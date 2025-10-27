На экраны выходит российский ремейк культового сериала «Зачарованные» — что показали в трейлере

Трех ведьм в сериале сыграют Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова Источник: ctc.ru

Пока зрители отходили от ремейков «Моей прекрасной няни» (6+) и фильма «Москва слезам не верит» (18+), для них подготовили новый сюрприз. По телевидению начали крутить тизер нового сериала «Химкинские ведьмы» (16+), практически полностью повторяющий заставку «Зачарованных» (18+).

Тизер уже начали крутить по телевизору Источник: Агата Муцениеце / Agata Muceniece / Vk.com

По сюжету сериала три сестры подруги, притворяющиеся экстрасенсами, получают магические способности. Одна из них может останавливать время, другая — читать мысли, а третья — видеть мертвых. Они совсем не рады неожиданному дару и начинают искать, кому его передать. Во время поисков они натыкаются на колдуна-искусителя в исполнении Марка Богатырева, который хочет использовать силы женщин в своих коварных целях.

Сериал — не полный ремейк «Зачарованных», создатели сделали ставку на юмор и отсылки сразу на несколько мистических картин.

— В работе опирались не на мистику, а на юмор, воображение и местами сказочность. Например, слова ведьм обладают такой силой, что сразу материализуются, и это создает почву для комедийных ситуаций. Мы также добавили забавные отсылки к сериалам «Уэнсдей» (18+), «Зачарованные», культовому советскому фильму «Чародеи» (0+) и к другим популярным историям, — поделились продюсеры.

После выхода тизера «Химкинских ведьм» в своих социальных сетях его также опубликовала одна из исполнительниц главных ролей — Агата Муцениеце. Актриса спросила, кто будет смотреть сериал в день премьеры, 10 ноября. После этого под постом начался фанатский спор.

— Вроде же не 1 апреля. Это не может быть серьезным сериалом и трейлером, — написал в комментариях Дмитрий.

— Я сегодня увидела эту рекламу по телевизору и думала, что прикол, но, походу, я ошиблась. Да простят нас «Зачарованные». По мне, это будет полный провал, — скептически высказалась одна из поклонниц Муцениеце.

Не на всех тизер подействовал отталкивающе. Некоторым задумка пришлась по душе.

— Я сначала подумал, что это нейросеть. Ну ладно, глянем, — прокомментировал один из подписчиков.

— Прекрасные актрисы. Ждем с нетерпением. Это будет круче, чем Голливуд, — воодушевленно написал один из зрителей.

— Ну всё, зачеркиваю дни до премьеры, — поделилась подписчица под ником annagalosina.

— Это угар, я обязательно посмотрю! — пообещала пользовательница angelinasumina.