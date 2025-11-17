Знаменитый актер Роман Курцын раскрыл свои секреты бодрости и энергичности

Роман Курцын рассказал, что любит есть на завтрак Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Известный актёр и продюсер из Ярославля Роман Курцын поделился с 76.RU секретами бодрости и поддержания позитивного настроя в осенние дни. Курцын считает, что главный способ оставаться энергичным — спорт и здоровый образ жизни.

«С утра выпиваю натощак пол-литра тёплой воды, запускаю свой организм и правильно питаюсь. Для меня очень важен завтрак, потому что он даёт энергию на день. Я делю его на два порядка: белковый — яйца или творог, и углеводный, который даёт силу», — отметил актёр.

Но энергия, по словам Романа Курцына, начинается не только с еды и спорта. Он подчёркивает, что внутренний настрой напрямую влияет на самочувствие.

«Надо относиться с благодарностью ко всему, что происходит в вашей жизни. Самое главное — это мысли, которые нас окружают, они дают нам силу и энергию», — подчеркнул актёр.

Курцын уверен, что такие привычки помогают оставаться активным даже в осенние дни, когда многим не хватает сил и мотивации.