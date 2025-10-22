Близнецам — в финансах, Весам — в карьере: в чем повезет знакам зодиака в конце осени

Астролог рассказала о влиянии Юпитера в Раке на знаки зодиака Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Ведический астролог из Ярославской области Мария Орлова рассказала о важном изменении на звездном небе. Планета Юпитер 18 октября перешла в знак Рака. В нем она пробудет до 5 декабря

«В этот период нам захочется вступать в серьезные отношения, создавать семьи. Мы захотим чувствовать себя в безопасности, любящими и любимыми. Появится потребность в том, чтобы рядом был близкий человек. В это время интуиция и эмоции становятся нашими самыми главными помощниками», — рассказала Мария Орлова.

Также астролог рассказала, в чем знакам зодиака будет сопутствовать удача в этот период.

Овен

В фокусе внимания может оказаться недвижимость, сделки с тем или иным имуществом. Сейчас хорошее время, чтобы приобрести свое жилье. Также благоприятно заняться ремонтом, перепланировкой, декорированием дома, создавать уют и спокойную, теплую атмосферу.

Телец

Благоприятный период для общения и обучения. Научитесь правильно доносить свои мысли до окружающих, чтобы вас слышали и к вам прислушивались. Любые переговоры в этот период могут закончиться в вашу пользу.

Близнецы

Сфокусируйте внимание на финансах и ресурсах. Вы почувствуете, что ваша ценность растет, когда вы заботитесь о себе и близких. Это хорошее время, чтобы привести в порядок свой семейный бюджет и почувствовать поддержку своей семьи. Занимайтесь накоплениями.

Рак

Для вас это время больших возможностей. Смело ставьте себе цели и мечтайте о большем. Вас могут заметить и оценить, поэтому пользуйтесь моментом. Сейчас вы сам кузнец своего счастья.

Лев

Для вас это нестандартный период тишины и внутренней работы над самим собой. Сейчас вы можете многое переосмыслить, отпустить старые тревоги и обиды на людей. Полезно будет чаще бывать в одиночестве, отдыхать, высыпаться и во всем слушать свою интуицию. Забота о своем ментальном и физическом здоровье для вас сейчас главный приоритет. Удачу принесут поездки и заграничные связи.

Дева

Удачный период для вашего бизнеса и социальных связей. Сейчас вы можете почувствовать поддержку от друзей, как от своей второй семьи. Возможно, вы станете больше общаться, коммуницировать — и это принесет вам огромное количество дивидентов в будущем. Вы можете начинать любые новые проекты или пролонгировать старые. Ваша сила и удача в коммуникациях.

Весы

Энергия Юпитера поможет вам в карьере и достижении определенного положения в обществе. Но успех придет только через заботу о других людях, через создание уютной атмосферы в вашем рабочем коллективе. Сейчас велик шанс продвижения по карьерной лестнице или повышения заработной платы.

Скорпион

Для вас открывается окно в большой мир. Вы можете захотеть путешествовать, обучаться чему-то новому, идти вверх по карьерной лестнице, улучшать отношения с руководством, отцом, учиться духовности. Сейчас лучшее время, чтобы найти свое место в мире и обрести внутреннюю веру

Стрелец

Это удачное время, чтобы разобраться с финансами и кредитами — общими с вашим партнером, а также с темой наследства. Обязательно нужно заручиться поддержкой вашего партнера и его семьи. В этот период нужно разобраться со своими страхами и обидами, а также отпустить любые психологические грузы.

Козерог

У вас фокус внимания должен сосредоточиться на вашем партнерстве. Другие люди придут к вам на помощь. Это отличное время для укрепления своего брака, деловых союзов, поиска надежного партнера, если вы свободны. Учитесь доверять и открываться другим людям.

Водолей

Пора навести порядок в своих повседневных делах и ментальном здоровье. Вам станет значительно легче, если вы создадите для себя комфортный и предсказуемый режим дня. Например, наладите свое питание, окружите себя приятными мелочами на работе, начнете ходить в бассейн и на массаж. Забота о себе на бытовом уровне принесет вам душевное спокойствие

Рыбы