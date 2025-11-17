Даже дети лучше справятся: тест на школьные знания — думаете, вы ответите на 10 из 10?

Наверное, нет такого человека, кто ни разу не был бы в школе. Но важно не то, сколько времени вы ей посвятили, а вынесенные из уроков знания. Закрепились они прочно в вашей голове или так и пропали в бездне незначительных открытий, напрочь стертых из памяти?
Чтобы вы могли проверить, насколько хорошо (или плохо) вы когда-то усвоили школьную программу, мы и создали этот тест. Ответив всего на 10 вопросов, вы узнаете, можете ли вы гордиться звонким званием отличника или ваш предел — это крепкий и стабильный трояк.
Где в сказке Пушкина впервые встретились Поп и Балда?
В поле
На базаре
В деревне
В лесу
Сколько океанов на планете Земля?
Три
Четыре
Пять
Шесть
Какой из этих элементов открыл Ларс Нильсон?
Водород
Никель
Скандий
Стронций
Сколько хромосом в геноме человека?
41
42
44
46
Что из перечисленного не является металлом?
Марганец
Сера
Золото
Серебро
Сколько миллиметров в километре?
Десять тысяч
Сто тысяч
Миллион
Десять миллионов
Сатурн — это какая по счету планета от Солнца?
Пятая
Шестая
Седьмая
Восьмая
Как называется стеклянная оболочка лампы накаливания?
Колба
Полба
Ампула
Пробирка
Сколько будет 0,2 километра в дециметрах?
20
200
2000
20 000
Все знают приставку «кило-», а как насчет «гекто-»? Это сколько?
10
100
1000
10 000