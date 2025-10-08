«Я просыпалась ночью с криками»: через что пришлось пройти Марии Столяровой — актрисе сериала «Волкодав»

За маской скрывается совсем не тот человек, что обычно зрители видят на экране Источник: кадр из сериала «Волкодав» (18+), реж. Михаил Галин, кинокомпания «2.39 Фильм», 2025 год

Мечтая в детстве о карьере актрисы, Мария Столярова и не предполагала, через что ей придется пройти. Она думала, что самое сложное будет убедить родителей отпустить ее учиться, но главные сложности оказались впереди, и с годами их не становится меньше. Чем приходится актрисе расплачиваться за свою популярность и какая цена оказалась за работу в сериале «Волкодав» — рассказываем.

«Мне приходилось всё делать вопреки»

Мария родом из Сибири. Ее родители всю жизнь проработали врачами и считали, что дочь также вырастет и выберет серьезную профессию, которая всегда будет востребована. Но всё это были не мечты Столяровой. Ее не прельщала размеренная, тихая и спокойная жизнь. Она мечтала быть актрисой.

— Мне приходилось всё делать вопреки. В школе я была организатором всех творческих мероприятий, концертов, ходила в разные театральные студии, были какие-то выступления, постоянно пела, — вспоминает Мария.

К четырнадцати годам в Столяровой кипела гремучая смесь из харизмы, актерских данных, которые она наработала в театральных кружках, и модельной внешности. Высокую стройную красавицу с лучезарной улыбкой заметили на улице и пригласили в модельное агентство.

К без того плотному графику девушки добавились дефиле, фотосессии, съемки в рекламе и участие в конкурсах красоты. Последнее ей особенно помогло осуществить детскую мечту — стать актрисой.

«Под эгидой сумасшествия проходило мое обучение»

Пока родители настаивали, что лучше выбрать земную профессию, сама Мария разрывалась: стоит рискнуть и поступить в театральное или лучше пойти на переводчика. Тем более с английским у нее никогда не было проблем. Решение пришло само собой. В одном из конкурсов красоты она получила в награду не только памятную ленту, но и льготу на поступление.

— Я два года училась в Университете профсоюзов на актерском факультете. Поступила через конкурс красоты, — признавалась Мария.

Однако Столярова не доучилась до конца. Чтобы поддержать подругу, которую отчислили, Мария тоже ушла из университета. Однако она совсем не подумала, куда ей податься дальше.

— Раньше никогда не поступала в столичные театральные вузы. Ведь я сама сибирячка, приехала в Питер из Новосибирска, и потому просто не знала, куда именно нужно поступать, чтобы тебя потом взяли в хороший театр и начали снимать в кино, — оказалась на распутье Столярова.

Всё так же за компанию с подругой Мария подала документы в Российский государственный институт сценических искусств. Уже на первых прослушиваниях она решила не следовать проторенной дорожке и, вместо того чтобы изображать классических героев, нарисовала себе бороду, надела кожаные штаны и вышла на сцену в образе Джигурды.

— Именно так, под эгидой вот этого сумасшествия, импульса и проходило мое обучение, — с улыбкой вспоминает актриса.

Однако во время пар и экзаменов Мария в полной мере почувствовала, что здесь совсем не как в школьных кружках и одного обаяния и задора недостаточно.

— Я не понимала, как думать в этой профессии? Это, наверное, очень сложно объяснить. Энергии и экспрессии мне всегда доставало, а вот построить мыслительный процесс, как это делают артисты и как я это делаю сейчас, мне было сложно, — признавалась Мария.

Столярова поставила себе цель — каждый день выходить на сцену, даже когда страшно, не хочется, непонятно и неинтересно. И постоянная практика дала свои плоды. К моменту ее выпуска в 2018 году она уже играла в театре «Мастерская», куда ее пригласил руководитель Григорий Козлов.

«Я много падала, получала серьезные травмы»

Первые годы после выпуска Мария грациозно маневрировала между игрой в театре и работой в кино. Свою карьеру в кадре Столярова начала с популярных детективных сериалов — «Ментовские войны» (18+) и «Тайны следствия» (16+), но и в том, и другом ее роли были лишь эпизодические.

Выход на первый план был лишь вопросом времени. В 2021 году актриса получила свою первую главную роль в фильме «Идеальный брат» (12+), и после этого высокую статную блондинку заприметили многие режиссеры. Правда, разглядели в ней совсем не даму в беде или непобедимую героиню, а стервозную красотку и антагонистку.

— В моей карьере так происходит, что отрицательных персонажей я играю довольно часто, — признаётся Мария.

Мария приняла правила игры: если ее видят главной злодейкой, она должна сделать ее ничуть не хуже, чем если бы была героиней. Столярова ушла из театра и начала полностью отдаваться каждой роли. Так, ради участия в фильме «Эскортница» (18+) она изучала реальные истории женщин и старалась понять поступки каждой из них. Однако не для каждого проекта она смогла найти оправдания своим героиням, как бы ни старалась.

— У меня была роль бандитки, и мне нужно было тащить за волосы заслуженную артистку России семидесяти лет. Вот это было самым сложным. После каждого дубля я говорила: «Извините, пожалуйста, мне очень стыдно, я не могу». А по сценарию мне нужно получать удовольствие от насилия, — с содроганием вспоминает актриса.

Одной из самых трудных для актрисы стала главная роль в сериале «Волкодав». Ее героиня с первых же серий оказывается в безвыходном положении: личная жизнь разрушена, долги, преследования на работе и, как следствие, панические атаки.

— Каждый раз мне нужно было проживать приступы. Это меня морально истощало. Я просыпалась ночью с криками, обращалась к психологу. У нас были тяжелейшие переработки. В один день могли поставить три сложные сцены подряд. Сцену истерики, любовную и постельную, — поделилась актриса.

При этом актриса никогда не думала о том, чтобы оставить кино. Несмотря на многократные травмы и физическое истощение, она не готова попрощаться с мечтой и готова идти на риск снова и снова.