Раки разбогатеют, а Водолеи могут разориться: финансовый гороскоп на ноябрь

Эльза Кушина поделилась предсказанием звезд Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Всех представителей знаков зодиака ждет эмоциональный и сложный ноябрь. Уже во второй половине месяца многие попадут под влияние ретроградного Меркурия. Когда происходит эта астрономическая иллюзия, при которой с Земли кажется, что планета Меркурий движется в обратном направлении по своей орбите, в определенных сферах жизни начинает «всё ломаться», идти не по плану. Именно с этим и предстоит справляться большинству. А уж кто и с каким успехом это сделает, читайте в финансовом гороскопе астролога Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

Овен будет подвергнут искушениям, вероятнее всего, представители знака захотят увеличить свои доходы и будут рассматривать довольно рискованные варианты. Например, Овнам могут предлагать вложить сбережения в финансовые активы или дать большую сумму денег в долг. Но звезды делать это не рекомендуют: есть шанс нарваться на мошенников или распрощаться с деньгами вместе с новыми знакомыми.

Телец

Тельцу выпадают соблазны, в том числе и в финансовом плане. Финансовые махинации, мошенничество, легкие деньги (криминал), жизнь за чужой счет (спонсоров, партнеров, родителей и пр.), нежелание платить по счетам (кредит, ипотека, алименты и прочие долги) и прочее — за все греховные деяния Телец понесет наказания, поэтому, как говорят, предупрежден — значит вооружен.

Близнецы

Близнецы в ноябре могут пересматривать свои источники доходов, например задумываться о смене деятельности, инвестировании (продажа, покупка новых активов, ценных бумаг и пр.) с целью увеличения доходов. И как бы ни казалось, что сейчас подходящий момент, на самом деле сейчас не время. Так как управитель данного знака зодиака — Меркурий — вступает в ретрофазу (с 10 по 29 ноября), лучше попридержать коней и приберечь свои запасы до лучших времен.

Рак

Рак в этом месяце занимается пересчитыванием своих финансовых запасов, отсюда раздумья об инвестировании. Кто мечтает разбогатеть — сейчас самое время изучить вопросы финансовой грамотности. Особое положение планет говорит о том, что представителей знака будет тянуть к новым знаниям и этот «багаж» вполне реально монетизировать.

Лев

У Львов ожидаются чрезмерные траты в ноябре. Представителей знака будет буквально тянуть к авантюрам. Но легких денег ждать в этот период не приходится. Есть вероятность не только потерять свои кровные, но и угодить в долговую яму. Лучший совет на ноябрь — притаиться и зарабатывать прежним путем, то есть не идти на риск.

Дева

В этот период Деве важно приберечь свои финансовые запасы, поэтому большие покупки лучше отложить до лучших времен. А вот траты на себя, в том числе и на здоровье, будут весьма кстати и пойдут только на пользу данному знаку зодиака. Представители знака таким образом не только восполнят ресурсы, но и обретут уверенность.

Весы

Весы в этот период могут задумываться над новым источником доходов, стремясь увеличить его хотя бы в два, а то и в три раза. Важно понимать, что, внося изменения, Весы должны опираться на себя, поэтому перекидывание ответственности за свои действия на кого-либо (что еще хуже, надеясь на авось) будет чревато для них и приведет к провалу. Впрочем, ноябрь не исключает оба варианта сценария: представители знака могут получить как новую работу и достижение цели, так и пожалеть о смене деятельности. Но в любом случае перемены к лучшему.

Скорпион

В ноябре Скорпионы будут в центре внимания. Представители этого знака станут более заметными в обществе, на работе, в семье. Этот шанс вполне реально обернуть в свою пользу, например попросить за свои достижения на работе прибавку к зарплате. Идеи сменить место работы или рискнуть заняться совершенно незнакомым делом тоже будут не такими уж плохими. Лишь отбросив все страхи и сомнения, Скорпионы смогут достичь нового уровня дохода в ноябре.

Стрелец

Стрельцов в ноябре нельзя назвать финансово успешными знаками зодиака. Буквально любая попытка приумножить денежные запасы обернется провалом. В этом месяце представителям знака лучше воздержаться от крупных покупок, инвестиций и финансовой помощи кому-то.

Козерог

Большую часть ноября сознание Козерога находится в тумане, а значит, сомнения, комплексы, страхи не исключены в финансовой стороне. Но уже к концу ноября (после 28 ноября 2025-го) тучи наконец-то рассосутся над ним, что позволит смотреть на мир уже трезвым взглядом. То есть только к декабрю Козерог сможет наконец-то приумножать свои запасы, и вот как раз в этот момент важно не растеряться и увидеть перспективы: принимать предложения по работе, быть заметным в деловом обществе, учиться финансовой грамотности.

Водолей

Водолею в этом месяце противопоказано тратить деньги направо и налево. Только взвешенные решения помогут представителям знака удержаться на плаву. Водолею придется пройти уроки финансовой грамотности, чтобы потом вынести пользу из своих провалов, например научиться экологичнее относиться к потреблению, дробить и откладывать бюджет и даже наконец разобраться с инвестициями.

Рыбы

Мошенничество, кражи, обман, долги (кредит/ипотека) — всё это может проигрываться в жизни Рыб в ноябре. Поэтому, принимая важные решения, важно взвесить все за и против. Представителям знака нужно избегать рискованных схем по вложению средств. Слишком велика вероятность распрощаться со всеми сбережениями. Нужно быть настороженнее и с людьми, которые могут давить на вас в вопросах денег. Ничем хорошим их советы не закончатся.

Что еще почитать?

Нумеролог предупредил, что в конце ноября закончится ретроградный Сатурн, из-за которого многие чувствовали себя подавленно. Почитайте про самые опасные даты 2025 года.