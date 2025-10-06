НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Обзор «Позор»: «Мисс Россия — 2022» в шоке от победительницы «Мисс Россия — 2025» — что ее не устроило

«Позор»: «Мисс Россия — 2022» в шоке от победительницы «Мисс Россия — 2025» — что ее не устроило

Свое мнение также высказала Виктория Боня

142
По мнению многих, короны больше достойна 1-я вице-мисс, которая стоит слева от победительницы | Источник: miss_russia_org / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)По мнению многих, короны больше достойна 1-я вице-мисс, которая стоит слева от победительницы | Источник: miss_russia_org / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По мнению многих, короны больше достойна 1-я вице-мисс, которая стоит слева от победительницы

Источник:

miss_russia_org / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Финал конкурса «Мисс Россия — 2025» состоялся в субботу, но споры о победительнице не утихают. Жюри присудило корону 22-летней Анастасии Вензе из Московской области. Она получила главный приз — миллион рублей и право представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в ноябре. Однако не все разделяют это мнение.

Одной из первых обрушилась с критикой на победительницу Анна Линникова, «Мисс Россия — 2022». Она отметила, что ей больше понравилась вице-мисс Алена Лесняк из Керчи.

— Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне, — удивлена Анна. — Второе место — очень симпатичная девушка.

Линникова прошлась не только по Анастасии, но высказалась о самом конкурсе. По ее мнению, победительница никак не смогла проявить свои умственные способности и доказать, что она самая лучшая.

— Я максимально в шоке от интеллектуального конкурса! Как вопрос «Какое ваше любимое воспоминание из прошлого» может быть интеллектуальным? Как вопрос победительнице может быть таким? — задавалась вопросом Анна.

Источник: anna_linnikova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anna_linnikova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anna_linnikova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В своем блоге Анна добавила, что решением жюри разочарована не одна она, но и другие мисс. Кто именно, она не стала уточнять, но уже сейчас под постом о победителях свое мнение также высказала организатор конкурса красоты Lady Universe Цветелина Разложка и «Мисс Европа — 2025» — Юлия Павликова. Они не поздравили Анастасию с победой, а так же, как и Анна, поддержали вице-мисс.

— Алена Лесняк, 1-я вице — ты наша гордость, — написала Юлия.

Присоединилась к числу недовольных и Виктория Боня. Ее представление о победительнице пошло вразрез с тем, что у организаторов конкурса.

— Первая реакция, когда я увидела победительницу «Мисс Россия», была: «Боже мой, почему взяли девочку, которая уже что-то себе подкалывала?» Потом я полистала фотографии, посмотрела на нее с других сторон, с другим светом. Красивая девочка. Вряд ли там был хирург, я не увидела вмешательств, — выдала свой вердикт Боня. — Конечно, в «Мисс Россия» хотелось бы видеть девчонок, которые вообще еще не прибегали ни к какой косметологии. Наша страна всегда славилась самыми красивыми женщинами.

Однако представление о красоте у всех остается разным, и среди зрителей финала и подписчиков конкурсов нашлось немало тех, кто поддержал нынешнюю победительницу, а жестокие комментарии посчитал лишь завистью.

— Самая красивая! Не верь негативным комментариям. Люди всегда будут говорить гадости. Поздравляю с победой, — поддержала финалистка конкурса «Мисс Самара — 2024».

— Еще не было ни одной мисс, которую бы не разобрали на атомы и не сказали, что другие лучше, — высказалась одна из подписчиц конкурса.

Как вы оцениваете победительницу «Мисс Россия — 2025»?

Красивая девушка, зря на нее набросились
Больше понравились другие финалистки
Я в красоте ничуть не уступаю победительнице
Пора завязывать с конкурсами красоты и объективизацией женщин
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Мисс Россия Красота Конкурс красоты Победа Конфликт
Комментарии
3
Гость
23 минуты
Я считаю, что каждый конкурс уникален и имеет свои критерии оценки.
Гость
22 минуты
Интересно, какие стандарты были на «Мисс Россия — 2025»?
Читать все комментарии
