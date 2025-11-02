НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 759мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
«Умные решения» в недвижимости
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Развлечения Рассвет над облаками: почему на праздники стоит рвануть в Дагестан — инструкция по применению

Рассвет над облаками: почему на праздники стоит рвануть в Дагестан — инструкция по применению

Журналистка поделилась идеальным маршрутом

118
Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Бархан, каньон, старейший город России и библиотека будущего — Дагестан этой осенью может стать главным направлением для тех, кто ищет не просто красивые виды, а живые эмоции. Наша коллега из 26.RU Габриелла Захарова отправилась в путешествие по региону и поделилась своими впечатлениями о нем.

Самые впечатляющие локации: бархан Сарыкум, древний Дербент с его крепостью и новой библиотекой, Сулакский каньон, который гораздо глубже американского Гранд-Каньона, и горный заброшенный аул Гамсутль, где рассвет встречаешь над облаками.

Поездку в Дагестан можно спланировать на любой бюджет, потому что главное здесь не количество звезд у гостиницы или популярность ресторана, а природа, невероятная аутентичная архитектура и вкуснейшая еда, которая вас покорит даже если вы зайдете в обычную столовую. Дагестан идеально подходит для поездки на уикенд или праздники. Осенью здесь особенно красиво и спокойно: море тёплое, туристов меньше, а кофе в Махачкале варят так, как нигде в России.

«Дагестан — это не край света. Это центр жизни, смысла и настоящего», — говорит Габриелла Захарова.

ПО ТЕМЕ
Габриелла ЗахароваГабриелла Захарова
Габриелла Захарова
Корреспондент
Дагестан Поездка Каникулы Отпуск Кавказ Горы Море Песок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
42 минуты
братский Афганистан тоже прекрасен и гостеприимен 🤣
Гость
40 минут
всегда с изумлением смотрел на покупающих хосударевы лотереи и добровольно едущих на кавказ
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление