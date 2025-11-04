НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Кукольная Россия: мастерица снимает смешные видео из жизни героев мультяшной деревни Шашлыковки

Кукольная Россия: мастерица снимает смешные видео из жизни героев мультяшной деревни Шашлыковки

Смотрите, какие ностальгические истории у нее получаются

105
Знакомьтесь с героиней игрушечной мини-деревни | Источник: Людмила КудряшоваЗнакомьтесь с героиней игрушечной мини-деревни | Источник: Людмила Кудряшова

Знакомьтесь с героиней игрушечной мини-деревни

Источник:

Людмила Кудряшова

Медик из Архангельской области Людмила Кудряшова создает видеокомиксы. Тысячи людей наблюдают за смешными историями героев, которые живут в выдуманной кукольной деревне Шашлыковке. Уют и веселый колорит создают главные герои — простые бабушки и дедушки с детьми и внуками. У них самая обычная жизнь, быт и заботы, которые знакомы всем и каждому. Смотрите сами и ищите истории из своей жизни в материале наших коллег из 29.RU.

Смотрите историю персонажей из кукольной России

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Добро пожаловать! Вы прибыли в Шашлыковку

В миниатюрном мире персонажи ведут обычную, знакомую каждому жизнь: бабушка едет на другой край города за скидочным печеньем, соседи собираются на пикнике, дети устраивают шалости, коты мешают спать. Всё будто выхвачено из повседневности и подано с юмором. Часто все эти сюжеты рождаются спонтанно:

«Я что-то начинаю снимать и не знаю, что будет в конце. Сам сюжет возникает по ходу. Не всегда он озвучен, иногда озвучки я подбираю позже. Даже мне иногда кажется, что этот процесс от меня не сильно зависит», — делится Людмила.

Хобби мастерицы началось с создания таких мини-комнат | Источник: Людмила КудряшоваХобби мастерицы началось с создания таких мини-комнат | Источник: Людмила Кудряшова

Хобби мастерицы началось с создания таких мини-комнат

Источник:

Людмила Кудряшова

Людмила призналась, что идеей заняться комиксами ее вдохновило посещение выставки «Союзмультфильма». Там она окунулась в атмосферу своего детства и захотела создать собственный проект. В группе во «ВКонтакте» более 200 мини-историй с персонажами деревни, и останавливаться режиссер комиксов не планирует.

Ролик, который набрал больше всего просмотров. Навевает ностальгию?

Источник:

Шашлыковка, кукольные видео комиксы/VK.RU

Свое вдохновение Людмила черпает из жизни. Все детали быта такие маленькие и настоящие:

«Я показываю то, что мне близко, интересно, то, что я могу это показать с удовольствием, с любовью, с теплотой», — говорит наша героиня.

Посмотрите, как продуманы детали интерьера

Источник:

Шашлыковка, кукольные видео комиксы/VK.RU

«Захотелось, чтобы они стали живыми»

Хобби нажинающего режиссера кукольных комиксов началось с создания румбоксов. Это маленькие комнаты, детально воссоздающие реальные помещения. Чтобы было удобнее снимать, комнаты разбираются как конструктор. Например, у деревянной бани можно убрать перегородку между парной и предбанником.

В коллекции Людмилы Кудряшовой более 20 помещений — всё, что нужно в повседневной жизни: ФАП, почта, магазин, баня и даже плацкартные места в поезде.

Выглядит как настоящий, но на самом деле&nbsp;— это румбокс | Источник: Людмила КудряшоваВыглядит как настоящий, но на самом деле&nbsp;— это румбокс | Источник: Людмила Кудряшова

Выглядит как настоящий, но на самом деле — это румбокс

Источник:

Людмила Кудряшова

«Потом я стала смотреть на них — и как будто мне чего-то не хватало в этих комнатах, — вспоминает мастерица. — Мне захотелось, чтобы они стали живыми».

Первых жителей Людмиле подарили: так появились баба Дуся и баба Настя. И потихоньку деревня с шутливым названием Шашлыковка начала разрастаться.

Лепили в детстве пельмени всей семьей? | Источник: Людмила КудряшоваЛепили в детстве пельмени всей семьей? | Источник: Людмила Кудряшова

Лепили в детстве пельмени всей семьей?

Источник:

Людмила Кудряшова

А на рыбалку ходили? | Источник: Людмила КудряшоваА на рыбалку ходили? | Источник: Людмила Кудряшова

А на рыбалку ходили?

Источник:

Людмила Кудряшова

«У меня был китайский пупсик, и я сделала Ванечку, нарядила его в шубку, надела шапку. А ребенок же не может быть один, у него должна быть бабушка. Так появилась баба Мария. Если есть Мария, то должен быть Иван, дед Иван. И так по цепочке родились другие герои», — рассказывает Людмила Кудряшова.

Жители Шашлыковки | Источник: Людмила КудряшоваЖители Шашлыковки | Источник: Людмила Кудряшова

Жители Шашлыковки

Источник:

Людмила Кудряшова

Жители Шашлыковки | Источник: Людмила КудряшоваЖители Шашлыковки | Источник: Людмила Кудряшова

Жители Шашлыковки

Источник:

Людмила Кудряшова

Своих персонажей мастерица создает из основы шарнирной куклы, лицо лепит из самозатвердевающей глины. Признаётся, что сложнее всего передать эмоции и укладывать волосы героям. Все сцены созданы руками художницы буквально из подручных материалов и с помощью обычных инструментов.

Творчество Людмилы поддерживает взрослый сын и не пропускает ни одного ролика, всегда ставит лайки. Говорит, что многое ему напоминает детство, когда были живы дедушка и бабушка. Кстати, он пошёл по маминым стопам и тоже работает в медицинской сфере.

В своем творчестве Людмила развивалась самостоятельно по бесплатным урокам в интернете. Начала два с половиной года назад с создания декораций и героев будущей минидеревни. Самому блогу чуть больше года, но ролики уже набирают десятки тысяч просмотров.

Вы любите смотреть мультик?

Да, люблю ностальгировать и пересматривать советские мультфильмы
Нет, мне нравится смотреть другое
