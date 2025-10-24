Тест для самых сообразительных: попробуйте ответить на сложные вопросы из «Поля чудес»

Легендарному шоу «Поле чудес» исполняется 35 лет. За это время в эфир вышло 1829 программ, сменилось 5 комплектов декораций и 3 барабана, число участников перевалило за 12 тысяч, а в музей программы передали более 50 тысяч подарков. Игроки падали в обморок, теряли дар речи, а некоторые даже забывали, как их зовут.
Впрочем, назвать свое имя в «Поле чудес» далеко не самое важное задание — главное, смочь ответить на вопросы, чтобы добраться до суперприза. А вопросов в капитал-шоу прозвучало почти 10 тысяч. Из этого изобилия мы выбрали 10 заданий и предлагаем вам найти на них ответы.
Только чтобы всё было не так уж просто, мы не станем указывать количество букв в загаданном слове (с другой стороны, перед вами будет несколько вариантов ответов, что облегчает задачу). Как думаете, справитесь?
Как на Руси раньше назывались челюсти?
Жвалы
Чавки
Жевалы
Едало
Как называлась шкатулка с краской для чернения бровей?
Белильница
Чернильница
Суремница
Лопатница
Как звали дочь Нефертити и Эхнатона?
Изида
Хатшепсут
Алоли
Анхесенпаатон
Как в старину в Пермской губернии называли сухощавую, худую женщину?
Суходранка
Суховей
Сухожилка
Сухарка
Как назывались пряники, которые на севере Руси пекли к Рождеству и Новому году и которыми всех одаривали? Делали эти пряники в виде различных фигурок животных и покрывали разноцветной глазурью, а тесто замешивали на родниковой воде из наилучшей муки с добавлением меда. По преданию, хранились такие пряники очень долго, вплоть до следующего Нового года, и считалось, что приносят они в дом мир, благополучие и достаток.
Козули
Петушки
Медведки
Копытца
Название какого российского города с 1841 года на языке жестов глухонемых стало изображаться как два направленных друг на друга пистолета?
Санкт-Петербург
Кисловодск
Тверь
Пятигорск
Как у западных и южных славян называлось селение, деревня, курень?
Выселок
Станица
Жупа
Кишлак
В XIX веке на территории царской России начинают открываться парикмахерские салоны или цирюльни, где желающие могли привести в порядок голову, бороду и усы. Что парикмахер мог засунуть в рот клиенту, чтобы лучше выбрить щеки, кроме пальца?
Морковь
Огурец
Картофелину
Стопку
Как называется устье русской печи?
Загнеток
Хайло
Вьюшка
Опечье
Как в XIX веке в Новгородской губернии называли одну из самых распространенных игрушек для младенцев?
Погремушка
Полторашка
Позвонушка
Хохотушка