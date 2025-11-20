Запросила 20 миллионов на поездку в США. Известные циркачи отправили дочь на перевоспитание в шоу «Чадо из ада»

17-летняя Екатерина Лунегова захотела 20 миллионов от родителей и уехать в Америку Источник: «Мультимедиа групп», телеканал «Ю»

Пермская семья циркачей Лунеговых стала участниками реалити-шоу «Чадо из ада» (12+). Программу с их участием на днях показали на телеканале «Ю». Журналисты 59.RU рассказывают их историю. Алексей и Виктория Лунеговы — основатели цирковой династии из Перми. Семейный доход они не афишируют. У них в собственности восьмикомнатный дом в Перми за 30 миллионов рублей и квартира-студия в Москве за 30 миллионов. У семьи есть личный водитель, няня, а за порядок в доме отвечает клининговая компания.

Алексей и Виктория Лунеговы обратились в реалити-шоу за помощью Источник: «Мультимедиа групп», телеканал «Ю»

Родители рассказали, что всегда выполняли прихоти своей 17-летней дочери Екатерины: купили ей квартиру в Москве, обезьян и змей для постановки циркового номера. С животными вскоре девушка работать перестала, потому что не захотела заниматься их дрессурой. В гардеробе дочери — только премиальные бренды. Недавно дочь Лунеговых Екатерина потребовала 20 миллионов рублей. На эту сумму она захотела уехать в Америку и создать свое шоу. Поэтому они решили обратиться в реалити-шоу «Чадо из ада», чтобы разобраться в ситуации и оставить дочь в семье. «Я принимаю участие в проекте лишь потому, что мой папа пообещал подумать над вложением 20 миллионов. Поэтому эти четыре дня хоть в хлеву со свиньями как-нибудь переживу», — объяснила свое согласие на эксперимент Екатерина Лунегова.

Вместо работы с семьей над совместным шоу Екатерина захотела сделать свое в Америке Источник: «Мультимедиа групп», телеканал «Ю»

На четыре дня Екатерину увезли в город Торопец Тверской области. По правилам шоу у нее забрали деньги, карты и мобильный телефон. Всё время она должна была провести в многодетной семье Харлампиевых, которая тоже выступает в цирке, но в народном и бесплатно. У Харлампиевых четверо детей, все они — спортсмены. Семья живет в частном доме, доставшемся по наследству. У главы семьи — Константина Харлампиева — есть 25-летняя «Газель». Он работает сразу в трех местах: учителем физкультуры и ОБЖ в школе, тренером по прыжкам на батуте и руководителем народного цирка «Юность». Семейный бюджет — 95 тысяч рублей.

Семья Харлампиевых встретила Екатерину Лунегову небольшим цирковым номером Источник: «Мультимедиа групп», телеканал «Ю»

Первый день в приемной семье Екатерина Лунегова провела скандально. Она отказалась выходить в огород и помогать по дому, а также гладить собственные вещи утюгом. Также она не приняла угощение — домашние пирожки. После этого Ольга Харлампиева — супруга Константина — со старшей дочерью Ариной приготовили ужин с учетом просьб гостьи без жарки на масле, однако Екатерина в итоге полностью отказалась от еды и поела лишь немного овощей. «Я хочу, чтобы эта семья сразу же понимала, кто перед ними стоит. Это не просто деревенская девчонка, а, извините, Екатерина Лунегова, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Я постараюсь качать свои права по максималке, чтобы они делали так, как мне надо, чтобы я хоть немного испытывала чувство комфорта», — прокомментировала свое поведение Екатерина Лунегова.

В 2025 году Екатерина Лунегова установила рекорд по лимбо. Она прошла под планкой на высоте 20 сантиметров и 1 миллиметр от пола. Этот результат занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

В первый день Екатерина Лунегова отказывалась от всего и диктовала свои условия Источник: «Мультимедиа групп», телеканал «Ю»

Со скандала начался и второй день Екатерины в гостях. Она поссорилась со старшей дочкой Харлампиевых Ариной из-за того, что она разбудила ее в семь утра, хотя Лунегова привыкла вставать только в девять. После этого гостья отказалась заправлять за собой постель и делать уборку в доме. Днем, пока семья перебирала выращенную картошку в гараже, Екатерина только стояла в стороне и ругалась, отстаивая свое мнение и интересы.

Екатерина продолжала недовольно стоять в стороне, даже когда все перебирали картошку Источник: «Мультимедиа групп», телеканал «Ю»

Успокоилась младшая Лунегова, когда поехала с Константином и Ариной Харлампиевыми на тренировку в спортшколу, где они преподают. Там Екатерина показала свою пластику в прыжках на батуте. Затем они прогулялись по городу. Сфотографировались у памятника Александру Невскому, который там венчался, а также поднялись на Лисью башню, с которой открывается вид на реку Торопу. Вернувшись домой, они стали готовить ужин. Екатерина пожарила красноперку на мангале. После этого она разговорилась и стала обсуждать с Ариной цирковые навыки друг друга и возможность сделать совместный номер.

Гостья стала принимать участие в жизни дома, попробовав приготовить рыбу Источник: «Мультимедиа групп», телеканал «Ю»

Третий день Екатерина начала с парной тренировки с Ариной. Девочки решили поставить совместный номер. За завтраком же она согласилась с Ольгой еще раз подумать над идеей отложить свою поездку в Америку. После этого поблагодарила ее за вкусную кашу и сама помыла за собой посуду.

Екатерина согласилась помыть посуду после завтрака Источник: «Мультимедиа групп», телеканал «Ю» «Мне надо отметить сегодняшний день в календаре. Посуду мою! Родители вообще офигеют», — сказала Екатерина Лунегова.

После завтрака Константин с детьми и Екатерина отправились в местный ДК на репетицию народного цирка, которым руководит глава семьи Харлампиевых. Там юная Лунегова подметила, что репетируют номер местные ребята безэмоционально. Константин согласился с ней, после чего девушка выступила перед ним с наставлением.

Екатерина Лунегова дает наставления артистам народного цирка Источник: «Мультимедиа групп», телеканал «Ю» «Вы большие молодцы, делаете такие трюки… Но показывать свои эмоции, когда что-то не получилось, можно только за кулисой, когда вас уже не видно. Поскольку вы артисты, улыбка важна всегда. Если ее нет, взгляд зрителя пропадает».

Затем Екатерина отрепетировала совместный номер с Ариной и провела мастер-класс по лимбо для артистов народного цирка. Местные ребята в восторге аплодировали мастерству пермячки.

Екатерина стала тренироваться вместе с Ариной Источник: «Мультимедиа групп», телеканал «Ю»

Вечером третьего дня Екатерина вместе с принимающей ее семьей готовила на ужин картошку с лисичками. В это время она разоткровенничалась. «Эти дни как с бухты-барахты перевернулись. Я никогда не была в подобной обстановке. Я поняла, что я не такая уж идеальная и у меня есть над чем работать. Смотря на конфликт с папой, возможно, я в чем-то не права. Вы мне показали, что семья может быть очень дружной. Я была уверена, что мы не подружимся. Для меня стало неожиданностью, что мы нашли точки соприкосновения, вместе выступали, чистили рыбу… Что только не происходило! Спасибо вам большое!» — обратилась к Харлампиевым Екатерина. На четвертый день Харлампиевы с объятиями проводили свою гостью с надеждой на очередную встречу. Получив мобильный телефон по окончании эксперимента, Екатерина созвонилась с родителями и в первую очередь поздравила своего отца с днем рождения.

Екатерина Лунегова расплакалась во время разговора с родителями по окончании эксперимента Источник: «Мультимедиа групп», телеканал «Ю»