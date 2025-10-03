НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Ярославец выиграл в лотерею почти три миллиона: как он это сделал

Ярославец выиграл в лотерею почти три миллиона: как он это сделал

История счастливчика-железнодорожника

519
Денис из Ярославской области выиграл в лотерею | Источник: СтолотоДенис из Ярославской области выиграл в лотерею | Источник: Столото

Денис из Ярославской области выиграл в лотерею

Источник:

Столото

Житель Ярославской области Денис выиграл в лотерею «5 из 36» 2 711 405 рублей. Лотерейный билет, который оказался выигрышным, счастливчик купил, коротая время в ожидании поезда. Комбинацию чисел выбрал случайным образом.

«Я точно запомню этот день. Был в отъезде, сидел в ожидании поезда на вокзале и от нечего делать приобрел два билета. Буквально через полчаса пришло смс-уведомление от „Столото“ о выигрыше. В приложении увидел сумму — сначала показалось, что это 2 700 рублей, а потом повнимательнее посмотрел и опешил от того, что стал миллионером», — поделился победитель.

В «Столото» рассказали, что Денис работает в транспортной железнодорожной компании, а в качестве хобби уже 12 лет занимается корабельным моделированием. Вместе с женой воспитывает двух дочерей: старшая — уже взрослая, младшая заканчивает школу. С семьей любит выбираться на велосипедные прогулки, а также ездить к родственникам в родные края в Архангельскую область.

Выигрыш Денис планирует потратить на семейное путешествие, подарки близким и частично закрыть ипотеку.

А вы выигрывали в лотерею крупные суммы?

Нет, вообще ничего
Только мелочь
Да
Не участвую в лотереях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Лотерея Выигрыш
