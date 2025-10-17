НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Врешь! Не поймешь! Спорим, вы не знаете, что означают эти 10 зумерских слов

Врешь! Не поймешь! Спорим, вы не знаете, что означают эти 10 зумерских слов

Тест, который проверит, на одной ли вы волне с молодежью

259
Майкл Скотт показывает, на сколько вопросов у него получилось ответить. У вас получится повторить его успех? | Источник: кадр из сериала «Офис» (18+), созд. Грег Дэниелс, NBC, 2005–2013 годыМайкл Скотт показывает, на сколько вопросов у него получилось ответить. У вас получится повторить его успех? | Источник: кадр из сериала «Офис» (18+), созд. Грег Дэниелс, NBC, 2005–2013 годы

Майкл Скотт показывает, на сколько вопросов у него получилось ответить. У вас получится повторить его успех?

Источник:

кадр из сериала «Офис» (18+), созд. Грег Дэниелс, NBC, 2005–2013 годы

Пока вы ходили на работу и занимались другой ерундой, выросло целое поколение, которое еще вчера казалось нам школьниками. Это поколение — зумеры. И они уже устраиваются на работу (возможно, даже в соседний с вами офис). На днях в Сети завирусилась фотография с бумерско-зумерским словарем — памяткой на двери одного из офисов, чтобы старшему поколению было проще общаться с младшим. Мы не могли пройти мимо такого пира духа и составили тест, в который вошли 10 популярных молодежных слов. Окажись вы с зумерами в одном помещение, у вас были бы шансы понять друг друга?

Механика сегодняшнего испытания (да чего там — пытки!) до ужаса проста. Один вопрос — одно слово на зумерском. А ниже четыре варианта перевода. Чем больше верных вариантов вы накликаете, тем лучше вы сигма. Ну или краш. Разберетесь, в общем.

ТЕСТПройден 68 раз
1 / 10

Чекнуть

  • Исправить

  • Вызвать на ковер

  • Проверить

  • Заняться любовью

2 / 10

Апрувнуть

  • Одобрить

  • Опровергнуть

  • Уйти пораньше с работы

  • Взять выходной

3 / 10

Фомо

  • Коллега

  • Получка

  • Страх упустить что-то интересное

  • Обед

4 / 10

Онбординг

  • Летучка

  • Адаптация нового сотрудника

  • Недельный план

  • Работа из дома

5 / 10

Фидбэк

  • Обратная связь

  • Созвон

  • Отпускные

  • Корпоратив

6 / 10

Апдейт

  • Обновление информации

  • Проверка

  • Нагоняй от начальства

  • Прокачка навыков

7 / 10

Ауф

  • Предостережение

  • Недовольство

  • Одобрение

  • Неловкая ситуация

8 / 10

Муд

  • Настроение

  • Глупый человек

  • Зона комфорта

  • Вздорный коллега

9 / 10

Се се

  • Поторапливайся

  • Спасибо

  • Согласен

  • Очень жаль

10 / 10

Кринге

  • Неловкая ситуация

  • Невкусная еда

  • Красивая девушка

  • Любимый парень

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Гость
1 час
Интересно, сколько из этих слов уже стали частью взрослого языка?
Гость
1 час
Интересно, что зумеры вкладывают в эти слова другой смысл, нежели мы.
