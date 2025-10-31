Бу! Испугался? Подборка самых страшных фильмов ужасов всех времен

2

«Прочь», 2017 год Редкий случай, когда фильм ужасов не только собрал кассу, но и получил «Оскар». «Прочь» (18+) забрал награду за лучший сценарий. Фотограф Крис едет знакомится к родителям своей девушки. В первый же вечер он чувствует, что что-то не так. Испепеляющие взгляды, слуги с застывшими улыбками и бесконечные навязчивые вопросы о расе.

Источник: кадр из фильма «Прочь» (18+), реж. Джордан Пил, Blumhouse Productions, Monkeypaw Productions, QC Entertainment, 2017 год

— Это фильм об одержимости, но вместо обычного дьявола ты одержим белым дьяволом. В истории не так много хорроров, поднимающих расовый вопрос, — объясняет режиссер фильма Джордан Пил. «Константин: Повелитель тьмы», 2005 год Если кратко — Киану Ривз снова борется со злом. В этот раз в образе экзорциста Джона Константина. Ради того, чтобы не попасть в ад, он искупает свои грехи на Земле и изгоняет нечисть. В фильме ему придется остановить сына Сатаны, который задумал освободить всю нечисть и устроить хаос на Земле.

Источник: кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы» (18+), реж. Фрэнсис Лоуренс, студия Warner Bros, 2005 год

Фильм снят по серии комиксов от DC «Посланник ада». Несмотря на то, что материалов для последующих экранизаций оставалось еще немало, создатели ограничились лишь одной частью, что до сих пор расстраивает Киану Ривза. — Мне понравилось играть персонажа, а фильмом я остался доволен. Поэтому я постоянно спрашивал у студии: «А можно мне добавки?» — шутит актер. «Изгоняющий дьявола», 1973 год «Изгоняющий дьявола» рассказывает историю благополучной актрисы Крис МакНил, которая живет с дочерью Риган в уютном доме в Вашингтоне. Все меняется, когда девочка начинает вести себя странно. То бормочет на неведомом языке, то демонстрирует нечеловеческую силу или устраивает жуткие сцены. Врачи разводят руками — никаких диагнозов. И тогда Крис в отчаянии обращается к священнику. Отец Дэмиен Каррас, переживающий кризис веры, соглашается помочь. Вместе с опытным экзорцистом отцом Меррином они сталкиваются с тем, чего не пожелаешь и врагу: древнее зло прочно обосновалось в теле ребенка.

Источник: кадр из фильма «Изгоняющий дьявола» (18+), реж. Уильям Фридкин, студия Warner Bros, 1973 год

Фильм стал одним из первых, где в кадре показали одержимость. Юная актриса, сыгравшая главную роль, рассказала, что съемки для нее были непростыми: в одной из сцен зрители могут видеть ее непостановочный крик. — Сцена, где меня бросает по кровати. Я была недостаточно плотно привязана к специальной металлической конструкции, из-за чего повредила нижний отдел позвоночника, — поделилась Линда Блэр. «Ребенок Розмари», 1968 год Что будет, если дьявол захочет стать отцом? Именно об этом и рассказывает фильм «Ребенок Розмари». По сюжету молодая пара переезжает в новую квартиру. Все кажется идеальным: уютные комнаты, доброжелательные соседи. Однако после того как главная героиня Розмари понимает, что беременна, ей уже не кажется все таким прекрасным. Соседи слишком навязчивые, а она сама стремительно увядает и практически не может сама себя обслуживать. Действительно ли вокруг нее зреет зловещий заговор — или это просто игра воспаленного воображения беременной женщины?

Источник: кадр из фильма «Ребенок Розмари» (18+), реж. Роман Полански, студия «Paramount Pictures» 1968 год

Фильм собрал 30 миллионов долларов в прокате. Неслыханные по тем временам цифры. Фильм считают проклятым. Через год после премьеры жену режиссера, актрису Шэрон Тейт, жестоко убила банда Чарльза Мэнсона. В тот момент она была на восьмом месяце беременности. Это трагическое событие навсегда связало имя Романа Полански не только с кинематографическим шедевром, но и с одной из самых мрачных страниц в истории Голливуда. «Хэллоуин», 1978 год Это фильм про маньяка, однако антигерой Майкл Майерс не так прост, как может показаться.

Источник: кадр из фильма «Хэллоуин» (18+), реж. Джон Карпентер, студия «Compass International Pictures» и «Falcon International Productions», 1978 год

Первая часть начинается франшизы рассказывает жуткую историю тихого американского городка, где шестилетний Майкл Майерс хладнокровно убивает старшую сестру. Мальчика отправляют в психбольницу — и 15 лет о нем ничего не слышно. Однако Майкл сбегает и возвращается в родной город. Он воплощение зла. Фильм чаще всего рекомендуют к просмотру ради операторской работы. Неоднократно зрители смотрят на мир не только глазами стороннего наблюдателя, но и самого маньяка. Это добавляет еще больше напряжения и волнительных мурашек.