. Конечно, подростку это казалось невероятно крутым событием. Затем он стал играть за младшую команду КВН, но уже не только подыгрывать на баяне, но и шутить, участвовать в номерах. Так и началась сценическая жизнь Владимира.

Для своих номеров они используют разные образы и идеи

После школы он так же, как и Артем, поступил в ИрГУПС, потому что не видел себя в роли преподавателя музыкальной школы, а других вариантов на тот момент как будто и не существовало. Владимир выбрал специальность, связанную с движением поездов. Тем не менее, тяга к творчеству все-равно победила. Володя сразу же пришел в досуговый центр при университете, где и сложился будущий дуэт «Карабас Баян». Продавали в вагонах вкусняшки к чаю с баяном наперевес В студенческие годы Артем и Владимир здорово прокачались в музыке: со своим трио они в разные годы ездили на всероссийские конкурсы, например, на Студвесну в Казань, Уфу, Екатеринбург, Петербург, Москву, Владивосток, Тольятти и Самару. Также покорили жюри областного фестиваля «РЖД зажигает звезды», после чего отправились на всероссийский этап, где взяли бронзу. — Учились вы, наверное, так себе? Некогда было со всеми этими конкурсами? — Почему? У меня, например, красный диплом, Вова тоже хорошо учился. У нас с этим не было проблем никаких, — отвечает Артем. На летних каникулах и Володя, и Артем работали проводниками в поездах дальнего следования. Без музыки не обходилось и здесь, потому что баян и аккордеон всегда были при себе.

Каждый их концерт — настоящее шоу

— Нам нужно было продавать в вагоне разную продукцию к чаю. План по продажам был немаленький. У меня в вагоне, например, всегда все продавалось, потому что я шел с баяном, наигрывал что-то, а напарница в это время показывала людям ассортимент. Начальница поезда, когда это увидела, отправила нас и в другие вагоны, — смеется Артем. На длинных остановках ребята выходили на перрон и устраивали для пассажиров мини-концерты. За это проводников-музыкантов угощали вкусняшками, а в южных городах благодарили арбузами и дынями. После окончания университета Артем вернулся в родной Железногорск-Илимский, где устроился работать по целевому направлению. Правда, вместо трех лет отработал всего несколько месяцев, а затем ушел в армию. На два года музыкальный дуэт распался, но ребята все равно поддерживали связь и строили творческие планы.

Основа репертуара — хиты 80-х и 90-х, а еще народная музыка, классика и немного рока

— Так получилось, что я из армии вернулся, прилетел рано утром в Иркутск, а Володя в этот же день, только в обед, уехал в часть на службу. Два года мы, получается, не виделись, но вели диалог, что надо что-то делать. У нас был пример — по телику мы видели коллектив «Баян Микс». Они первыми у нас в стране взяли баян, аккордеон и начали играть зажигательные композиции, делать именно шоу. Мы этим загорелись и решили сделать что-то подобное, — рассказывает Артем. Когда Владимир вернулся из армии, ребята стали готовить собственную кавер-программу и усиленно репетировать. Первое коммерческое выступление дуэта, получившего название «Карабас Баян», состоялось 1 марта 2019 года. Коллектив позвали на свадьбу знакомые, но уже не бесплатно и не за спасибо, как это было раньше. В тот день парни получили первый гонорар.

Сейчас музыка — это основная работа парней, хотя когда-то они оба трудились на железной дороге

— Но у нас, конечно, все шло не по плану. У Вовки отказал микрофон, поэтому ведущий все 15 минут стоят и держал перед ним свой. Я в такси забыл шапку, побежал скидывать минусовки диджею, зацепился о крюк и порвал концертные штаны. Но даже несмотря на всю эту череду неудач, мы выступили шикарно. Именно после того раза нас стали везде приглашать, — делится Артем. Первое время выступления приходилось совмещать с постоянной работой на железной дороге. В какой-то момент стало ясно, что усидеть на двух стульях не получится. Пришлось делать выбор. — Не было страшно терять стабильную работу в достаточно надежной компании? — Было. Я год своим близким не говорил, что уволился с «железки». Просто я учился на коммерции, родители за меня 5 лет платили, а я взял и все бросил. Не хотелось их расстраивать. Тем более что моя специальность предполагала хорошие перспективы и карьерный рост. Но я свой выбор сделал, — отмечает Владимир.

Шоу-программу дуэту «Карабас Баян» помог сделать профессиональный режиссер

Когда он и его напарник Артем решили полностью посвятить себя музыке, побросали официальные работы и уже были готовы жить одними лишь концертами, репетициями и гастролями, случилась пандемия коронавируса. — Мне пришлось снова искать работу, я устроился в одно госучреждение, переждал там ковид, поработал три года, а потом, когда наша индустрия развлечений наконец-то восстановилась, я снова ушел в музыку, — добавляет Владимир. «Она наш клип к себе репостнула» Несмотря на то, что и Артем, и Владимир оставили железную дорогу, она не отпустила их насовсем. Эту тему парни использовали в своей концертной программе, с которой теперь гастролируют по городам Иркутской области. — Готовить шоу нам помогал режиссер и арт-директор ресторана Broadway Александр Борщевский, он один из лучших в нашем регионе. Александр попросил нас заполнить анкеты, в которых мы рассказали о себе все, начиная с детства и заканчивая сегодняшним днем, а он придумал для нас сюжет. Основной темой, конечно, стала железная дорога, — объясняет Артем.

В этом году ребята выступили на одной сцене с Татьяной Булановой

По сюжету, парни — пассажиры, опаздывающие на поезд. На этой почве они знакомятся, каждый рассказывает свою историю. Один из героев — скромняга и интеллигент, а второй — простак, но с доброй душой. Идея концерта в том, что даже столь разные люди могут найти общий язык и подружиться, если их связывает музыка. Основу репертуара составляют ретропесни 80-х и 90-х годов, но есть и современные композиции. Артем и Володя стараются делать каверы на что-то более проверенное и вечное, чем нынешние поп-хиты однодневки. Также в их плейлисте рок, музыка народов мира и кое-что из классики. — Как так получилось, что вы выступили на одной сцене с Татьяной Булановой? Как будто после такого вы можете поднять свой гонорар и никто даже не удивится. — Нам говорили, что по Иркутску ходит слух, будто бы мы заплатили Булановой за наше выступление. И всем интересно сколько! А на самом деле этим летом мы просто записали ролик на ее песню «Мой ненаглядный». Она сейчас в тренде, а мы ради веселья всегда снимаем короткие ролики на трендовые песни, выкладываем в соцсети и обязательно тегаем артистов, которые эти песни исполняют, — объясняет Артем. С хитом Булановой была ровно та же история. Ребята сняли ролик, выложили его в своей группе во «ВКонтакте» и благополучно отправились отыгрывать корпоратив. На следующий день зашли на свою страничку, а у ролика с песней Булановой уже больше 300 лайков.

А вот и тот самый кавер, который увидела певица

— У нас в группе во «ВКонтакте» аудитория не такая большая, всего 4 с чем-то тысячи человек, и никогда за один день ни один клип так не залетал. Мы сначала ничего не поняли, а потом заметили, что Буланова наш клип к себе репостнула. Потом этот ролик разошелся по разным фан-группам певицы в Telegram и все, — продолжают ребята. Через некоторое время после такого всплеска популярности в личку группы скинули сообщение, в котором концертный директор Татьяны Булановой просит талантливый коллектив «Карабас Баян» связаться с ним и обсудить идею совместного выступления. Там же были контактные данные. — Вы, наверное, подумали, что это какой-то прикол или мошенники? — Я даже сначала Вове не стал говорить, потому что решил, что это фигня какая-то. Но я позвонил, ответил действительно концертный директор, вспомнил нас, мы коротко что-то обсудили, а потом он скинул звонок. Вот после этого я рассказал Вове, и мы долго-долго обсуждали, соглашаться или нет, — отвечает Артем.

Концертный директор Татьяны Булановой сам предложил ребятам совместный номер

— Как, вы еще раздумывали? Вам предлагают выступить на одной сцене с Булановой, а вы не сразу соглашаетесь? — У нас на тот же день, что и концерт, уже был запланирован частный корпоратив. А мы вообще-то никогда не подводим заказчиков. Поэтому мы людям по-честному сказали, что у нас есть вот такой шанс — один на миллион, но пока не очень понятно, утвердили нас или нет. Заказчица все поняла и ждала, а мы с этим концертным директором 4 или 5 раз связывались, и он все никак не давал нам четкого «да» или категоричного «нет», — продолжает Артем.

Вот то самое выступление с Булановой в Иркутске

В итоге все решилось буквально за неделю до концерта. Директор артистки подтвердил выступление, и ребята были уверены, что это будет либо разогрев, либо выступление в перерыве, чтобы Татьяна Буланова успела перевести дух и переодеться. — А потом директор звонит из Читы, где она выступала перед Иркутском, и говорит, что будет совместный номер. У меня во-о-от такие глаза, я не могу поверить, что это происходит с нами, — улыбается Артем. Ребята говорят, что Татьяна оказалась максимально простой и дружелюбной в общении. Во время совместной репетиции она работала с иркутским дуэтом так, будто они часть ее команды.

А это награждение на фестивале «Душа Баяна»

— Она настоящая певица. Поет живьем, поет сама. От ее энергетики люди в зале заряжаются. Смотришь, кто-то улыбается, кто-то плачет. Буланова спела «Опустела без тебя земля», и так классно это сделала. Она не просто поет, она проживает каждое слово. И люди в зале это чувствуют, — заметил Владимир. После триумфального выступления с Булановой ребята отправились в гастрольный тур по Иркутской области. Свою шоу-программу они показывают в разных городах, и всегда в зале аншлаг. В скором времени «Карабас Баян» планирует расширить географию и снова попробовать покорить другие регионы.

Ребята завоевали гран-при, им вручили новый аккордеон

Кроме того, на этой неделе в Москве подвели итоги всероссийского фестиваля «Душа баяна», на котором наши иркутские ребята взяли гран-при. Их номер признали одним из лучших среди более чем тысячи выступлений. В качестве приза дуэту «Карабас Баян» подарили новенький классный аккордеон.