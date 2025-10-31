Бу! Испугался? Подборка самых страшных фильмов ужасов всех времен

Долгое время ужасы считались жанром «на один вздох» — испугались и все. Но среди тонны шумных одноразовых картин с рейтингом ниже 4 из 10 встречаются алмазы — фильмы, которые умеют не только страшить, но и трогать, шокировать, заставлять думать и пересматривать их снова и снова. В этой подборке мы собрали те картины, которые стоит увидеть каждому любителю жанра.
Фильмы ужасов про вампиров
«Дракула», 1992 год
В последнее время мы стали забывать, каков истинный облик настоящего Дракулы.
В фильме 92-го года — молодой Гэри Олдман, влюбленный в Вайнону Райдер, но при этом женатый на трех вампиршах, среди которых Моника Белуччи. Актерский состав, о котором можно было только мечтать в фильме ужасов.
Молодой адвокат Джонатан Харкер приезжает в Трансильванию на встречу с графом Дракулой. Тот очарован портретом невесты Джонатана, Мины. Он видит в ней свою умершую возлюбленную и решает отправиться в Лондон, чтобы отыскать ее.
В этой экранизации «Дракулы» создатели постарались передатьнастроение оригинальной истории.
«Носферату», 1922 год
Первая экранизация романа Брэма Стокера «Дракула» в истории. Фильм получился достаточно вольным.
Образ, созданный в «Носферату», впоследствии породил отдельную категорию вампиров — жестоких, пугающих и совсем не вызывающих никаких романтических чувств.
Фильм вышел через четыре года после конца первой мировой войны, и, по словам историка Дэвида Джона Скала, передал настроение того времени.
— Сам вампир Носферату олицетворяет собой войну, которая обескровила Европу, — объясняет историк.
«Интервью с вампиром», 1994 год
Современный журналист берет смертельно опасное интервью у вампира. И тот без тени смущения рассказывает историю своей не‑жизни — длиной в два столетия.
События фильма разворачиваются в начале XIX века, Луи — молодой плантатор, раздавленный горем после смерти ребенка. В темный час его встречает вампир Лестат. Он дарует Луи вечную жизнь — но вместо спасения приносит вечный кошмар. Теперь Луи вынужден существовать в мире крови и тьмы, мучимый совестью.
Все меняется, когда они «создают» маленькую Клару — девочку, превращенную в вампира. Между Луи и Кларой рождается странная, почти семейная связь, которая ставит под угрозу хрупкий баланс их трио.
«Ван Хельсинг», 2004 год
Габриэль Ван Хельсинг занимается тем, что истребляет зло. Ему дают задание отправиться в Трансильванию, где властвует граф Дракула.
Вампир вынашивает чудовищный план: оживить потомство, используя древнюю машину и кровь невинных. Но на пути у него — не только Ван Хельсинг, но и Анна Валериус, цыганка, мечтающая спасти свой род.
Кроме Дракулы фильм наполнен монстрами всех мастей: оборотень, чудовище Франкенштейна, хайд.
«Эбигейл», 2024 год
Группа преступников задумала дерзкое дело — похитить дочь могущественного криминального босса. Их цель — 50 миллионов выкупа. Девочка по имени Эбигейл кажется легкой добычей, пока они не остаются с ней наедине в изолированном особняке.
Очень быстро план преступников идет под откос: один за другим похитители начинают исчезать. А Эбигейл — вовсе не беззащитная школьница. Она раскрывает свою истинную сущность, и теперь охотники сами становятся жертвами.
Фильмы ужасов про демонов
«Прочь», 2017 год
Редкий случай, когда фильм ужасов не только собрал кассу, но и получил «Оскар». «Прочь» (18+) забрал награду за лучший сценарий.
Фотограф Крис едет знакомится к родителям своей девушки. В первый же вечер он чувствует, что что-то не так. Испепеляющие взгляды, слуги с застывшими улыбками и бесконечные навязчивые вопросы о расе.
— Это фильм об одержимости, но вместо обычного дьявола ты одержим белым дьяволом. В истории не так много хорроров, поднимающих расовый вопрос, — объясняет режиссер фильма Джордан Пил.
«Константин: Повелитель тьмы», 2005 год
Если кратко — Киану Ривз снова борется со злом. В этот раз в образе экзорциста Джона Константина. Ради того, чтобы не попасть в ад, он искупает свои грехи на Земле и изгоняет нечисть. В фильме ему придется остановить сына Сатаны, который задумал освободить всю нечисть и устроить хаос на Земле.
Фильм снят по серии комиксов от DC «Посланник ада». Несмотря на то, что материалов для последующих экранизаций оставалось еще немало, создатели ограничились лишь одной частью, что до сих пор расстраивает Киану Ривза.
— Мне понравилось играть персонажа, а фильмом я остался доволен. Поэтому я постоянно спрашивал у студии: «А можно мне добавки?» — шутит актер.
«Изгоняющий дьявола», 1973 год
«Изгоняющий дьявола» рассказывает историю благополучной актрисы Крис МакНил, которая живет с дочерью Риган в уютном доме в Вашингтоне. Все меняется, когда девочка начинает вести себя странно. То бормочет на неведомом языке, то демонстрирует нечеловеческую силу или устраивает жуткие сцены.
Врачи разводят руками — никаких диагнозов. И тогда Крис в отчаянии обращается к священнику. Отец Дэмиен Каррас, переживающий кризис веры, соглашается помочь. Вместе с опытным экзорцистом отцом Меррином они сталкиваются с тем, чего не пожелаешь и врагу: древнее зло прочно обосновалось в теле ребенка.
Фильм стал одним из первых, где в кадре показали одержимость. Юная актриса, сыгравшая главную роль, рассказала, что съемки для нее были непростыми: в одной из сцен зрители могут видеть ее непостановочный крик.
— Сцена, где меня бросает по кровати. Я была недостаточно плотно привязана к специальной металлической конструкции, из-за чего повредила нижний отдел позвоночника, — поделилась Линда Блэр.
«Ребенок Розмари», 1968 год
Что будет, если дьявол захочет стать отцом? Именно об этом и рассказывает фильм «Ребенок Розмари». По сюжету молодая пара переезжает в новую квартиру. Все кажется идеальным: уютные комнаты, доброжелательные соседи. Однако после того как главная героиня Розмари понимает, что беременна, ей уже не кажется все таким прекрасным. Соседи слишком навязчивые, а она сама стремительно увядает и практически не может сама себя обслуживать. Действительно ли вокруг нее зреет зловещий заговор — или это просто игра воспаленного воображения беременной женщины?
Фильм собрал 30 миллионов долларов в прокате. Неслыханные по тем временам цифры.
Фильм считают проклятым. Через год после премьеры жену режиссера, актрису Шэрон Тейт, жестоко убила банда Чарльза Мэнсона. В тот момент она была на восьмом месяце беременности. Это трагическое событие навсегда связало имя Романа Полански не только с кинематографическим шедевром, но и с одной из самых мрачных страниц в истории Голливуда.
«Хэллоуин», 1978 год
Это фильм про маньяка, однако антигерой Майкл Майерс не так прост, как может показаться.
Первая часть начинается франшизы рассказывает жуткую историю тихого американского городка, где шестилетний Майкл Майерс хладнокровно убивает старшую сестру. Мальчика отправляют в психбольницу — и 15 лет о нем ничего не слышно.
Однако Майкл сбегает и возвращается в родной город. Он воплощение зла.
Фильм чаще всего рекомендуют к просмотру ради операторской работы. Неоднократно зрители смотрят на мир не только глазами стороннего наблюдателя, но и самого маньяка. Это добавляет еще больше напряжения и волнительных мурашек.
Фильмы ужасов про зомби
«Поезд в Пусан», 2016 год
В скоростном поезде, полном пассажиров, начинается эпидемия. Задача пассажиров — добраться до безопасного места и спастись от зараженных, которых в вагонах становится все больше.
Здоровым людям приходится сплотиться, но это получается не у всех. Кто‑то думает только о себе, кто‑то жертвует собой ради других. Главный герой Сок‑у борется не только за жизнь, но и за то, чтобы остаться человеком в аду.
«Ночь живых мертвецов», 1968 год
Фильм Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» (18+) начинается с того, что шестеро незнакомцев оказываются заперты в доме, вокруг которого ходят полчища зомби.
Дом быстро превращается в крепость: окна забивают, двери баррикадируют. Но беда не только снаружи — внутри тоже нарастает напряжение. Люди ссорятся, каждый тянет одеяло на себя, и вот уже непонятно, кто страшнее: мертвецы за окном или живые внутри.
Это был первый фильм о зомби, именно он положил начало всем остальным. По словам Стивена Кинга, из-за того, что раньше ничего подобного не снимали, даже его фильм ужасно напугал.
— Я помню, как приходил на показ «Ночи живых мертвецов». Это был утренний сеанс, было много детей. Они все играли, кричали, кидались попкорном. Но, когда начался фильм, все внезапно стихло. Мне тоже было страшно. Когда видишь такое в первый раз, это вызывает шок, — признается король ужасов.
«Зомби по имени Шон», 2004 год
Главный герой фильма не спецагент, не военный или профессиональный убийца. Это обычный тридцатилетний парень Шон. Его жизнь — это работа, дом и бар по вечерам. Он никогда не держал оружие в руках и даже не задумывался, что одним утром может наступить зомби-апокалипсис.
Вместе с верным приятелем Эдом и кое-как собранной командой выживших Шон устраивает эпический забег по городу в поисках укрытия.
Фильм интересен тем, как изменилось за все время отношение людей к чему-то новому. В отличие от старых фильмов, в «Зомби по имени Шон» главный герой первое время даже не замечает, что его окружают мертвецы. Режиссер рассказал, что его вдохновили на это собственные ощущения, когда идешь уставший и сонный с утра в магазин.
— Я ночами напролет играл в «Resident Evil 3». От меня ушла подруга. Я засиживался до рассвета, а потом я шел на улицу, чтобы купить газету или молоко. Утром с утра никого не было. Был открыт один магазин. Тогда я подумал: «А если зомби появятся сейчас, что я буду делать?» — вспоминает режиссер Эдгар Райт.
«28 дней спустя», 2002 год
В фильме «28 дней спустя» (18+) показан новый тип заражения и новый тип зомби. Здесь они не мертвецы, а живые люди, которые подверглись вирусу ярости и превратились в безжалостных быстрых монстров.
Главный герой, доставщик Джим, узнает об эпидемии, когда просыпается в больнице через 28 дней после ее начала. Он приходит в себя и понимает: Лондон вымер. Никаких пробок, никаких толп, только тишина и притаившиеся полчища агрессивных людей.
«Я — легенда», 2007 год
Роберт Невилл считает себя последним человеком на Земле. Всех остальных людей вирус превратил в ночных мутантов, боящихся света. Роберт — военный врач с уникальным иммунитетом. Днем он патрулирует город, ставит эксперименты и ищет противоядие, а ночью запирается в укрепленном доме. Его единственные спутники — пес Сэм и манекены.
Однажды Роберт встречает выживших. Они верят, что где‑то есть безопасное поселение. Это переворачивает его мир: теперь он должен не только заботиться о себя, но и спасти человечество.
Фильмы ужасов с ведьмами и колдовством
«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», 1999 год
Чтобы создать фильм ужасов, совсем необязательно иметь огромный бюджет и дорогую аппаратуру. В 1999 году это доказали режиссер Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес. При бюджете в 60 тысяч долларов фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (18+) собрал 240 миллионов.
Весь фильм снят как псевдодокументальный. Якобы студенты-кинематографисты решают сделать фильм про ведьму Блэр и сталкиваются с реальным ужасом. А пленка — единственное, что от них остается.
«Ведьмы», 1989 год
Первоначально «Ведьмы» (16+) задумывались как сказка по роману Роальда Даля. Однако за счет грима и спецэффектов его можно отнести к фильму ужасов.
Главный герой, мальчик Люк, вместе с бабушкой приезжает в отель, где проходит встреча ведьм. Случайно он узнает, что те планируют с помощью специального зелья превратить всех детей в мышей, и Люку предстоит их остановить.
«Колдовство», 1996 год
Еще до выхода сериала «Зачарованные» (16+) на экранах появился фильм с аналогичным саундтреком и колдовской тематикой. По сюжету девочка Сара переезжает в новый город. В школе она знакомится с тремя необычными девушками — Нэнси, Бонни и Рошель. Подруги открывают ей секрет: они настоящие ведьмы и владеют магией.
Сначала все выглядит как веселая игра: с помощью чар девчонки решают свои подростковые проблемы: привлекают внимание парней, мстят обидчикам, пытаются стать увереннее. Но чем больше они используют магию, тем сильнее та начинает управлять ими.
«Вий», 1967 год
Студент Хома Брут должен отпеть панночку — умершую дочь богатого сотника. Только вот покойница не так проста: при жизни она была ведьмой и теперь продолжает оживать каждую ночь и призывать к себе нечисть.
Три ночи подряд Хоме предстоит стоять в церкви и читать молитвы над гробом. С каждой ночью нечисть становится все яростнее, а под конец является сам Вий — жуткое создание с огромными веками, которые не могут подняться без помощи приспешников.
«Суспирия», 2018 год
Сьюзи приезжает в Берлин, чтобы учиться в престижной танцевальной академии. Казалось бы — мечта, но она понимает, что в ее стенах творится что‑то неладное: ученицы пропадают, учителя ведут себя подозрительно, а по коридорам будто бродит невидимая угроза.
Постепенно она раскрывает мрачный секрет заведения — им управляют ведьмы, плетущие кровавый ритуал. Теперь Сьюзи должна разобраться, как выжить в этом кошмаре, где грань между реальностью и безумием тает с каждым днем.
Фильмы ужасов с привидениями
«Другие», 2001 год
Мама двух детей Грэйс живет в старинном особняке. У ее сына и дочери странная болезнь, поэтому дом погружен в полумрак, а шторы всегда задернуты.
Вскоре в этом царстве теней начинают происходить необъяснимые вещи: сами по себе открываются двери, слышны чужие голоса, а дети уверяют, что видели в доме посторонних. Грейс нанимает прислугу, надеясь навести порядок, но это лишь усиливает ощущение, что за ними кто‑то наблюдает.
«Корабль-призрак», 2002 год
Посреди бескрайнего океана команда спасателей находит затонувший лайнер, пропавший без следа 40 лет назад. Экипаж поднимается на борт в надежде найти хоть какие‑то следы и зацепки на исчезнувшем судне и сталкивается с чем-то потусторонним.
«Полтергейст», 1982 год
Обычная сплоченная семья в пригороде сталкивается с тем, что в их доме живут привидения. Оказывается, что их дом построен на месте кладбища и неупокоенные души хотят отомстить. Все начинается с того, что вещи перемещаются сами собой, но в какой-то момент младшая дочь Кэрол Энн исчезает в потустороннем мире.
Создатели фильма Тоуб Хупер и Стивен Спилберг не использовали компьютерную графику в фильме. Но, несмотря на это, многие мастодонты ужастиков, включая Джо Хилла и Элая Роту, считают фильм одним из самых жутких.
«1408», 2007 год
Писатель Майк Энслин придумывает хоррор-романы, но при этом не верит ни во что сверхъестественное. В поисках вдохновения он заселяется в проклятый номер 1408 в отеле «Дельфин».
Оказавшись в комнате, он попадает в ловушку. Выход пропадает, и в номер начинают проникать кошмары из прошлого.
«Астрал», 2010 год
«Астрал» (18+) называют одной из самых страшных франшиз о привидениях. Первый фильм вышел в 2011 году, и до сих пор раз в несколько лет на экран выходят новые части.
По сюжету семья переезжает в новый дом, и поначалу все кажется нормальным. Но однажды их маленький сын Далтон вдруг впадает в кому.
Оказывается, мальчик умеет неосознанно выходить в астрал — потусторонний мир, где бродят зловещие сущности. И теперь одна из них хочет завладеть его телом. Чтобы спасти сына, родители обращаются к специалисту по паранормальным явлениям.