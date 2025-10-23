У Тельцов — похоть и гордыня, а у Львов — осенняя хандра. Гороскоп на непростой ноябрь

Эльза Кушина подготовила свежий гороскоп Источник: Дмитрий Гладышев

Ноябрь — месяц контрастов. Это связано с большим количеством астрологических событий в этот период. Здесь и ретроградный Меркурий, который обеспечит всех повышенной напряженностью и стремлением к риску, и стеллиум планет в Скорпионе — явление, при котором усиливаются эмоциональные переживания и острые ощущения кризиса. Но не всё так плохо, для кого-то ноябрь 2025-го станет трамплином в новую жизнь. Подробнее — в гороскопе астролога Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

В ноябре Овен будет знать, чего хочет по жизни, именно поэтому он целенаправленно идет к своим целям. Но вот соединение управляющей планеты — Марса — с черной луной может вмешаться в жизнь Овна и подпортить ему как запланированные дела, так и репутацию, что приведет к недопониманиям и конфликтам с окружающими.

Поэтому лучше в этот период всю скопившуюся энергию направить на спорт, секс и другую безвредную активную деятельность. Также в этом периоде важно учесть, что Овнам в ноябре свойственна некая двойственность. Это значит, что его мнения и намерения будут быстро меняться. В таком случае с серьезными решениями лучше повременить, чтобы потом не сожалеть.

Телец

Ноябрь станет коварным временем для Тельца, который на протяжении всего месяца будет страдать от различных искушений: чревоугодия, похоти, гордыни, алчности, зависти и гнева. Важно понимать, что все злодеяния не окажутся безнаказанными. Также стоит обратить внимание в этом месяце на здоровье, особенно на верхнюю часть тела (горло и пр.), в противном случае даже небольшая проблема может перерасти во что-то очень серьезное.

Близнецы

Непростой месяц для Близнецов, особенно в период с 10 по 29 ноября, так как управитель данного знака зодиака — Меркурий — вступает в ретрофазу. Это дает торможение в делах представителей знака: есть большая вероятность, что на работе будет буквально всё валиться из рук, задуманные цели не будут достигнуты, а отсюда и угнетенное состояние.

Близнецам важно взять паузу и не принимать важных решений хотя бы до декабря. Особенно это касается вопросов вступления в брак, покупки недвижимости и переезда в другой город.

Рак

Рак в ноябре будет проводить работу над своими прошлыми ошибками, поэтому в этот период будет переучиваться, переосмысливать жизнь. Подобная трансформация (изменение) у Раков идет неспроста, а для зрелости, которой порой им не хватает. Ноябрь станет для представителей знака довольно эмоциональным: будет много слез, истерик, размолвок, агрессии.

Лев

Осенняя хандра, апатия и депрессия накроют Льва в ноябре, поэтому важно не опускать руки и помнить, что всегда после черный полосы наступает белая. Уже ближе к 30-му числу солнце выйдет из-за туч, что позволит Львам смотреть на мир с оптимизмом, настраиваясь на светлое будущее и ставить перед собой новые задачи.

В этот период лучше окружить себя близкими людьми. Так пережить непростой период будет гораздо проще.

Дева

Деве в данный период важно поберечь себя, свои силы, здоровье, понимая, что следующий месяц может быть энергозатратным. Спешить с важными решениями нельзя, поскольку слишком велика вероятность допустить досадную ошибку, которая буквально перечеркнет ваши прошлые старания.

Лучший совет для Дев в ноябре — заземлитесь, уделите внимание своему душевному состоянию. Это поможет вернуть вам гармонию в жизнь.

Весы

Весы в ноябре занимаются перестановкой своих приоритетов. Такая генеральная уборка, при которой вы сами откажетесь от всего, что ранее тяготило и отравляло, будет только на пользу. В этот период представители знака повнимательнее посмотрят и на свое окружение: так, могут закончиться изжившие себя отношения, уйти из поля зрения токсичные друзья и коллеги.

Важно понимать, что принимая любое решение, нужно полагаться на себя, а не на чужие советы.

Скорпион

В ноябре Скорпион всё так же продолжает заниматься ранее начатыми делами, отстаивая свое мнение и работая над собственными задумками изо дня в день, тем самым концентрируя на себе всё внимание.

Такую заметную фигуру не смогут обойти проблемы социума: конкуренция, чужая зависть и перекладывание ответственности. Всё это может свалиться на плечи Скорпионов. В таких случаях важно держать марку и не давать волю эмоциям. Впоследствии хорошая выдержка принесет свои плоды: карьера может пойти в гору, вероятны новые полезные связи и даже любовные приключения.

Стрелец

В ноябре управитель данного знака зодиака — Юпитер — вступает в ретрофазу (с 11 ноября 2025 г), а значит, Стрелец будет переосмысливать себя, свою жизнь. Также такое положение планет вносит «торможение» в делах, а за этим — эмоциональные качели, излишнюю вспыльчивость и агрессию.

Разногласия, споры, конфликты с окружающими возможны как с людьми из близкого окружения (семья, партнеры), так и дальнего (случайные прохожие, коллеги). Чтобы не испортить себе репутацию, важно направить свои силы в нужное русло: спорт, секс и другие активности.

Козерог

Большую часть ноября Козерога можно будет сравнить с маятником, который день изо дня в день совершает одно и то же движение. Такое положение дел придется не по вкусу представителям знака, поэтому не исключено, что Козероги начнут выплескивать негатив по поводу и без. Отсюда не только усложненные отношения с окружением, но и упадок сил, проблемы со здоровьем.

После 28 ноября управитель данного знака зодиака — Сатурн — наконец-то выходит из своей ретрофазы, это позволит Козерогам принимать все решения уже со здравым рассудком и понимать свои цели. При условии, что представители знака будут упорно работать над собой, им удастся повысить свою значимость в обществе. В дальнейшем это благополучно скажется на многих сферах их жизни.

Водолей

Водолей в ноябре занимается изменением жизненно важных тем в своей жизни: работа, любовь, брак, недвижимость, финансы. А это значит, что он продумывает ходы для достижения новых целей. Но тут стоит учесть одно но: управитель данного знака зодиака Уран, он находится в ретродвижении, что вносит «торможение в делах».

Такой период временный, поэтому не стоит расстраиваться, если задуманные планы рушатся. Злиться, а тем более принимать категоричные решения сейчас не рекомендуется.

Рыбы

В ноябре Рыбы могут «уплыть» не туда, так как управитель данного знака зодиака — Нептун — всё так же туманит их сознание. Представители знака то и дело спотыкаются о собственную лень во время пути к намеченной цели. Поэтому важно в такой период помнить, ради чего все эти бесконечные усилия.

Сейчас также нельзя принимать важных решений с партнером по браку (например, разводиться или менять место жительства) и финансами (искать новые источники дохода). Зато можно направить свои силы на саморазвитие и профессиональную реализацию.

