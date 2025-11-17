НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Даже дети лучше справятся: тест на школьные знания — думаете, вы ответите на 10 из 10?

Даже дети лучше справятся: тест на школьные знания — думаете, вы ответите на 10 из 10?

Проверьте, сможете ли вы гордиться званием отличника

Дети, затаив дыхание, наблюдают, как взрослые пытаются справиться с заданиями, с которыми они разделываются на раз-два

Наверное, нет такого человека, кто ни разу не был бы в школе. Но важно не то, сколько времени вы ей посвятили, а вынесенные из уроков знания. Закрепились они прочно в вашей голове или так и пропали в бездне незначительных открытий, напрочь стертых из памяти?

Чтобы вы могли проверить, насколько хорошо (или плохо) вы когда-то усвоили школьную программу, мы и создали этот тест. Ответив всего на 10 вопросов, вы узнаете, можете ли вы гордиться звонким званием отличника или ваш предел — это крепкий и стабильный трояк.

1 / 10

Где в сказке Пушкина впервые встретились Поп и Балда?

  • В поле

  • На базаре

  • В деревне

  • В лесу

2 / 10

Сколько океанов на планете Земля?

  • Три

  • Четыре

  • Пять

  • Шесть

3 / 10

Какой из этих элементов открыл Ларс Нильсон?

  • Водород

  • Никель

  • Скандий

  • Стронций

4 / 10

Сколько хромосом в геноме человека?

  • 41

  • 42

  • 44

  • 46

5 / 10

Что из перечисленного не является металлом?

  • Марганец

  • Сера

  • Золото

  • Серебро

6 / 10

Сколько миллиметров в километре?

  • Десять тысяч

  • Сто тысяч

  • Миллион

  • Десять миллионов

7 / 10

Сатурн — это какая по счету планета от Солнца?

  • Пятая

  • Шестая

  • Седьмая

  • Восьмая

8 / 10

Как называется стеклянная оболочка лампы накаливания?

  • Колба

  • Полба

  • Ампула

  • Пробирка

9 / 10

Сколько будет 0,2 километра в дециметрах?

  • 20

  • 200

  • 2000

  • 20 000

10 / 10

Все знают приставку «кило-», а как насчет «гекто-»? Это сколько?

  • 10

  • 100

  • 1000

  • 10 000

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
