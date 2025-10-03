Ярославец выиграл в лотерею почти три миллиона: как он это сделал

«Я точно запомню этот день. Был в отъезде, сидел в ожидании поезда на вокзале и от нечего делать приобрел два билета. Буквально через полчаса пришло смс-уведомление от „Столото“ о выигрыше. В приложении увидел сумму — сначала показалось, что это 2 700 рублей, а потом повнимательнее посмотрел и опешил от того, что стал миллионером», — поделился победитель.