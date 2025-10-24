НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Тест для самых сообразительных: попробуйте ответить на сложные вопросы из «Поля чудес»

Кто знает, может, рано или поздно вы выиграете а-а-а-автомобиль!

238
Не расстраивайте Леонида Аркадьевича&nbsp;— лучше дайте 10 правильных ответов | Источник: кадр из шоу «Поле чудес» (16+), пресс-служба Первого каналаНе расстраивайте Леонида Аркадьевича&nbsp;— лучше дайте 10 правильных ответов | Источник: кадр из шоу «Поле чудес» (16+), пресс-служба Первого канала

Не расстраивайте Леонида Аркадьевича — лучше дайте 10 правильных ответов

Источник:

кадр из шоу «Поле чудес» (16+), пресс-служба Первого канала

Легендарному шоу «Поле чудес» исполняется 35 лет. За это время в эфир вышло 1829 программ, сменилось 5 комплектов декораций и 3 барабана, число участников перевалило за 12 тысяч, а в музей программы передали более 50 тысяч подарков. Игроки падали в обморок, теряли дар речи, а некоторые даже забывали, как их зовут.

Впрочем, назвать свое имя в «Поле чудес» далеко не самое важное задание — главное, смочь ответить на вопросы, чтобы добраться до суперприза. А вопросов в капитал-шоу прозвучало почти 10 тысяч. Из этого изобилия мы выбрали 10 заданий и предлагаем вам найти на них ответы.

Только чтобы всё было не так уж просто, мы не станем указывать количество букв в загаданном слове (с другой стороны, перед вами будет несколько вариантов ответов, что облегчает задачу). Как думаете, справитесь?

ТЕСТПройден 58 раз
1 / 10

Как на Руси раньше назывались челюсти?

  • Жвалы

  • Чавки

  • Жевалы

  • Едало

2 / 10

Как называлась шкатулка с краской для чернения бровей?

  • Белильница

  • Чернильница

  • Суремница

  • Лопатница

3 / 10

Как звали дочь Нефертити и Эхнатона?

  • Изида

  • Хатшепсут

  • Алоли

  • Анхесенпаатон

4 / 10

Как в старину в Пермской губернии называли сухощавую, худую женщину?

  • Суходранка

  • Суховей

  • Сухожилка

  • Сухарка

5 / 10

Как назывались пряники, которые на севере Руси пекли к Рождеству и Новому году и которыми всех одаривали? Делали эти пряники в виде различных фигурок животных и покрывали разноцветной глазурью, а тесто замешивали на родниковой воде из наилучшей муки с добавлением меда. По преданию, хранились такие пряники очень долго, вплоть до следующего Нового года, и считалось, что приносят они в дом мир, благополучие и достаток.

  • Козули

  • Петушки

  • Медведки

  • Копытца

6 / 10

Название какого российского города с 1841 года на языке жестов глухонемых стало изображаться как два направленных друг на друга пистолета?

  • Санкт-Петербург

  • Кисловодск

  • Тверь

  • Пятигорск

7 / 10

Как у западных и южных славян называлось селение, деревня, курень?

  • Выселок

  • Станица

  • Жупа

  • Кишлак

8 / 10

В XIX веке на территории царской России начинают открываться парикмахерские салоны или цирюльни, где желающие могли привести в порядок голову, бороду и усы. Что парикмахер мог засунуть в рот клиенту, чтобы лучше выбрить щеки, кроме пальца?

  • Морковь

  • Огурец

  • Картофелину

  • Стопку

9 / 10

Как называется устье русской печи?

  • Загнеток

  • Хайло

  • Вьюшка

  • Опечье

10 / 10

Как в XIX веке в Новгородской губернии называли одну из самых распространенных игрушек для младенцев?

  • Погремушка

  • Полторашка

  • Позвонушка

  • Хохотушка

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Поле чудес Леонид Якубович Знание Кругозор Обучение Образование
Комментарии
3
Гость
1 час
Тест прикольный, но комментарии смеются, а не отвечают.
Гость
1 час
Не всякий сообразит, это же не просто вопросы, тут знания нужны.
Читать все комментарии
