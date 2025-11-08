«Могу праздновать хоть сейчас». Когда лучше закупаться подарками к Новому году — советы экспертов

Многие уже начали готовиться к празднику Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

До Нового года осталось два месяца, впереди украшенные празднично улицы и суета в поисках нарядов на корпоратив и подарков родным и близким. Однако можно уже сейчас озаботиться подготовкой к торжеству. Тем более эксперты предупреждают: дальше будет только дороже. Что эксперты советуют покупать заранее, чтобы сэкономить, — в материале наших коллег из NGS.RU.

«Подарки купить, и погнали»

Опрос читателей показал: многие начали готовиться к Новому году еще в октябре, а кто-то — даже летом. Так, жительница Новосибирска Елена купила новые игрушки на елку, посуду и скатерть, а также икру, которую хранит в глубокой заморозке, еще в июле.

«Могу начинать праздновать хоть сейчас. Осталось только подарки купить, и погнали», — смеется она.

Екатерина заранее купила билеты на представление для ребенка, подарки в детский сад, билеты на мероприятия, которые будут проходить во время каникул, и выбрала подарок на Новый год. Анна заказала на маркетплейсе несколько новых украшений для дома, в ближайшее время планирует искать наряд. Чуть позже она начнет закупать продукты, которые не портятся быстро. Константин неспешно выбирает подарки родным и близким, а также уже заказывает видеопоздравления от Деда Мороза. Татьяна начала готовиться к Новому году еще в конце сентября.

«На маркетплейсах ищу наряд себе — одежду, обувь, украшения. Еще подарки — части родственников уже выбрала. Украшения для дома тоже понемногу закупаю: кое-какие елочные игрушки, гирлянды. Три года назад гирлянду покупала в декабре, и она стоила в 2,5 раза дороже, чем в этом году в сентябре, несмотря на инфляцию. Всё, по моим наблюдениям, дорожает в канун Нового года, поэтому я предпочитаю закупаться заранее и экономить», — объясняет свой выбор читательницы.

«Растет спрос — растут и цены»

Как правило, новогодняя атрибутика дорожает в декабре Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

По данным «Авито», осенью сезонные новогодние товары и подарки на маркетплейсах и прочих платформах традиционно продают дешевле, чем в декабре. Так, на примере прошлого года, в октябре 2024-го в среднем гирлянды стоили на 85% ниже по сравнению с декабрем, а наборы ёлочных шаров в сентябре прошлого года были в среднем в три раза дешевле, чем в декабре.

Техника, которую часто выбирают в качестве подарков, также обходилась выгоднее осенью. В частности, планшеты, ноутбуки и смартфоны.

«Снижение стоимости осенью связано с периодом крупных распродаж, включая „черную пятницу“, когда покупатели могут приобрести товары по особенно выгодным условиям. К декабрю, когда растет спрос на новогодние подарки и праздничный декор, продавцы корректируют цены, однако даже в период новогоднего ажиотажа можно найти выгодные предложения. После праздников рынок обычно стабилизируется, и цены возвращаются к привычному уровню», — отметили в пресс-службе «Авито».

Покупают в последний момент

Искусственные елки и подставки для них новосибирцы скупают уже сейчас Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В пресс-службе Wildberries добавляют: судя по динамике продаж новогодних товаров, уже осенью многие начинают готовиться к празднованию Нового года.

Чаще всего заранее закупают искусственные елки и подставки под них. В этом году уже сейчас их оборот вырос на 120 и 140% соответственно, по сравнению с октябрем прошлого года. Продажи снежинок, уличных гирлянд и светодиодных фигур показали значительный рост, в 30–50%.

При этом, отметили в компании, всё же большинство предпочитают закупаться в последние дни перед праздником.

«Показатели октября значительно уступают декабрю прошлого года, на который закономерно пришелся пик продаж новогодних товаров в прошлом сезоне. Несмотря на значительный рост продаж товаров для Нового года в октябре по сравнению с прошлым годом, середина осени пока еще не является высоким сезоном подготовки к празднику», — заключили в Wildberries.

«Лучше заранее составить список»

Экономист уверена: продукты подорожают к Новому году довольно сильно Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Экономист Елена Гекк замечает: общая покупательская способность у людей сейчас падает, и значительно. Причем такая тенденция наблюдается не только в России, но и во всей Европе.