В Ярославль приехала звезда сериала «Деффчонки». Что она делала у нас в городе

Актриса Галина Боб приехала в Ярославль Источник: galabob / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

40-летняя звезда сериала «Деффчонки» на ТНТ Галина Боб приехала в Ярославль. Об этом актриса рассказа у себя в соцсетях 4 октября.

«Мы в Ярославле. Ярославны и ярославцы, привеееет! Старший сын играет тут трехдневный чемпионат по футболу, а мы с Серегой — сопровождающие. У нас своя отдыхательно-развлекательная программа», — написала у себя на странице Галина.

Актриса приехала в столицу Золотого кольца с мужем, работающим режиссером в том числе сериала «Деффчонки» Сергеем Корягиным и старшим сыном. У пары трое детей: двое сыновей 10 и 8 лет и 4-летняя дочь.

Галина Боб — российская актриса и певица, родом из города Пенза. Широкую известность получила благодаря роли Маши Бобылкиной в популярном комедийном сериале «Деффчонки» (2012–2018). Также снималась в таких проектах, как «Кухня», «Счастливы вместе», «Гаражи» и других. Помимо актерской карьеры занимается музыкой — записывает песни и выпускает клипы. В последние годы активно ведет личный блог, делится семейной жизнью и творчеством, а также продолжает участвовать в теле- и интернет-проектах.

Пара застала в Ярославле солнечную погоду Источник: galabob / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Судя по кадрам из соцсетей, звездные супруги прогулялись по Стрелке, прошлись по пешеходной тропе, не обойдя стороной сувенирные лавки. Вечером выбрались на спектакль в Волковский театр.

Галина вместе с мужем посетили Волковский театр Источник: galabob / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не обошлось без фото с медведями Источник: galabob / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Счастливые Галина Боб с мужем на фоне красивого ярославского заката Источник: galabob / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Прогулка состоялась по пешеходной тропе Источник: galabob / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Так артистка поделилась своей поездкой в Ярославль Источник: galabob / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)