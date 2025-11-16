НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

 753мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Проверь свои знания по географии
«Умные решения»
Влетел в стоящий грузовик
Кто претендует на новые пособия для семей
Какие грибы растут в ноябре
Погода на неделю в Ярославле
Власти призвали подготовить авто к зиме
Закрывают ДК им. Добрынина
Развлечения Тест Знаете наизусть только родной двор или всюду ориентируетесь без карты? Сложный тест по географии

Знаете наизусть только родной двор или всюду ориентируетесь без карты? Сложный тест по географии

Если ответите правильно на все вопросы, можете считать себя настоящим эрудитом

561
Попробуйте пройти сложный тест по географии | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПопробуйте пройти сложный тест по географии | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Попробуйте пройти сложный тест по географии

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Доскональное знание каждой улицы родного города и умение ориентироваться в пространстве без карты еще не свидетельствуют об обширных географических познаниях. А вот успешное прохождение нашего сложного теста по этому предмету — еще как!

Попробуйте правильно ответить на семь вопросов о разных уголках нашей планеты, чтобы узнать, как хорошо вы знаете различные географические факты. А затем обязательно похвастайтесь результатами в компании друзей и предложите им пройти тот же тест. Узнайте, кто из ваших друзей или членов семьи главный знаток этого предмета!

ТЕСТПройден 127 раз
Тест по географии
1 / 7

Как называется столица Турции?

  • Стамбул

  • Анкара

  • Измир

Удалось ответить на все вопросы? Не останавливайтесь на достигнутом. Попробуйте пройти еще один выпуск нашего географического теста. Набрать максимальный балл получится далеко не у всех.

Если хочется проверить широту своего кругозора, тогда попробуйте правильно ответить на 10 вопросов из этого теста. Придется вспомнить множество интересных фактов, о которых вы когда-либо слышали.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
География Мир Столица Страны
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Краснодар — это не только столица Кубани, но и город, где легко заблудиться!
Гость
1 час
Карта не всегда помогает, иногда нужно знать город.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление