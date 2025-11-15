НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Вторсырье и вечеринки: на чем и сколько сейчас зарабатывают актеры «Реальных пацанов»

Вторсырье и вечеринки: на чем и сколько сейчас зарабатывают актеры «Реальных пацанов»

Некоторые звезды ситкома решили открыть свой бизнес, но не все оказались успешными предпринимателями

Некоторые актеры сериала зарабатывают деньги еще и как предприниматели

8 ноября сериалу «Реальные пацаны» (16+) исполнилось 15 лет. Кто из звезд проекта встретил этот юбилей в двойном статусе актеров-бизнесменов — читайте в материале 59.RU.

Сериал завершили в 2023 году, но в конце октября 2025-го канал ТНТ заявил, что новому сезону — быть. Дата выхода новых серий пока неизвестна.

Первым из «Реальных пацанов» вспоминается, конечно, Колян. Сыгравший эту роль Николай Наумов семь лет назад запустил собственный бренд одежды Real Kolyan. Его торжественно презентовали в Екатеринбурге, и Наумов даже исполнил для собравшихся фирменный «коляновский» пасодобль. Но развития не случилось, и проект довольно быстро свернули. Сегодня сайт Real Kolyan не работает, а Наумов потерял исключительное право на товарный знак и логотип со схематичным Коляном (это, кстати, произошло совсем недавно — в августе 2025-го).

Приглядитесь: на логотипе — характерная поза «коляновского» пасодобля | Источник: ТРЦ «Радуга-парк» / Vk.com
Николай Наумов учил желающих этому танцу на презентации бренда | Источник: E1.RU

А вот некоторым коллегам Наумова удалось проявить себя не только в творчестве, но и в предпринимательстве.

  1. Антон Богданов
  2. Сергей Ершов
  3. Армен Бежанян
  4. Екатерина Караченцева
Антон Богданов

Герой Антона Богданова в сериале со временем изменился | Источник: телеканал ТНТ / Vk.com

Герой Антона Богданова в сериале со временем изменился

От сериального амплуа своего в доску недалекого Антохи — друга Коляна — Богданов ушел довольно давно. Он успел сыграть спасающего леса пожарного в драме «Огонь» (6+), главаря банды в мультяшных масках в первой части «Майора Грома» (12+) и много кого еще. Кроме того, Антон Богданов сам снимает фильмы и выступает продюсером.

Актер вместе со сценаристом и продюсером Михаилом Шулятьевым основал кинокомпанию «Проспект Мира» — владеют ею на равных. «Проспект Мира» уже выпустил три фильма про приключения Ивана Семенова и комедию «Нормальный только я» (12+) о летнем лагере, где живут дети с особенностями развития и хулиганы. Сейчас в производстве — военно-историческая драма «Красавица» про спасение животных Ленинградского зоопарка во время блокады.

Фото сделано на съемочной площадке: разбив тарелку, Антон Богданов обозначил начало работы над первым фильмом про Ивана Семенова | Источник: Сергей Федосеев / 59.RU

Фото сделано на съемочной площадке: разбив тарелку, Антон Богданов обозначил начало работы над первым фильмом про Ивана Семенова

Кроме кинокомпании, в Перми у Антона Богданова есть собственный ночной клуб — называется Blackbar.

Что по доходам

ООО «Блэкбар» в 2024 году заработало 37,9 миллиона рублей, но этого оказалось недостаточно: чистый убыток составил 933 тысячи рублей.

Не лучше обстоят дела с прибыльностью и у ООО «Проспект Мира». В 2024 году кинокомпания выручила 12,6 миллиона рублей, сработав с убытком в 17,7 миллиона. При этом три предыдущих года были для «Проспекта Мира» успешными. В 2021-м прибыль составляла 22,9 миллиона, в 2022-м — 24,5 миллиона, а в 2023-м — 101,4 миллиона рублей.

Сергей Ершов

Фото со съемок «Реальных пацанов»: Иваныч с дочерью Лерой, женой и зятем Коляном | Источник: телеканал ТНТ

Фото со съемок «Реальных пацанов»: Иваныч с дочерью Лерой, женой и зятем Коляном

Узнаваемость Сергею Ершову подарила роль Сергея Ивановича Оборина — бизнесмена-богача, отца Леры в «Реальных пацанах». Но в шоу-бизнес он попал гораздо раньше как член команды КВН «Уральские пельмени». Просто там Ершов в основном занимался сценариями и написанием шуток, а на сцене появлялся редко.

Именно «Уральские пельмени» на сегодня — основной бизнес Сергея Ершова. Ему принадлежит по 12,5% в творческом объединении «Уральские пельмени» и компании «Уральские пельмени продакшн», а также 11,1% в продюсерской компании «Уральские пельмени». Все перечисленные ООО зарабатывают на проектах коллектива, и доли в них делят между собой участники «Уральских пельменей».

Сергей Ершов (второй справа в верхнем ряду) в составе «Уральских пельменей» | Источник: Сергей Ершов / Vk.com

Сергей Ершов (второй справа в верхнем ряду) в составе «Уральских пельменей»

В нулевые и десятые у Сергея Ершова было несколько собственных компаний. К примеру, ему принадлежало «Частное трудовое общество № 66», занимавшееся подбором персонала. Кроме того, Ершов был совладельцем престижного клуба Hills 18/36 в Екатеринбурге. Но все эти проекты он давно свернул и сохранил только ИП в зрелищно-развлекательной сфере.

Что по доходам

ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“» в 2024 году заработало 2 миллиона, получив прибыль 1 миллион рублей.

Выручка ООО «Уральские пельмени продакшн» за тот же год составила 25,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 15,3 миллиона.

ООО «Продюсерская компания „Уральские пельмени“» выручило 796 миллионов рублей, получив прибыль 163 миллиона рублей.

Армен Бежанян

Герой Бежаняна в сериале — продавец на рынке | Источник: кадр из сериала «Реальные пацаны», канал ТНТ

Герой Бежаняна в сериале — продавец на рынке

Отчим Коляна и муж мамы Марины Арменка торгует обувью на рынке. Исполнитель этой роли Армен Бежанян тоже предприниматель, но другого профиля и с гораздо большим масштабом бизнеса.

Бежанян живет в Осе. Бизнес он начинал с грузоперевозок: занимался транспортировкой древесины. Потом не один год проработал в Осинском лесхозе, поднявшись от инженера до директора. Сегодня он владелец и директор трех компаний, зарегистрированных в Осинском округе: «Темпа» в поселке Заготзерно, «ВторЧерМета» в поселке Светлом и «Гослесхоза» в Осе (полное название — «Главное Осинское лесное хозяйство»). Профиль у компаний разный, так что Армен Бежанян занимается заготовкой древесины (от обычных дров до деловой древесины, из которой делают мебель, бумагу и так далее) и выращиванием елей и лиственниц, поставляет тепло, а также работает с металлоломом, отходами и вторсырьем.

В 2018 году Армен Бежанян показал нашим корреспондентам елочки и лиственницы, которые выращивал по госзаказу | Источник: Виктор Михалев / 59.RU

В 2018 году Армен Бежанян показал нашим корреспондентам елочки и лиственницы, которые выращивал по госзаказу

О бизнесе Армена Бежаняна периодически пишут в СМИ, нередко — по неприятным поводам. В 2018 году, к примеру, его обвиняли в махинациях с земельными участками. Не согласившись с претензиями и уголовным делом, позднее предприниматель отсудил 100 тысяч рублей как возмещение за необоснованное преследование. Весной 2025 года против него возбудили новое уголовное дело, обвинив в нарушении правил охраны и использования недр. Бежанян вновь с этим не согласился, приведя в пример предыдущие неподтвердившиеся обвинения.

Когда 59.RU общался с актером-бизнесменом по этому поводу, Бежанян объяснял проблемы политическими распрями. Он действительно успевает еще заниматься политикой, причем активно. Весной 2025 года как депутат местной думы вместе с другими членами антимэрской коалиции Бежанян даже добился ухода с поста главы Осы. Сейчас в городе другой мэр.

Что по доходам

ООО «Темп» в 2024 году заработало 1,3 миллиона рублей с прибылью в 175 тысяч.

ООО «ВторЧерМет» в 2024-м не выручило ни копейки, принеся владельцу убыток в 294 тысячи рублей.

Выручка ООО «Гослесхоз» в 2024 году составила 61,9 миллиона рублей, но чистая прибыль невелика — 39 тысяч рублей.

Сейчас у двух первых компаний приостановлены операции по некоторым счетам из-за небольших долгов по налогам и сборам.

Екатерина Караченцева

Екатерина занимается организацией праздников | Источник: Екатерина Караченцева / Vk.com

Екатерина занимается организацией праздников

Зрители сериала запомнили Екатерину Караченцеву по роли «жрицы любви» Ленки. Образ оказался настолько удачным, что пермячку до сих пор окликают по имени ее героини. Иногда Екатерине даже приходится объяснять, что всё показанное в сериале — актерская игра, а не реальная жизнь.

Екатерина (в центре) с коллегами по сериалу, архивное фото | Источник: Екатерина Караченцева / Vk.com

Екатерина (в центре) с коллегами по сериалу, архивное фото

Полностью в актерскую карьеру Караченцева не ушла, хотя в ее портфолио есть одна из ключевых ролей в ситкоме «Бедные люди» (16+) — проекте режиссера «Реальных пацанов» Жанны Кадниковой. Екатерина выбрала другое дело: с середины 2010-х она владеет и руководит креативным агентством «Неформат», которое организует праздники, корпоративы и промоакции.

Часть мероприятий связана с кино и ТВ. Например, именно «Неформату» в 2019-м доверили презентацию очередного сезона «Реальных пацанов»: Екатерина тогда лично проводила экскурсию по памятным сериальным местам для съехавшихся со всей страны блогеров и журналистов. А буквально в прошлом месяце агентство организовывало пермскую премьеру шоу «Форт. Возвращение легенды» (16+) канала СТС.

Екатерина в роли гида на презентации «Реальных пацанов» | Источник: Сергей Федосеев / 59.RU

Екатерина в роли гида на презентации «Реальных пацанов»

Что по доходам

ООО «Неформат» в 2024 году заработало 55,5 миллиона рублей, чистая прибыль составила 2,7 миллиона рублей.

При подготовке материала использованы данные сервиса «Контур.Фокус» и информация из открытых источников.

Гость
11 минут
Надо же, кризис не помеха для звёзд! Не ожидал.
Гость
12 минут
Интересно, какие бизнесы они пытались открыть и почему не все успешны?
Читать все комментарии
Гость
