Мадонна впала в кому, а Глеб Калюжный ушел из армии прямиком на красную дорожку: звездные новости недели

Актер ушел служить в армию весной этого года Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Егор Крид столкнулся с насмешкой американских рэперов

Американский рэпер Джейсон Деруло постебался над певцом Егором Кридом. Сделал он это даже не в самих Штатах, а на сцене в Санкт-Петербурге во время собственного выступления.

Егора Крида раскритиковали после концерта в Лужниках, который он давал 30 августа. Тогда во время одного из номеров к артисту на сцену вышла девушка в нижнем белье и станцевала откровенный танец, сидя у него на коленях.

Аналогичный номер показал в этот раз и американский рэпер Деруло. Он уселся с танцовщицей так же, как Крид во время своего выступления, но в поцелуе девушке отказал. Поэтому вряд ли Деруло столкнется с критикой общественников.

Деруло спародировал выступление Крида на концерте в Лужниках Источник: Mash / Telegram

Однако сам Егор в стороне не остался и даже написал заявление в своих соцсетях о двойных стандартах: мол, зарубежным артистам можно все, а ему нет, потому что у них это «постановка».

Примечательно, что во время своего концерта в Санкт-Петербурге американский рэпер Деруло вышел на сцену и встретил зрителей под композицию Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

Суд решил судьбу Пи Дидди

В вышесказанном Крид оказался не совсем прав. Все-таки в каждой стране свои законы и рамки дозволенного. Например, накануне суд наконец решил судьбу скандального американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс).

Звезду приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Однако изначально прокуроры запрашивали для Комбса более чем 11 лет тюрьмы, а защита рэпера настаивала на 14 месяцах заключения.

Также Пи Дидди обязан выплатить штраф в 500 тысяч долларов, пишет New York Post.

«Шон „Дидди“ Комбс приговорен к 50 месяцам, или чуть более чем к четырем годам, тюремного заключения по двум пунктам обвинения в организации проституции», — говорится в сообщении.

В конце 2024 года вокруг P. Diddy разгорелся скандал из-за обвинений в сексуальном насилии, торговле людьми и других серьезных преступлениях. Бывшая девушка Комбса, певица Кэсси, заявила о многолетнем физическом и сексуальном насилии со стороны рэпера. В ее иске также упоминались «оргии» с применением наркотиков и алкоголя. Позже появились другие обвинения в сексуальном насилии, включая случаи, произошедшие десятилетия назад.

Источник: Cassie | Casandra Ventura / Vk.com

Максима Галкина* могут лишить прав на свое имя

Шоумен и юморист Максим Галкин (признан в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году) может лишиться прав на свое имя. Об этом стало известно из сообщения Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Ведомство зарегистрировало заявление и прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин»*.

«Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, может лишиться прав на свое имя», — говорится в материале.

Кроме того, юморист рискует оказаться в ситуации, когда кто-то другой технически зарегистрирует этот товарный знак на себя и тем самым запретит прежнему обладателю использовать его на территории России. Сообщается, что в качестве причины для подачи заявления указана ликвидация ИП, за которым был закреплен знак.

Инициатором этого процесса стал президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов. По его словам, в существовании этого товарного знака попросту отпала какая-либо необходимость, пишет RT.

Николь Кидман и Кит Урбан расстались

Завершить многолетние отношения на этой неделе решили 58-летняя актриса Николь Кидман и 57-летний кантри-певец Кит Урбан. Звезды расстались после 19 лет брака.

Информацию об этом опубликовало издание TMZ, отмечая, что пара все лето жила порознь.

«Что касается причин, нам говорят, что развод односторонний… Николь не хотела расставания и пыталась спасти брак», — говорится в сообщении.

Известно, что Кит уже приобрел собственное жилье в Нэшвилле и переехал из семейного дома, который также находится в Нэшвилле.

О планах супругов развестись TMZ пишет, что это еще предстоит определить.

Актриса и певец поженились в 2006 году. Их детям Фейт Маргарет Урбан и Сандей Роуз 14 и 17 лет, соответственно.

Актера сериала «Склифосовский» приговорили к трем годам тюрьмы

В ноябре 2024 года актер Яков Левда избил свою маму, а на этой неделе получил три года тюрьмы общего режима. Актер сделал это после того, как его мама позвала его домой, чтобы пожаловаться на отца.

Яков Левда в сериале «Ищейка-2» (12+) Источник: «Ищейка-2» (12+), 2018 год, Первый канал, режиссер Дмитрий Брусникин

Левда пока не прокомментировал приговор, но известно, что он полностью признал вину. Ранее он утверждал, что все было не так, как преподносят в СМИ. Однако у его матери были переломы ребер, гематомы на тазе, груди и в области глаза.

Позже выяснилось, что артист страдал от алкоголизма, во время беседы с правоохранительными органами Левда обещал начать лечиться, но, видимо, не сделал этого, передают наши коллеги из Starhit.ru.

Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна

Кинокартина выйдет на платформах IVI и Okko. Супруга режиссера и главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала подробности об этом.

«Завтра фильм Тиграна „Семь дней Петра Семеныча“ выйдет на платформах „Иви“ и Okko. Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста», — сообщила она в Telegram-канале.

Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Симоньян, который вошел в сборник «Водоворот». По словам Симоньян, Тигран очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм.

Последний фильм Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли показали на 47-м Московском международном кинофестивале в апреле 2025 года.

Глеб Калюжный ушел из армии прямиком на красную дорожку

Актер появился на красной дорожке ради премьеры фильма «Первый на Олимпе», где он сыграл главную роль. Калюжный пришел на премьеру в военной форме и выглядел серьезно. Он отказался общаться с журналистами, ограничившись фотографиями на пресс-воле.

Известно, что актер ушел служить весной этого года, а на этой неделе получил увольнение, чтобы посетить премьеру фильма. В этот же день состоялся пресс-показ фильма, на который пришли его семья и сослуживцы.

Калюжный поблагодарил командование за возможность присутствовать на премьере. Он отметил, что армия дала ему новые впечатления и понимание себя как мужчины и гражданина.

Актер благодарен командованию за возможность присутствовать на премьере Источник: Starhit.ru

Перед службой на актера завели уголовное дело за уклонение от армии, но он признал вину. Калюжный планирует продолжить карьеру после службы и снять авторское кино. Он вернется из армии в следующем году, передают наши коллеги из Starhit.ru.

Мадонна впала в кому на четыре дня

Американская певица Мадонна рассказала, почему ее пришлось госпитализировать во время гастролей в 2023 году. Подробности об этом опубликовало издание People.

В интервью для подкаста On Purpose with Jay Shetty звезда шоу-бизнеса рассказала, как справилась с сепсисом и провела четыре дня без сознания в ходе госпитализации. В медучреждение артистка попала в июне 2023 года. Она подхватила бактериальную инфекцию во время репетиции.

Сепсис — это инфекционное заболевание, которое в 80% случаев заканчивается летальным исходом. Распространение инфекции при этом происходит кровотоком, поэтому заболевание поражает не один орган, а весь организм.

«Мы никогда не избежим страданий. Даже если мы вырастем в богатстве и привилегиях и, знаете ли, не будем расти в маленькой комнате, наши трудности и страдания будут восприниматься нами по-другому, В одну минуту я была жива и танцевала, а в следующую — оказалась в отделении интенсивной терапии больницы и очнулась, пролежав без сознания четыре дня», — поделилась певица.

После перенесенного Мадонна долго восстанавливалась.