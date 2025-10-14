НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 746мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,96
EUR 92,68
Изъяли землю
На Соколе сдали новый дом
Новый год в Ярославле
«Умные решения» в недвижимости
Запрет для подростков
Борьба с пробками
Продадут участок в центре
Соседские разборки
Выплаты за шлагбаумы
«Локомотив» проиграл «Северстали»
Развлечения Кинул младенца в снег «Я потом уже стал думать»: муж популярной ярославны объяснил, почему бросил ребенка в сугроб

«Я потом уже стал думать»: муж популярной ярославны объяснил, почему бросил ребенка в сугроб

Сергей Косенко разоткровенничался в интервью с Викторией Боней

317
Сергей Косенко&nbsp;— муж Александры Беляковой, известной под псевдонимом Саша Белаир | Источник: Сергей Косенко / YouTubeСергей Косенко&nbsp;— муж Александры Беляковой, известной под псевдонимом Саша Белаир | Источник: Сергей Косенко / YouTube

Сергей Косенко — муж Александры Беляковой, известной под псевдонимом Саша Белаир

Источник:

Сергей Косенко / YouTube

Муж ярославского коуча Саши Белаир, инфобизнесмен Сергей Косенко, впервые высказался о ролике, где он бросил сына в сугроб. Видео было опубликовано в январе 2024 года и вызвало скандал. Причем такого масштаба, что на Косенко даже возбудили два уголовных дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и «Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью». Из-за этого блогера объявляли в розыск.

На тот момент Косенко с женой жили в Америке, а в 2025 году переехали в Дубай, где купили шикарную квартиру с бассейном за 3 миллиона долларов. В этот период в Россию он не возвращался.

12 октября 2025 года на канале Сергея Косенко вышло интервью с телеведущей Викторией Боней. Во время съемок она спросила у блогера: «Будешь ли ты кидать второго новорожденного ребенка в море с акулами, как первого в снег?»

На провокационный вопрос Косенко ответил подробно. Если ранее он утверждал, что ролик с бросанием младенца в сугроб — монтаж, то тут он честно признался о желании хайпануть.

«Тогда мне было 36 лет. Я невероятно любил популярные видео. Вижу в интернете ролик с 5 миллионами лайков, где девушка берет ребенка и закидывает его в сугроб. И он приземляется так красиво. Я думаю: "Боже, это невероятно милое видео, которое обязательно должно появиться и в моей ленте"», — рассказал Косенко.

<p>Сергей Косенко</p><p>Сергей Косенко</p>

Если бы я сейчас увидел какого-то блогера, который выкладывает подобные видео, я бы сказал, что он дебил.

Сергей Косенко

блогер

Он также рассказал, что в соцсетях вирусился ролик, на котором детей в нарукавниках бросают в море. Косенко признался, что этот тренд был следующим, который блогер хотел повторить, но воздержался.

«Я потом уже стал думать, а ребенок потом тонет или всплывает? Сейчас для меня, конечно, это кажется бредовой мыслью», — добавил Сергей Косенко.

Кто такие Сергей Косенко и Саша Белаир и почему они популярны — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Сергей Косенко Блогер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
55 минут
Каждый сам решает, но это уже за гранью понимания.
Гость
53 минуты
Интересно, как бы он объяснил свои действия, если бы не было интервью?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление