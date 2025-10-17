Врешь! Не поймешь! Спорим, вы не знаете, что означают эти 10 зумерских слов

Пока вы ходили на работу и занимались другой ерундой, выросло целое поколение, которое еще вчера казалось нам школьниками. Это поколение — зумеры. И они уже устраиваются на работу (возможно, даже в соседний с вами офис). На днях в Сети завирусилась фотография с бумерско-зумерским словарем — памяткой на двери одного из офисов, чтобы старшему поколению было проще общаться с младшим. Мы не могли пройти мимо такого пира духа и составили тест, в который вошли 10 популярных молодежных слов. Окажись вы с зумерами в одном помещение, у вас были бы шансы понять друг друга?