Возвращение «Маскарада» и Painkiller: пять игр октября

2025 год выдался достаточно богатым на игры Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Уже сейчас можно сказать, что 2025 год выдался достаточно богатым на игры. Только на звание «Игры года» (The Game Awards 2025), вероятно, будут претендовать по крайней мере 3 проекта — Kingdom Come: Deliverance 2 (18+), Hollow Knight: Silksong (18+) и, конечно же, нашумевшая Clair Obscur: Expedition 33 (18+).

В октябре нас без релизов тоже не оставили. Помимо отлично выстрелившего Battlefield 6 (18+) и всем известного эксклюзива Playstation Ghost of Yotei (18+), есть еще несколько любопытных игр, на которые стоит обратить внимание по итогам уходящего месяца.

О пяти из них рассказывают наши коллеги из 161.RU. Заодно указав, какие проекты доступны в российском Steam, а какие придется приобретать альтернативными способами.

Источник: Страница игры в Steam

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Жанр: action/RPG

Доступно ли в России: да

Отзывы в Steam: смешанные

Возрастное ограничение: 18+

Оригинальная Vampire: The Masquerade — Bloodlines вышла еще в 2004 году и была разработана знаменитой студией Troika Games. Перу которой, например, принадлежит культовая ролевая игра Arcanum. Очков «Маскараду» добавляло то, что игра была основана на настолке — у которой, разумеется, была своя преданная аудитория. А главное — был прописан лор, история и было на что опираться при создании видеоадаптации. В результате оригинал получил статус культовой игры.

Поэтому вторую часть многие ждали, хотя и не без опасений — в наше время серия оказалась уже в других руках. И отчасти на релизе эти страхи оправдались. Вторая часть мало похожа на ту самую ролевую игру — скорее сюжетное приключение с довольно слабой боевой системой и в целом поверхностным отношением к геймплею. Тем не менее, на мой взгляд, ради атмосферы и сюжета поиграть стоит — по крайней мере, если вам нравится мрачный вампирский антураж.

Если кратко: место действия — зимний Сиэтл, вы — могущественный вампир, пробудившийся после долгого сна. Персонаж попадает в эпицентр клановых распрей вампиров и выясняет, в чём заключается главная угроза.

Источник: Страница игры в Steam

Painkiller

Жанр: shooter

Доступно ли в России: да

Отзывы в Steam: смешанные

Возрастное ограничение: 18+

Снова попытка перезапустить классику. Серия шутеров Painkiller из нулевых запомнилась саундтреком в жанре метал, стильным антуражем и, конечно, динамичным геймплеем. С тех пор утекло много воды и подобных шутеров тоже вышло немало. Возможно, поэтому авторы решили переосмыслить игру и сделать ее кооперативной — в духе многим известной Vermintide. Только с приправой Doom и прочих суровых стрелялок. Такой шаг закономерно вызвал неприятие у некоторой части аудитории.

Также критикуют малое количество контента и сильно изменившуюся по сравнению с оригиналом атмосферу. В результате многие игроки сошлись на том, что если бы проект не называли Painkiller, то ругали бы его меньше — поскольку в целом получился неплохой шутер старой школы, пусть и на новых рельсах. В общем, заработать на фанатах серии не получилось, но тем, кто в оригинал не играл, вроде бы понравилось.

Источник: Страница игры в Steam

Tormented Souls 2

Жанр: survival horror

Доступно ли в России: да

Отзывы в Steam: очень положительные

Возрастное ограничение: 18+

Первую часть Tormented Souls, вышедшую в 2021 году, называли одним из лучших представителей жанра ужасов с элементами выживания. Да, того самого, основу которого закладывали первые части Resident Evil.

Одной из особенностей Tormented Souls стало использование статичной, а не привязанной к персонажу камеры — как в старых играх жанра. А также собственные сюжет и атмосфера. Играем мы всё за ту же Каролину Уокер, сумевшую пережить кошмарные события в клинике Вайлдбергер в первой части. В сиквеле ее сестра Анна начинает страдать от жутких видений. Каролина начинает искать их источник и снова начинает противостояние со сверхъестественными силами.

В итоге геймеры в обзорах отмечают большой прогресс Tormented Souls 2 по сравнению с первой частью. Хотя, безусловно, сам жанр не для всех — поскольку, как понятно из его названия, в таких играх действительно приходится «выживать». Экономить патроны, прятаться и бегать от противников и так далее.

Источник: Страница игры в Steam

Ninja Gaiden 4

Жанр: slasher

Доступно ли в России: нет

Отзывы в Steam: очень положительные

Возрастное ограничение: 18+

Эта серия в представлении тоже не нуждается. При этом третья часть вышла еще в 2012 году, так что и здесь у нас своего рода возвращение. В целом Ninja Gaiden в свое время удачно «переехала» в формат 3D-графики и сумела неплохо осовремениться.

Какой-то революции в серии с выходом четвертой части не произошло. Что-то убрали, что-то добавили — вроде возможности менять оружие прямо на лету. Но формула снова сработала — слэшер под знакомой многим вывеской опять смог завоевать сердца фанатов. Неприхотливый сюжет, динамичная боевая система, хорошая музыка. Как говорится, «а большего нам и не надо». Хотя, если с серией вы не знакомы, то заходить в эту воду будет несколько рискованно, так как она отличается не самым простым геймплеем.

Пересказывать сюжет Ninja Gaiden — занятие непростое, но если в общем — это фэнтезийная история про противостояние японских кланов ниндзя.

Источник: Страница игры в Steam

The Outer Worlds 2

Жанр: RPG

Доступно ли в России: нет

Отзывы в Steam: очень положительные

Возрастное ограничение: 18+

Студия Obsidian Entertainment прославилась главным образом ролевыми играми. К примеру, она работала над Fallout: New Vegas — проектом, который до сих пор считают едва ли не лучшим в серии в смысле ролевой составляющей. Позднее она пыталась возрождать «ролевки» старой школы, выпустив две части Pillars of Eternity. Однако большого финансового успеха они не снискали, так что сейчас Obsidian делают ставку на научно-фантастический сеттинг в 3D — то есть The Outer Worlds 2.

Первую часть в 2019 году тоже встретили неплохо. Да, фурора в жанре она не произвела. Но это было и не нужно — игрокам хотелось большей нелинейности и хороших диалогов, что они и получили. В сиквеле разработчики постарались усилить непосредственно геймплейную составляющую — в том числе стелс и стрельбу, которые не были сильной частью оригинала. Проблемы всё еще есть — например, открытый мир здесь как будто сделан для галочки и исследовать его не очень интересно. Но главное на месте — принимаемые игроком решения действительно имеют последствия. А ради этого в проекты данного жанра в основном и играют.