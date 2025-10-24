«Ты потерял совесть!»: Сергей Лазарев размазал жюри «Ну-ка, все вместе!»

Певица Валерия не ожидала, что на стене кипят такие страсти Источник: пресс-служба «Россия 1»

С каждым новым отбором предстоящий финал седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) становится всё сложнее и сложнее. Все лидеры очень сильные, и многие выбивают сто баллов. При этом Сергей Лазарев совсем не упрощает задачу. В седьмом выпуске он в очередной раз показал, что будет, если какой-то участник ему понравился, а другим членам жюри нет.

Яблоком раздора в новой серии оказалось выступление Варвары Ступиной из Санкт-Петербурга. Необычная участница сразу привлекла внимание своим образом, который критик Давид Виннер сравнил с Марией Антуанеттой. Девушка спела собственную версию песни Глюкозы «Невеста». Сергей Лазарев оказался в полном восторге. Но с ним не согласились пять из ста экспертов, которые не поддержали номер.

Источник: пресс-служба «Россия 1»

— Что не понравилось? Что? Какое невероятное владение голосом, какая свобода! Она придумала то, чего в песне не было, и сделала это в сотни раз круче! Показала себя от и до! — начал кричать лидер сотни на тех, кто не нажал кнопку.

Из всех слово взял музыкальный критик Рамин Рамузыка. Он попытался объяснить минусы выступления и получил жесткий отпор от Лазарева.

— Мне не понравилось полностью. Немного перемудрила. Появились какие-то вокализы, и полностью потерялся припев, — начал Рамир.

— Перемудрила или нет — это вкусовщина, артист на сцене классный? Мы кого выбираем? Чему посвящен конкурс? Она странная, образ странный, ты посмотри, с какими она ресницами вышла. Если бы она в таком образе нормально спела, было бы странно. Ты потерял совесть! — не дослушав, начал кричать Лазарев.

Несмотря на то что во время обсуждений эксперты решили, что 95 баллов — это достойный результат, лидер сотни вместе с Николаем Басковым заметно переживали, что его может не хватить, чтобы пройти в полуфинал.

Источник: пресс-служба «Россия 1»

С каждым новым участником их опасения становились всё реальнее. Первой свела с ума всю сотню экспертов Славея Иванова из Болгарии. Участница сразу поделилась, что уже побеждала на музыкальных конкурсах в своей стране. Она захотела мирового признания, поэтому решила попробовать себя в популярном российском проекте. Она взяла сложную песню Деми Ловато Stone cold и, как признались эксперты, справилась с ней безупречно.

— Это тот момент, когда все стоят и нет даже маленькой песчинки, к которой можно придраться. Дыхания хватило, вокализы были потрясающие. Вы — изумруд! — была в восторге певица Анастасия Крайнова.

Хвалебные отзывы поддержала певица Валерия, которая встала одной из первых.

— Вы потрясающе поете. Вы готовая суперпрофессиональная артистка. За вами было безумно интересно наблюдать в течение всего исполнения песни, — осталась в восторге Валерия.

Источник: пресс-служба «Россия 1»

У Славеи оказалась не единственная сотня, следом за ней максимальное количество баллов получил Александр Лим из Казахстана. Певец успел победить на «Новой волне — 2025». Членом жюри на конкурсе был Лазарев, так что лидера сотни необычный тембр участника не сильно впечатлил. Но того же нельзя сказать о Валерии, которая подпрыгнула и начала жать кнопку раньше световой волны.

— Я помню свои первые впечатления от выступления: думаю, неужели он сам поет, может, это фонограмма чья-то звучит чужая? Смотрим — нет, вроде живьем поет. Невозможно поверить, что у молодого человека вот такой голос, это нереально, — не могла поверить Валерия.

Лидер сотни сразу дал понять, что былые заслуги на «Ну-ка все вместе» не играют роли.

— Хочу тебя предостеречь от самолюбования, но я тебе уже это говорил на «Новой волне». И от того, что не всё еще решено. Тут и участников больше, и вредных членов жюри больше. Работать надо до финала. Рад тебя видеть, — прокомментировал выступление Лазарев.

По правилам проекта обладателей одинакового количества баллов еще раз оценивают, чтобы распределить, кто оказывается на первом месте, а кто — на втором. В результате автоматически в полуфинал прошла Славея, а Александр и Варвара должны были отправиться в батл, но Лазарев решил иначе. Он автоматически отправил в полуфинал двух стобалльников, а за еще одно место боролись Варвара и Екатерина Фоминых из Новосибирска.

Во время выступления Ступиной Лазарев не мог удержаться, чтобы не подначивать других экспертов.

— Ты понимаешь, что она звезда. Она может победить! — обращался он к остальным.