Ярославна пролетела мимо титула «Мисс Россия-2025»: разглядываем ее фото

628
Прошел финал конкурса красоты «Мисс Россия»

Прошел финал конкурса красоты «Мисс Россия»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

4 октября в концертном зале Barvikha Luxury Village в Подмосковье прошел финал конкурса «Мисс Россия — 2025». Ярославль на конкурсе представляла 21-летняя Виктория Младова. Она успешно вошла в топ-10 финалисток, однако победить или занять призовое место ей не удалось.

Корону получила 22-летняя студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Анастасия Венза. Помимо титула, жительница Подмосковья также завоевала миллион рублей и возможность представить страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике.

Виктория Младова окончила школу № 30 в Ярославле, а сейчас проходит обучение в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» (Государственный центральный ордена Ленина Институт физической культуры. — Прим. ред.)

Виктория Младова окончила школу № 30 в Ярославле, а сейчас проходит обучение в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» (Государственный центральный ордена Ленина Институт физической культуры. — Прим. ред.)

Источник:

Виктория Младова

За корону вместе с участницей из Ярославля боролись красотки в возрасте от 18 до 23 лет из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Якутии и других городов России

За корону вместе с участницей из Ярославля боролись красотки в возрасте от 18 до 23 лет из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Якутии и других городов России

Источник:

Виктория Младова

Финалистки должны представить на конкурсе благотворительный проект — либо уже реализованный, либо в формате идеи

Финалистки должны представить на конкурсе благотворительный проект — либо уже реализованный, либо в формате идеи

Источник:

Виктория Младова

Вице-мисс Россия стала Алёна Лесняк из Перми, третье место заняла Виктория Макарова из Сестрорецка.

Конкурс начался с дефиле, после которого жюри сразу отсеяло 30 участниц, оставив лишь 20 лучших. Девушки продемонстрировали свою красоту в конкурсах купальников и вечерних платьев. Далее следовал интеллектуальный тур.

Звездными гостями вечера стали Ева Власова, Дмитрий Маликов и Алсу. Они исполнили свои хиты, под некоторые из которых проходило дефиле. Больше фото и видео с самого финала конкурса смотрите в онлайн-репортаже наших коллег из MSK.RU.

Комментарии
4
Гость
28 минут
Очень красивая девушка из Ярославля. Могла бы и победить.
Гость
54 минуты
Интересно, какие критерии оценки были на конкурсе?
Читать все комментарии
