От бюджетных до ВИП-вариантов: сколько стоит заказать Деда Мороза на Новый год в Ярославле — обзор

Сколько стоит заказать аниматора на Новый год Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Кажется, что до зимних праздников еще далеко, однако сейчас самое время подумать о том, как встретить Новый год весело и ярко.

Мы изучили, сколько в Ярославле стоят услуги новогодних аниматоров, и собрали для вас самые интересные предложения с Дедом Морозом и Снегурочкой — от бюджетных до VIP-вариантов.

К Новому году — всё дороже

В агентстве «Дед Мороз и Снегурочка на дом в Ярославле» стоимость поздравления от зимних сказочников зависит от даты. В числах от 29 декабря услуга будет стоить 3000 рублей, 30 декабря — 3300 рублей, а непосредственно 31 декабря — от 3500 до 6000 рублей.

В программу входят:

знакомство со Снегурочкой и приветствие Деда Мороза;

зимние загадки, конкурсы и игры для детей и взрослых;

музыкальное сопровождение;

чтение стихов, пение песен;

волшебный посох и вручение подарков;

фото на память.

Дед Мороз на 15 минут

Праздничное агентство «Праздник.Клуб» предлагает два тарифа на поздравления от Деда Мороза и Снегурочки:

15 минут — 2600 рублей;

1 час — 3500 рублей.

Кроме того, в агентстве можно заказать новогодний утренник — он обойдется в 6000 рублей.

Поздравление от профессиональных артистов

Студия детских праздников PAPAPARTY предлагает организацию традиционной «домашней елки» с песнями, хороводами и вручением подарков от профессиональных артистов.

Стоимость поздравлений:

до 28 декабря — 5000 рублей;

29 декабря — 6000 рублей;

30 декабря — 7000 рублей.

В день праздника, 31 декабря, стоимость поздравления зависит от времени визита:

до 15:00 — 7500 рублей;

с 15:00 до 18:00 — 8000 рублей;

с 18:00 до 21:00 — 9000 рублей;

после 21:00 — цена уточняется индивидуально.

Агентство

В другом праздничном агентстве 30-минутная программа Деда Мороза и Снегурочки может стоить до 7000 рублей.

Точное время приезда артисты назначают за дополнительную плату. Если не переплачивать, они просто укажут примерный временной промежуток визита.

Цены:

30 декабря (16:00–21:00) — 7000 рублей;

31 декабря (11:00–19:00) — 8000 рублей;

31 декабря (19:00–22:00) — 10 000 рублей.

Выезд за пределы Ярославля увеличивает стоимость поздравления на 50%. Если требуется приезд в строго назначенное время, к цене также добавляется 50%.

Программа на 20–30 минут:

Снегурочка входит в дом, знакомится с детьми, потом они вместе зовут Дедушку Мороза;

Дед Мороз приветствует всех присутствующих, рассматривает Елочку, хвалит детей;

хоровод под песню «В лесу родилась елочка»;

зимние загадки, интерактивные игры на координацию;

детишки рассказывают волшебным гостям стихи (поют песенки, исполняют танец);

торжественное вручение подарков из мешка Деда Мороза;

общая фотография на память, слова напутствия.

Экспресс-поздравление

Есть бюджетный вариант быстрого поздравления от Дедушки. Оно стоит от 1,5 тысячи рублей. Программа стандартная, с песнями вокруг елки, стихами от детей, интерактивными конкурсами и вручением подарков.

Более оригинальные программы, например, с заколдованной Снегурочкой, обойдутся в 3000 рублей.

Если ваши дети следят за трендами и любят мягкие игрушки, для них есть новогоднее поздравление от Лабубу. Стоит такой формат от 2800 рублей.

Лабубу — коллекционные плюшевые игрушки в виде милых, но слегка зловещих существ, созданные гонконгским дизайнером Касином Луном. Персонаж появился в 2015 году, а с 2019 года игрушки выпускает китайская компания Pop Mart. В 2025 году игрушки стали очень популярны в России. Одна из причин — формат «слепой коробки», когда покупаешь игрушку, не зная, какая именно модель куклы попадется, и тренд на коллекционные фигурки.

Имеется также отдельная программа для взрослых. Она стоит от 3000 рублей.

Бюджетный вариант

Можно устроить праздник самим, взять костюмы Деда Мороза и Снегурочки напрокат.

Стоимость аренды:

до 29 декабря — 1 тысяча рублей в сутки;

29–31 декабря — 1,7 тысячи рублей в сутки;

1–2 января — 1,4 тысячи рублей в сутки;

залог — 1 тысяча рублей (возвращается при сдаче костюма).

Комплекты для костюмов включают всё необходимое для полного образа. Для Деда Мороза в комплект входят халат, шапка, пояс, варежки, борода и мешок. Для Снегурочки предоставляются платье, варежки и шапка.