«Было много родителей с детьми»: как прошел концерт легендарной рок-группы в Ярославле. Видео

В Ярославле вечером 13 ноября прошел концерт рок-группы «Алиса». Жители города поделились впечатлениями от выступления.

У Вознесенских казарм на улице Свободы, 46 перед началом мероприятия собралась огромная очередь. По словам зрителей, прежде чем удалось попасть в зал, пришлось подождать.

«Концерт прекрасный. Мы не стали стоять [в очереди], замерзли, сидели в машине. На входе: две точки только на пропуск, при этом скан билета, бумажный браслет и рамки с досмотром. Плюс гардероб тоже с двумя окошками», — рассказала жительница Ярославля Юлия Скороходова.

При этом, само выступление ярославне понравилось. По ее словам, концерт прошел спокойно.

Ярославец Сергей рассказал, что ему недолго пришлось стоять в очереди. По его словам, толпа стала собираться ближе ко времени начала концерта. Те, кто пришли заранее, довольно быстро оказались в зале.

«Я пришёл к казармам в 18:30. Очередь была небольшая, я ждал до входа в зал минут 15, а вот ближе к 19:00 очередь выросла почти до улицы Свободы. Но это можно понять, так как усиленные меры безопасности. Но Кинчев подождал, пока пройдут все и начал где-то 19:25. Он всегда старается всех ждать. В общем, по мне так, один из лучших концертов Алисы в Ярославле, респект Косте», — рассказал Сергей.

В целом, у Сергея остались положительные впечатления от концерта. Он поразился энергичности лидера группы.

«Мне показалось очень как-то все эмоционально и на одном дыхании прошло. Энергетика Кинчева просто огонь, так уметь в 66 лет, это, конечно, многого стоит. Наверное, потому что он чувствовал отдачу. Народ разный, в основном около 40 лет, мое поколение 90-х, молодежи немного, но была. Очень много было родителей с детьми, прям удивительно, видимо, приобщают. Было много тех, кто регулярно ездит с группой по городам. Они, как всегда, устроили слэм», — рассказал Сергей.

Слэм — активность зрителей на концертах, танцы, прыжки и толчки в ритм музыке.

По словам Сергея, в последнее время у «Алисы» есть традиция. Во время исполнения хита «Красное на черном» зрители кидают на сцену свои фанатские шарфы, а лидер группы Константин Кинчев собирает их и надевает на себя.

«Там разные города на шарфах написаны, это очень классно выглядит, как уважение фанатам. Ещё было приятно, что он несколько раз благодарил Ярославль, видимо, хорошо принимали. И ещё один эпизод: в какой-то момент организаторы попросили народ не напирать на передние ряды, видимо, слишком перестарались. Но по сравнению с тем, что иногда бывает у „Алисы“, это ерунда», — рассказал Сергей.

В разговоре с 76.RU представители концертного зала «Вознесенский» сообщили, что со стороны площадки никаких накладок не было.

«Все было абсолютно хорошо. Все сотрудники отработали на пять с плюсом, площадка была технически готова», — рассказали в «Вознесенском».

Креативный директор «Алисы» Александра Панфилова в беседе с 76.RU рассказала, что обычно задержки происходят из-за соблюдения мер безопасности.

«По всей стране, как вы знаете, много лет меры безопасности. Поэтому людей охрана запускает долго. Она не наша. Это какие-то специальные люди, у них есть установка, они всех, наверное, досматривают. И так далее и тому подобное. Это нормальная практика», — рассказала Александра Панфилова.

Представитель компании-организатора в беседе с 76.RU не стал отвечать на вопрос журналиста и положил трубку.

Напомним, билеты на концерт «Алисы» в честь 20-летия альбома «Изгой» продавали по цене от 2700 до 5100 рублей. Мы рассказывали, какие еще мероприятия планируются в Ярославле в ноябре.

