В Ярославль приехала звезда сериала «Деффчонки». Что она делала у нас в городе

40-летняя звезда сериала «Деффчонки» на ТНТ Галина Боб приехала в Ярославль. Об этом актриса рассказа у себя в соцсетях 4 октября.
«Мы в Ярославле. Ярославны и ярославцы, привеееет! Старший сын играет тут трехдневный чемпионат по футболу, а мы с Серегой — сопровождающие. У нас своя отдыхательно-развлекательная программа», — написала у себя на странице Галина.
Актриса приехала в столицу Золотого кольца с мужем, работающим режиссером в том числе сериала «Деффчонки» Сергеем Корягиным и старшим сыном. У пары трое детей: двое сыновей 10 и 8 лет и 4-летняя дочь.
Галина Боб — российская актриса и певица, родом из города Пенза. Широкую известность получила благодаря роли Маши Бобылкиной в популярном комедийном сериале «Деффчонки» (2012–2018). Также снималась в таких проектах, как «Кухня», «Счастливы вместе», «Гаражи» и других. Помимо актерской карьеры занимается музыкой — записывает песни и выпускает клипы. В последние годы активно ведет личный блог, делится семейной жизнью и творчеством, а также продолжает участвовать в теле- и интернет-проектах.
Судя по кадрам из соцсетей, звездные супруги прогулялись по Стрелке, прошлись по пешеходной тропе, не обойдя стороной сувенирные лавки. Вечером выбрались на спектакль в Волковский театр.
Напомним, что в начале октября в Ярославль также приезжала известная телеведущая Тина Канделаки. Она прогулялась по зоопарку и поделилась своими впечатлениями от него.