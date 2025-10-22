НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Близнецам — в финансах, Весам — в карьере: в чем повезет знакам зодиака в конце осени

Близнецам — в финансах, Весам — в карьере: в чем повезет знакам зодиака в конце осени

Прогноз от ярославского астролога Марии Орловой

160
Астролог рассказала о влиянии Юпитера в Раке на знаки зодиака | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаАстролог рассказала о влиянии Юпитера в Раке на знаки зодиака | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Астролог рассказала о влиянии Юпитера в Раке на знаки зодиака

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Ведический астролог из Ярославской области Мария Орлова рассказала о важном изменении на звездном небе. Планета Юпитер 18 октября перешла в знак Рака. В нем она пробудет до 5 декабря

«В этот период нам захочется вступать в серьезные отношения, создавать семьи. Мы захотим чувствовать себя в безопасности, любящими и любимыми. Появится потребность в том, чтобы рядом был близкий человек. В это время интуиция и эмоции становятся нашими самыми главными помощниками», — рассказала Мария Орлова.

Также астролог рассказала, в чем знакам зодиака будет сопутствовать удача в этот период.

Овен

В фокусе внимания может оказаться недвижимость, сделки с тем или иным имуществом. Сейчас хорошее время, чтобы приобрести свое жилье. Также благоприятно заняться ремонтом, перепланировкой, декорированием дома, создавать уют и спокойную, теплую атмосферу.

Телец

Благоприятный период для общения и обучения. Научитесь правильно доносить свои мысли до окружающих, чтобы вас слышали и к вам прислушивались. Любые переговоры в этот период могут закончиться в вашу пользу.

Близнецы

Сфокусируйте внимание на финансах и ресурсах. Вы почувствуете, что ваша ценность растет, когда вы заботитесь о себе и близких. Это хорошее время, чтобы привести в порядок свой семейный бюджет и почувствовать поддержку своей семьи. Занимайтесь накоплениями.

Рак

Для вас это время больших возможностей. Смело ставьте себе цели и мечтайте о большем. Вас могут заметить и оценить, поэтому пользуйтесь моментом. Сейчас вы сам кузнец своего счастья.

Лев

Для вас это нестандартный период тишины и внутренней работы над самим собой. Сейчас вы можете многое переосмыслить, отпустить старые тревоги и обиды на людей. Полезно будет чаще бывать в одиночестве, отдыхать, высыпаться и во всем слушать свою интуицию. Забота о своем ментальном и физическом здоровье для вас сейчас главный приоритет. Удачу принесут поездки и заграничные связи.

Дева

Удачный период для вашего бизнеса и социальных связей. Сейчас вы можете почувствовать поддержку от друзей, как от своей второй семьи. Возможно, вы станете больше общаться, коммуницировать — и это принесет вам огромное количество дивидентов в будущем. Вы можете начинать любые новые проекты или пролонгировать старые. Ваша сила и удача в коммуникациях.

Весы

Энергия Юпитера поможет вам в карьере и достижении определенного положения в обществе. Но успех придет только через заботу о других людях, через создание уютной атмосферы в вашем рабочем коллективе. Сейчас велик шанс продвижения по карьерной лестнице или повышения заработной платы.

Скорпион

Для вас открывается окно в большой мир. Вы можете захотеть путешествовать, обучаться чему-то новому, идти вверх по карьерной лестнице, улучшать отношения с руководством, отцом, учиться духовности. Сейчас лучшее время, чтобы найти свое место в мире и обрести внутреннюю веру

Стрелец

Это удачное время, чтобы разобраться с финансами и кредитами — общими с вашим партнером, а также с темой наследства. Обязательно нужно заручиться поддержкой вашего партнера и его семьи. В этот период нужно разобраться со своими страхами и обидами, а также отпустить любые психологические грузы.

Козерог

У вас фокус внимания должен сосредоточиться на вашем партнерстве. Другие люди придут к вам на помощь. Это отличное время для укрепления своего брака, деловых союзов, поиска надежного партнера, если вы свободны. Учитесь доверять и открываться другим людям.

Водолей

Пора навести порядок в своих повседневных делах и ментальном здоровье. Вам станет значительно легче, если вы создадите для себя комфортный и предсказуемый режим дня. Например, наладите свое питание, окружите себя приятными мелочами на работе, начнете ходить в бассейн и на массаж. Забота о себе на бытовом уровне принесет вам душевное спокойствие

Рыбы

Для вас это время творчества, радости и любви. Вы почувствуете прилив вдохновения, захотите выражать свои чувства через хобби, искусство или общение с вашими детьми. А если вы одиноки, то это хороший период для построения серьезных отношений, основанных на душевной близости. Позвольте себе быть счастливыми.

Гость
18 минут
Интересно, как аспекты планет влияют на карьеру, надо бы разобраться.
Гость
19 минут
Астрология — это развлечение, а не наука. Доказательств предсказаний нет.
