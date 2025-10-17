«Рыбалка — это азарт»: ярославна рассказала, как хобби мужа стало общим делом. Видео

Ярославна рассказала, как рыбалка стала ее хобби Источник: Городские медиа

Есть мнение, что рыбалка — мужское дело. Мол, женщинам там делать нечего. Жительница Ярославля Ирина с этим не согласна и доказала, что и женщины могут преуспеть в этом деле.

Больше 20 лет Ирина с мужем ездят на рыбалку. Сначала это были недолгие вылазки к Волге, но со временем пара стала выезжать на Рыбинское водохранилище, Белое озеро в Вологодской области, в Карелию и даже на Баренцево море. Рыбалка стала семейным хобби.

«У нас командный результат. Не важно, кто поймал больше, мы всегда говорим: мы поймали», — рассказала в беседе с 76.RU Ирина.

Успехи на рыбалке бывают разные. Самая крупная рыба у Ирины — судак весом чуть больше 3 кг. У мужа — рекордная треска на 16 кг. Этот трофей пришлось разделывать прямо на месте: рыбаки берут с собой морозильные лари, генераторы и везут домой по 70–80 кг очищенной рыбы.

Трофей — это интересно, но больше всего ценно само пребывание на природе, единение с ней. Рыбалка — это азарт, но еще и способ перезагрузиться. Ирина рыбачка

Добычей Ирина с мужем делятся с родными и близкими.