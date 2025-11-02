Рассвет над облаками: почему на праздники стоит рвануть в Дагестан — инструкция по применению

Бархан, каньон, старейший город России и библиотека будущего — Дагестан этой осенью может стать главным направлением для тех, кто ищет не просто красивые виды, а живые эмоции. Наша коллега из 26.RU Габриелла Захарова отправилась в путешествие по региону и поделилась своими впечатлениями о нем.

Поездку в Дагестан можно спланировать на любой бюджет, потому что главное здесь не количество звезд у гостиницы или популярность ресторана, а природа, невероятная аутентичная архитектура и вкуснейшая еда, которая вас покорит даже если вы зайдете в обычную столовую. Дагестан идеально подходит для поездки на уикенд или праздники. Осенью здесь особенно красиво и спокойно: море тёплое, туристов меньше, а кофе в Махачкале варят так, как нигде в России.