«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность

В ноябре на экраны с помпой вышел сериал «Константинополь» (16+) — долгожданная премьера о драме русских эмигрантов. Основной заявленный фокус — их чувства, тоска по Родине и борьба за выживание. И знаете, это, пожалуй, единственное, что создателям удалось: режиссер Сергей Чекалов с упоением и почти документальной дотошностью изобразил безысходность, отчаяние и ужасающие условия жизни в эмиграции.

Но вот с исторической канвой, которую создатели сериала так уверенно взяли за основу, вышел оглушительный конфуз. Помимо голого упоминания самого факта бегства от нового режима, они с поразительным легкомыслием упустили из виду всё, что делает историю живой, — детали. Журналист MSK1.RU Анна Голубницкая, знающая Стамбул и его историю как свои пять пальцев, разнесла сериал «Константинополь» в пух и прах, выставив на всеобщее обозрение целый ворох ляпов и откровенных нелепостей. Публикуем ее колонку.

Создается стойкое ощущение, что создатели сериала не видели ни одной фотографии Стамбула начала ХХ века и тем более не заглядывали в учебник. Это заметно по множеству деталей.

Например, что актеры, играющие турецких чиновников, носят красные колпаки, больше напоминающие головные уборы странствующих аскетов — дервишей, вместо положенных им фесок с кисточкой. Чаршафы — традиционные накидки на голову и плечи на турчанках в реальности были куда более просторными, чем практически обтягивающая униформа, показанная в фильме.

Уж больно современная спецодежда на медсестрах! Источник: скриншот из сериала «Константинополь» (16+), реж. Сергей Чекалов, «Иви», 2025 год

Бросается в глаза и анахронизм с газетами: они напечатаны на латинице, тогда как в 1918 году, во время массового бегства белогвардейцев от советского режима, в Османской империи еще писали вязью. Языковую реформу провел Ататюрк спустя десять лет, после провозглашения Турецкой республики.

В самых первых сценах, в приемнике для эмигрантов, нам и вовсе показывают душевые, где моются женщины. Помилуйте, какой душ в то время, особенно для социального «дна», какими изображены мигранты в сериале? Отдельная ванная комната, тем более с душем, на европейский манер, была доступна только избранным. А для простых смертных — хаммам, хаммам и еще раз общественный хаммам.

Сразу заметно, что сериал даже близко не снимали в Стамбуле. Продюсеры пошли привычным для советского кинематографа путем: снимали «Константинополь» там, где и знаменитую сцену из «Бриллиантовой руки», — в Баку. В этом фильме тоже по сюжету подразумевался Стамбул. Помните: «Поскользнулся, упал, очнулся — гипс».

Не Стамбул, не Стамбул… Источник: скриншот из сериала «Константинополь» (16+), реж. Сергей Чекалов, «Иви», 2025 год

Если в советские времена съемки за границей были настоящей проблемой, то сейчас-то что им мешало снять в Турции? И не стоит оправдываться, что исторические локации не сохранились. И брусчатка в Каракей, и Цветочный пассаж в Бейоглу, и даже трамвай на Истикляле до сих пор существуют. Умудряются же турецкие сериалопроизводители находить в Стамбуле такие уголки, что у зрителя не возникает ни тени сомнения в подлинности.

Да-да, Ичери-Шехир в Баку, где на самом деле снимали уличные сцены «Константинополя», сложно не угадать — разве что тому, кто никогда не выезжал дальше родного Бутово или Красной Пахры.

В стамбульском районе Каракей, где происходит действие сериала, на самом деле улицы ведут в гору Источник: скриншот из сериала «Константинополь» (16+), реж. Сергей Чекалов, «Иви», 2025 год

Кстати, компьютерная графика тоже подкачала: в панорамных сценах Босфор, бухта Золотой Рог и даже Галатская башня (символ Стамбула) слабо узнаваемы. Такое ощущение, что эти кадры «по памяти» сгенерировал ChatGPT. А может, и весь сериал создан с его участием?

Сцена с доктором в первой серии — это просто шедевр в коллекции абсурда. Турецкие коллеги-мужчины с презрением отказываются пожимать ему руку, и тут появляется местная женщина-медик, которая с вызывающей смелостью первой протягивает руку русскому эмигранту. Вот только создателям этот пафосный жест явно помешал заглянуть в исторические источники. Ибо в нравах той Турции подобное поведение женщины было не, мягко говоря, смелым, а попросту немыслимым вызовом всему укладу. И да, первая женщина-врач в Османской империи, Хатидже Сафие Али, родилась в 1894 году, поэтому к 1920 году этой пионерке медицины, на минуточку, было всего 26 лет.

Фильм про Константинополь или Техас? Источник: скриншот из сериала «Константинополь» (16+), реж. Сергей Чекалов, «Иви», 2025 год

Откуда, позвольте узнать, боксерские ринги, словно фильм про Америку 30-х годов? И откуда взялись чернокожие слуги у богатых османских вельмож? В начале ХХ века калфа — прислужник был, как правило, турецкого, максимум балканского происхождения и прекрасно говорил на языке страны.

Кстати, лингвистические неточности тоже режут слух. В сериале попадается и лексика, и грамматические формы, которые характерны для современного турецкого, а уж никак не османского. «Bana ne (а мне-то что)?» — говорит чиновник на таможне. Но это современный сленг, и уж никак не фразы из начала прошлого столетия. И почему-то сериальные турки заговорили с диким азербайджанским акцентом. Может быть, потому, что в титрах к сериалу заметны азербайджанские фамилии или же это Ичери-Шехир так повлиял?

Выходцы из России в сериале общаются с турками почему-то на английском. В современном мире такой поворот сюжета никого не удивит. Если вспомнить историю, то в конце XIX — начале ХХ века в Османской империи распространенным иностранным языком был французский. Эмигранты также прекрасно им владели. Правда, создателям сериала, похоже, плевать на такие нюансы.

В сериале турки предстают этакими злобными, алчными и недалекими персонажами, а сама Османская империя изображена едва ли не обителью зла, враждебно настроенной к эмигрантам. Безусловно, такая реальность имела место: тамошний быт действительно был суров, а турчанки того времени могли откровенно враждебно относиться к красивым, вызывающе одетым иностранкам, привлекавшим внимание их мужей.

Ну прям «Поскользнулся, упал, очнулся — гипс» Источник: скриншот из сериала «Константинополь» (16+), реж. Сергей Чекалов, «Иви», 2025 год

Но проблема в том, что показано это всё крайне однобоко. История свидетельствует, что умные и образованные белоэмигранты находили себе применение даже при дворе, а с приходом к власти Ататюрк многих из них взял на службу. Но сериал стыдливо умалчивает об этой странице — он не ставит себе задачи показать, что и такое в те годы тоже было.

Очень не порадовало и музыкальное оформление сериала. Многие сцены сопровождают совершенно неуместные для исторического контекста российские песенки, далеко не самые удачные и не передающие атмосферу или хотя бы хоть как-то привязанные к сюжету.

Турки представлены в сериале совсем не с лучшей стороны Источник: скриншот из сериала «Константинополь» (16+), реж. Сергей Чекалов, «Иви», 2025 год

Визуальный ряд сериала выдержан в мрачной, давящей палитре. Низкое небо, будто нависшее над городом, и преобладание серых, унылых тонов создают ощущение, что Стамбул вечно затянут тучами. Однако эта художественная условность вступает в противоречие с реальностью: даже зимой в городе на семи холмах бывает достаточно солнечных дней, которые создают совсем иную, более яркую и контрастную атмосферу.

Для исторического сериала, а именно таким и позиционирует себя «Константинополь», грустно игнорировать фактчекинг. Или же у его создателей была другая, патриотическая и очень современная цель — показать, как плохо эмигрантам жить вдали от родины?

Анна Голубницкая внештатный корреспондент Городских порталов

