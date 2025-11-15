Вторсырье и вечеринки: на чем и сколько сейчас зарабатывают актеры «Реальных пацанов»

От сериального амплуа своего в доску недалекого Антохи — друга Коляна — Богданов ушел довольно давно. Он успел сыграть спасающего леса пожарного в драме «Огонь» (6+), главаря банды в мультяшных масках в первой части «Майора Грома» (12+) и много кого еще. Кроме того, Антон Богданов сам снимает фильмы и выступает продюсером.

Актер вместе со сценаристом и продюсером Михаилом Шулятьевым основал кинокомпанию «Проспект Мира» — владеют ею на равных. «Проспект Мира» уже выпустил три фильма про приключения Ивана Семенова и комедию «Нормальный только я» (12+) о летнем лагере, где живут дети с особенностями развития и хулиганы. Сейчас в производстве — военно-историческая драма «Красавица» про спасение животных Ленинградского зоопарка во время блокады.