Развлечения Вечерняя викторина Попробуйте найти такую в магазинах: что за предмет времен СССР изображен на фото? Быстрая викторина

Правильный ответ смогут дать не все

Что это за предмет времен СССР

Что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

Наступили выходные, а это значит, что мы снова прошерстили сайт для публикации объявлений в поиске необычных предметов времен СССР для нашей еженедельной рубрики «Вечерняя викторина». И, конечно, нашли!

Посмотрите на фото выше и попробуйте угадать, как использовали этот атрибут в советские времена. Конечно, без подсказок вас, как обычно, не оставим. Выбрать правильный ответ нужно из трех предложенных вариантов ниже.

Что это за предмет?

Ночник
Электрокамин
Портативная печка для походов

Правильный ответ

На фото — электрокамин. С помощью такого устройства можно было быстро обогреть комнату и создать ощущение уюта. Те, у кого была такая штуковина, вспоминают, что она сильно сушила воздух в помещениях.

Получилось угадать? Пишите в комментариях, было ли такое приспособление в квартире вашей семьи.

У нас есть и другие выпуски, посвященные необычным атрибутам прошлого века.

  • С этой штукой знакомы многие: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото.

  • А этот необычный атрибут был дома не у каждого, но многие о нем мечтали.

  • Это приспособление на самом деле спасало быт и финансы семей во времена СССР. Попробуйте угадать, как именно его использовали.

А если вы увлекаетесь историей, то можете проверить свои знания, ответив на 10 вопросов. Набрать максимальный балл смогут только настоящие знатоки.

Алина Сардекова
СССР Предмет быта Викторина
9
Гость
14 февраля, 22:57
Шибаева, ты в следующий раз чугунную сковородку выложи и спроси что это.
Гость
14 февраля, 22:58
Шибаева и глупость неразлучны.
