Ретроградный Меркурий в ноябре 2025-го: как пережить три сложные недели — инструкция от астролога

Три стадии принятия ретроградного Меркурия: недоверие, раздражение и тихая печаль над разряженным телефоном Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Снова техника восстала против вас, опоздало такси, а в телефоне внезапно появилось сообщение от бывшего? Не спешите винить кофе, погоду или собственную рассеянность. Виноват ретроградный Меркурий — главный астрологический козел отпущения на все случаи жизни. Пока планета пятится назад, предлагаем инструкцию по выживанию: как пережить этот период и обратить его себе на пользу.

Когда ретроградный Меркурий

С 9 по 29 ноября Меркурий будет двигаться в обратном направлении в знаке Стрельца. Эта планета отвечает за общение, логику и договоренности, но в Стрельце ее влияние ослабевает. Рациональность уступает место эмоциям, а трезвые расчеты — идеализированным ожиданиям.

В эти три недели легко столкнуться с искаженной информацией и недопониманием. Люди могут замалчивать факты, каждый будет трактовать слова по-своему, а в разговорах проявится субъективность. Будьте внимательнее в общении — переспрашивайте и уточняйте, чтобы избежать ошибок.

Чем можно заниматься в ретроградный Меркурий

Ноябрьский ретроградный Меркурий — не повод для тревоги, а возможность переосмыслить накопленный опыт и вернуться к нерешенным вопросам. Это идеальное время, чтобы проанализировать прошлые начинания и дать им второй шанс.

В эти недели часто напоминают о себе люди и ситуации из прошлого, особенно связанные с зарубежными контактами, путешествиями или обучением. Могут неожиданно позвонить прежние партнеры из других стран, возобновить разговоры о совместных проектах или обучении.

Во время ретро-Меркурия стоит пересмотреть отложенные планы по изучению языков, преподавательской деятельности или поиску нового жизненного направления. То, что казалось несвоевременным полгода назад, сейчас может оказаться крайне актуальным и перспективным.

Чек-лист на ретроградный Меркурий

Завершайте начатое — идеальное время закрыть старые проекты и погасить долги. Пересматривайте планы — корректируйте текущие задачи, но не начинайте новые. Проверяйте всё дважды — перед подписанием договоров или крупными покупками перечитывайте документы, уточняйте характеристики и условия. Не торопитесь с выводами — дайте себе дополнительное время на принятие решений. Наведите порядок в документах, архивах, финансах и рабочих файлах. Вернитесь к отложенным проектам — старые идеи могут получить второе дыхание. Восстановите связи с бывшими коллегами или партнерами, но сохраняйте трезвый взгляд на ситуацию. Перепроверяйте информацию, особенно в письмах и сообщениях.

«Это время лучше использовать для завершения старых и корректирования текущих дел. Новые проекты в этот период лучше не запускать, поскольку можно упустить важные детали и получить искаженную информацию, — рассказывает астролог Светлана Миллер. — Если планируете подписать договор или сделать дорогую покупку, проверьте документы, условия, гарантии и характеристики товара. Любые решения требуют дополнительного времени на обдумывание».

Что ждать от ретроградного Меркурия в 2025 году

Ретроградный Меркурий в 2025 году затронет ключевые сферы жизни каждого знака зодиака, но вместо хаоса принесет возможность пересмотреть важные решения. Астролог Светлана Миллер объясняет, как все 12 знаков смогут использовать этот период и в каких именно областях стоит ждать значимых перемен.

Овен

В этот период вас могут настигнуть незавершенные путешествия и учебные проекты, о которых вы когда-то думали. Из прошлого появятся люди, требующие вашего внимания, — но не спешите делать поспешные выводы при общении с ними.

Телец

Период ретроградного Меркурия может вернуть вас к финансовым вопросам: возможно, придется разобраться со старыми долгами или вернуться к прежним источникам дохода. Также могут возникнуть разговоры о совместном имуществе или распределении средств. В личных отношениях это время для серьезных и откровенных разговоров.

Близнецы

В это время всё ваше внимание будет приковано к партнерствам. Старые контакты неожиданно оживут — кто-то из прошлого может снова выйти на связь. В работе приготовьтесь к задачам, где придется десять раз переспрашивать и уточнять. Главное — говорите максимально прямо и ясно, даже если кажется, что это и так очевидно.

Рак

Пришло время обратить внимание на рабочие процессы и организационные структуры. Возвращение к незавершенным делам будет закономерным. Полезно уделить внимание режиму отдыха и поддержанию здоровья.

Лев

Сейчас самое время достать с антресолей старые творческие проекты или вернуться к забытому хобби. Что касается личной жизни: может напомнить о себе бывшая любовь, но здесь важно сохранять трезвый взгляд и внутреннее спокойствие, чтобы не наступить на те же грабли.

Дева

В ближайшее время вы столкнетесь с вопросами, которые связаны с домом и семьей. В личном пространстве могут вновь появиться люди из прошлого, и эти встречи окажутся неслучайными. Что касается ремонта или переезда: сейчас лучше строить планы и продумывать детали, но активные действия пока стоит отложить.

Весы

Сейчас может произойти интересное: вас могут найти старые знакомые, с которыми пути разошлись когда-то. Возможно, потянет снова открыть учебники по языкам или вернуться к незаконченным курсам. В это время особенно важно следить за тем, что и как вы говорите: двусмысленностей лучше избегать, уточняйте детали и перепроверяйте информацию, которую передаете.

Скорпион

В период ретроградного Меркурия вас ждет пересмотр финансовых договоренностей и вопросов распределения средств. Могут вернуться старые проекты или клиенты — это шанс поставить все точки над i в нерешенных вопросах. Главное в это время — избегать неоправданных рисков и тщательно проверять все детали сотрудничества.

Стрелец

Сейчас наступает время, когда стоит пересмотреть свои жизненные цели и направления. Старые мечты и стремления могут неожиданно напомнить о себе — присмотритесь к ним, они помогут скорректировать ваш путь. Но пока не стоит давать твердых обещаний и браться за слишком масштабные проекты — оставьте себе пространство для маневра.

Козерог

Ретроградный Меркурий предлагает вам замедлиться. В это время особенно полезно осмыслить недавние события: старые воспоминания могут всплыть не просто так, а чтобы помочь завершить неоконченные эмоциональные процессы. Сейчас идеальный момент, чтобы разложить свои планы по полочкам и понять, что для вас действительно важно.

Водолей

Сейчас благоприятное время для восстановления профессиональных и дружеских связей. Старые коллективные проекты могут получить второе дыхание — вы сможете внести в них важные коррективы. Старайтесь не загонять себя в жесткие рамки при планировании будущего, гибкость станет вашим главным преимуществом в этот период.

Рыбы