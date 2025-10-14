«Я потом уже стал думать»: муж популярной ярославны объяснил, почему бросил ребенка в сугроб

Сергей Косенко — муж Александры Беляковой, известной под псевдонимом Саша Белаир Источник: Сергей Косенко / YouTube

Муж ярославского коуча Саши Белаир, инфобизнесмен Сергей Косенко, впервые высказался о ролике, где он бросил сына в сугроб. Видео было опубликовано в январе 2024 года и вызвало скандал. Причем такого масштаба, что на Косенко даже возбудили два уголовных дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и «Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью». Из-за этого блогера объявляли в розыск.

На тот момент Косенко с женой жили в Америке, а в 2025 году переехали в Дубай, где купили шикарную квартиру с бассейном за 3 миллиона долларов. В этот период в Россию он не возвращался.

12 октября 2025 года на канале Сергея Косенко вышло интервью с телеведущей Викторией Боней. Во время съемок она спросила у блогера: «Будешь ли ты кидать второго новорожденного ребенка в море с акулами, как первого в снег?»

На провокационный вопрос Косенко ответил подробно. Если ранее он утверждал, что ролик с бросанием младенца в сугроб — монтаж, то тут он честно признался о желании хайпануть.

«Тогда мне было 36 лет. Я невероятно любил популярные видео. Вижу в интернете ролик с 5 миллионами лайков, где девушка берет ребенка и закидывает его в сугроб. И он приземляется так красиво. Я думаю: "Боже, это невероятно милое видео, которое обязательно должно появиться и в моей ленте" », — рассказал Косенко.

Если бы я сейчас увидел какого-то блогера, который выкладывает подобные видео, я бы сказал, что он дебил. Сергей Косенко блогер

Он также рассказал, что в соцсетях вирусился ролик, на котором детей в нарукавниках бросают в море. Косенко признался, что этот тренд был следующим, который блогер хотел повторить, но воздержался.

«Я потом уже стал думать, а ребенок потом тонет или всплывает? Сейчас для меня, конечно, это кажется бредовой мыслью», — добавил Сергей Косенко.