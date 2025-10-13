Для Весов — гармония, для Стрельцов — карьера: что станет важно для знаков зодиака в конце октября

Астролог из Ярославской области дала прогноз на вторую половину октября Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Ведический астролог из Ярославской области Мария Орлова рассказала, как в ближайшее время на нас повлияет переход Венеры в знак Девы. Венера отвечает за любовь, отношения, творчество, красоту. Планета переместилась в знак Девы, согласно ведической астрологии, 9 октября и будет находиться там до 2 ноября.

«Дева — это практичный и внимательный знак зодиака. Поэтому наступило время, когда красота проявляется в простоте, а любовь в заботе. Сейчас нет смысла в пафосных свиданиях под луной. В это время сердце будет таять от вовремя поданного чая и идеально протертой дома полки. В этот период самый верный путь к сердцу любимого человека — через практическую помощь и поддержку», — отметила астролог.

По словам Марии Орловой, у некоторых может возникнуть желание покритиковать своего партнера.

«Нужно быть очень внимательными и осторожными в своих высказываниях. Ваши замечания должны быть конструктивными и идти из желания позаботиться о нем, а не от мысли уколоть, задеть или принизить», — отметила Мария.

Также специалист добавила, что сейчас многие начнут больше ценить не модные тренды в одежде, а идеальный крой и натуральные ткани. Кроме того, на первый план выйдет забота о собственном теле и здоровье.

«Забота о своем теле — высшее проявление любви к себе. Начните правильно питаться, запишитесь на массаж или чекап, бросьте курить — и вы увидите, как похорошеете», — уверена Мария Орлова.

Также астролог дала советы каждому знаку зодиака.

Овен

Ваша энергия найдет выход в наведении порядка. Составляйте идеальный план своих рабочих и бытовых задач, разгребите завалы на рабочем столе, в компьютере или в телефоне. Проявите любовь к партнеру через заботу о нем и помощь в конкретных делах.

Телец

Для вас любовь в этот период расцветет в совместном с вашим партнером творчестве и воспитании детей. Пересмотрите свой гардероб с точки зрения качества вещей, приведите в порядок косметичку.

Близнецы

Сейчас самое время навести уют в своем гнездышке. Перестановка, ремонт, ревизия в шкафах — все это успокоит ваш ум. Общение с семьей станет более теплым и практичным.

Рак

Сейчас ваши слова обретают вес и точность. Общение с родными, друзьями станет более душевным и практичным. Особое удовольствие вам доставят уютные посиделки за чашечкой чая или кофе.

Лев

Венера учит вас финансовой грамотности. Пересмотрите бюджет, найдите способ сэкономить без потери качества. Например, покупка одной статусной, качественной вещи принесет больше радости, чем десяток безделушек.

Дева

Сейчас ваш звездный час. Вы находитесь в центре внимания и становитесь неотразимы. Обновите гардероб, сделайте стрижку. Любовь может прийти к вам через служение, помощь и поддержку других людей, а также через заботу о себе.

Весы

У вас наступило время некой тишины и внутренней гармонии. Откажитесь от суеты, занимайтесь духовными практиками, приведите в порядок пространство, в котором вы отдыхаете. Самые важные встречи могут произойти вдали от повседневного шума.

Скорпион

Ваша магия сейчас в общении с друзьями и единомышленниками. Наведите порядок в своих соцсетях, очистите окружение от токсичных людей. Полезные связи могут завязаться на почве общих полезных интересов.

Стрелец

Венера освещает ваш профессиональный путь. Проявляйте внимание к деталям, наладьте отношения с начальством, подчиненными и своими коллегами. Ваш карьерный рост зависит от того, насколько безупречно вы выполняете свою повседневную работу.

Козерог

У вас сейчас период расширения горизонтов. Любовь и удача могут прийти из других стран и городов, через обучение или встречу с человеком другой культуры. Идеальное время, чтобы навести порядок в документах, составить план будущего путешествия или поездки.

Водолей

Это период глубокой психологической гигиены. Разберитесь со своими глубинными страхами и эмоциями. Лучше это сделать с помощью специалиста. Совместные с вашими партнерами финансы требуют пристального внимания.

Рыбы