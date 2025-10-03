Концерты, шоу, спектакли: куда сходить в Ярославле в октябре. Большая афиша

В октябре для ярославцев подготовили много интересных мероприятий. Для удобства мы собрали все события месяца в карточках.
Театральные постановки и шоу
4 октября в 12:00 в ДК им. Добрынина можно будет посмотреть цирковое шоу «Щенячий дозор» (0+). Стоимость билетов от 800 рублей.
4 октября 19:00 — авторский театрально-поэтический проект Александра Скачкова «Крылья» (18+). Мероприятие пройдет в доме актера им. С. В. Пускепалиса. Цена билета — 600 рублей.
5 октября в 19:00 в ДК им. Добрынина покажут спектакль под названием «Последний этаж» (16+). Комедийная постановка о неожиданной любви с Михаилом Полицеймако и Анной Ардовой. Билеты стоят от 1000 до 4500 рублей.
7 октября 20:00 — шоу импровизации от команды «Мамины». Выступление можно будет увидеть в баре «Папин гараж», цена билета — от 400 рублей.
9 октября 13:00 — спектакль «Принцесса мира» (12+). Мероприятие пройдет в ДК «Судостроитель». Стоимость билета 300 рублей.
10 октября в 19:00 питерские артисты исполнят мюзикл «Призрак оперы» (12+). Событие пройдет в ДК им. Добрынина, цена билетов от 1800 до 3700 рублей.
10 октября 19:00 — театрально-поэтический авторский проект Александра Скачкова «Зеркала» (16+). Мероприятие пройдет в арт-пространстве «Лампа», цена билета 800 рублей.
11 октября в 18:00 покажут комедийный спектакль «Взрослые игры» (12+). Постановка о парижском адвокате, позвавшем гостей на званный ужин пройдет в ДК им. Добрынина. Цена билета от 1800 до 4000 рублей.
11 и 25 октября 13:00 — экспериментальный спектакль «Бранч у пивовара» (18+) в ресторане Пивоваръ. Стоимость билета от 4900 до 8400 рублей.
11 октября 13:00 — театрализованная пешеходная прогулка «Волков. Голос» (12+). Маршрут составляет приблизительно 3 километра. Встреча перед прогулкой состоится на Речном вокзале. Цена билетов 750 — 1100 рублей.
12 октября в 12:00 в ДК им. Добрынина пройдет спектакль артистов Московского театра Евгения Вахтангова «Карлсон» (0+). Стоимость билетов от 800 до 1800 рублей.
12 октября в 18:00 в Дворце Молодежи актрисы театра «Битком» выступят с музыкальным спектаклем «Новая помада» (16+). Билет стоит 1310 — 2190 рублей.
13 октября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль Игоря Бочкина «Самая-самая» по мотивам французской пьесы (16+). Стоимость билетов 1400 — 3600 рублей.
14 октября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль «Танцуй со мной» (16+). Комедия о истории Мужчины и Женщины в исполнении Ефима Шифрина и Татьяны Васильевой. Стоимость билета 1500 — 5000 рублей.
15 октября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль «Мастер и Маргарита» (12+). Среди актеров Владимир Бегма, Вадим Гайдуковский, Татьяна Смирнова и другие. Цена билета на постановку составляет от 1100 до 2900 рублей.
16 октября 19:00 — воображаемый спектакль Васи Ложкина «Космонавт по объявлению» (16+). Мероприятие пройдет в Доме актера им. Сергея Пускепалиса, цена билета от 1000 до 1500 рублей.
17 октября 19:00 — музыкальный спектакль «Ермак. Легенда Сибири» (12+). Представление покажут в КЗЦ «Миллениум», цена билета 300 — 1200 рублей.
19 октября в 13:00 и 18:30, 20 октября в 11:00, в ДК им. Добрынина покажут театрализованное спортивное шоу «Русские забавы» (6+). Билеты стоят от 800 до 1800 рублей.
19 октября 20:00 — импровизированное выступление «Несерьезное шоу» (18+). Мероприятие пройдет в концерт-холле «Кино», стоимость билета от 800 до 1500 рублей.
20 октября в 18:30 и 21 октября в 11:00 в ДК им. Добрынина покажут театрализованное шоу «Легенда Ярославии» (6+). На сцене оживет легенда о Ярославле Мудром и его встрече с медведицей. Стоимость билетов от 800 до 1800 рублей.
23 октября в 19:00 актеры из шоу «Уральские пельмени» сыграют в спектакле «Ни дать, ни зять» (16+). Выступление пройдет в КЗЦ «Миллениум», цена билета 1500 — 4900 рублей.
25 октября и 26 октября на манеже цирка Заслуженный артист РФ Гия Эрадзе и компания «Росгосцирк» представят шоу «Бурлеск» (0+). Программа продлится 3 часа. Стоимость билетов от 1000 до 8000 рублей.
25 октября 10:45 — интерактивное представление с героями из «Гарри Поттера» под названием «Магический экспресс» (6+). Мероприятие пройдет на ЖД вокзале «Ярославль-Главный», цена билета 2500 рублей.
25 октября в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса пройдет шоу «Секрет» (18+). Зрителей ждут фокусы, иллюзии, сюжет и музыка. Стоимость билета 700 — 1300 рублей.
26 октября в 19:00 в ДК им. Добрынина покажут комедийный спектакль «Боинг-Боинг» (16+). Среди актеров Тимур Еремеев, Александр Яким, Валерия Федорович и другие. Стоимость билетов от 800 до 5000 рублей.
29 октября в 19:00 театр «Луч» представит спектакль «Записки юного врача» по мотивам рассказов М. Булгакова (16+). Мероприятие пройдет в Центре детей и юношества, стоимость билета 200 рублей.
Стендап
5 октября 20:00 — стендап в «Первом пабе» (18+). Стоимость билета от 500 рублей.
19 октября в 20:00 в концерт-холле «Кино» покажут «Несерьезное шоу» (18+). Стоимость билетов от 800 до 1500 рублей.
25 октября в 19:00 в Дворце Молодежи можно будет увидеть «Женский стендап» (18+). Стоимость билета от 2200 до 6000 рублей.
Экскурсии
4 октября в 13:00 — экскурсионная прогулка «Человек красит место» (12+). Стоимость мероприятия: 450 рублей — льготный билет, 500 рублей полный.
4 и 11 октября 11:00 — детская интерактивная экскурсия «Откуда тепло в шерстинках?» (4+) на фабрике валяной обуви. В 13:00 там же пройдет экскурсия по производству фабрики «Не просто валенки». В 15:30 можно будет посетить аудиоспектакль «До скорова свиданя…» (10+).
5 октября в 11:30 — аудиопрогулка «Perekop» по фабричному двору Ярославской Большой мануфактуры (12+). Старт экскурсии — ДК «Красный перекоп». Стоимость билета 350 рублей.
Концерты
3 октября в 20:00 с большим совместным туром приедут АК-47 и TGK. Исполнители дадут концерт (18+) в баре «Руки Вверх!». Цена билета варьируется от 3500 до 6000 рублей.
3 октября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» в честь своего пятнадцатилетия выступит группа «План Ломоносова» (16+). Стоимость билета 2400 — 4000 рублей.
3 октября 19:00 — концерт-беседа «Истории из жизни джазовых стандартов», проект музыканта и композитора Вадима Майнугина. Мероприятие пройдет в Джазовом центре, цена билета — 400 рублей.
4 октября в 20:00 пройдет концерт группы «Попутчик» (12+) на арт-площадке «Лампа». Стоимость билетов от 1500 до 2000 рублей.
4 октября в 19:00 в Рыбинске пройдет большой концерт «Легенда 80-90-х группа „Дискобар“» (12+). Мероприятие пройдет в рыбинском Дворце молодежи, цена билета 1300 — 1500 рублей.
5 октября в 18:00 в город приедет артист Дмитрий Маликов. Он выступит с концертом в КЗЦ «Миллениуме» (6+). Стоимость билета 2200 — 7000 рублей.
5 октября в 19:00 с презентацией нового альбома «Реквием» выступит музыкальная группа «Мегамозг» (16+). Мероприятие пройдет в музыкальном клубе «Территория».
5 октября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» выступит коллектив «Ягода» (18+). Группа создает музыку, вдохновляясь легендами и современной поэзией. Цена билета от 1200 до 2500 рублей.
6 октября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» с концертом выступит вокальный коллектив «Кватро Originals» (6+). Стоимость билета варьируется от 1600 до 4800 рублей.
7 октября в 19:00 в честь Дня учителя покажут концерт «От детства с любовью» (0+). Мероприятие пройдет в ДК им. Добрынина, стоимость билета 450 — 500 рублей.
8 октября в 19:00 в ДК им. Добрынина шоу трех роялей Bel Suono выступит с программой «Лучшее и новое» (6+). Билет стоит 3000 — 4500 рублей.
9 октября в 19:00 оркестр CAGMO представит новую программу, посвященную популярной рок-группе «Король и Шут» (6+). Мероприятие пройдет в ДК им. Добрынина, цена билета — 2900 — 5900 рублей.
9 октября в 19:00 группа Neverlove выступит с концертом в «Китайском летчике Джао Да» (16+). Музыкальный коллектив обещает презентовать новый альбом. КУпить билет можно за 1800 — 3500 рублей.
9 октября в 19:00 в ДК «Нефтяник» даст концерт певица и топ блогер Марьяна Локель (6+). Цена билета 1500 — 4000 рублей.
10 октября в 20:00 группа «Чёрный обелиск» даст концерт в честь десятилетия альбома «Революция» (16+). Мероприятие пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да», цена билета 1800 — 3500 рублей.
10 октября в 20:00 в баре «Руки Вверх!» выступит популярная певица Mary Gu (12+). Стоимость билета от 2500 до 5500 рублей.
10 октября в 19:00 в ДК «Нефтяник» можно будет посетить концерт классической музыки при свечах «Ханс Циммер: саундтреки в сиянии тысячи свечей 2.0» (6+). Стоимость билета от 1200 до 3200 рублей.
11 октября 18:00 — гала-концерт международного проекта «Голос музыки. Ярославль — Пекин — Москва» (12+), посвященный 185-летию П. И. Чайковского. Китайские оперные певцы вместе с ярославским симфоническим оркестром выступят в стенах Ярославской государственной филармонии. Стоимость билета от 500 до 1300 рублей.
11 октября в 19:00 в «Китайском летчике Джао Да» с вуду-туром выступят El Mashe (18+). Стоимость билета 1000 — 1200 рублей.
11 октября в 19:00 с концертом выступит исполнитель ChipaChip (18+). Артист представит большую концертную программу с презентацией нового альбома. Событие пройдет в баре «Руки Вверх!». Стоимость билета 2000 — 4100 рублей.
11 октября в 18:00 в ДК железнодорожников состоится концерт «Конёк-горбунок» (0+). Зрители смогут заглянуть в сказку под звуки гобоя и фортепиано. Стоимость билета 1320 — 2200 рублей.
11 октября в 18:30 в Гостином дворе Ростова Великого пройдет вечер живой музыки и гастрономии исполнителя Нодара Ревия (18+). Стоимость билета от 2500 до 5900 рублей.
12 октября в 20:00 в КСЦ «Вознесенский» выступит музыкальная группа «Три дня дождя» (16+). На концерте прозвучат как старые хиты, так и треки из нового альбома. Стоимость билета от 3200 до 7000 рублей.
12 октября в 19:00 в «Китайском летчике Джао Да» выступит рок-группа «Мураками» (6+). Билеты можно купить за цену от 2000 до 3000 рублей.
12 октября в 18:00 в КЗЦ «Миллениум» выступит с концертом шансон-группа «Лесоповал» (18+). Стоимость билетов 900 — 3900 рублей.
12 октября в 20:00 российская трибьют-группа Nightwitch покажет шоу, в котором исполнят песни известных музыкантов (12+). Мероприятие пройдет в музыкальном клубе «Территория». Билет можно купить за 1200 — 1600 рублей.
13 октября в 19:00 в ДК им. Добрынина выступит симфонический оркестр Concord Orchestra (12+). Коллектив исполнит культовые рок-хиты, среди которых Nirvana, Scorpions, Metallica и многое другое. Стоимость билета варьируется от 1800 до 4000 рублей.
14 октября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» c концертом выступят Евгения Рыбакова и группа «Обними Кита» (16+). Купить билет можно за 1600 — 3000 рублей.
15 октября в 19:00 в ДК «Магистраль» покажет свое выступление государственный театр танца «Казаки России» (6+). Стоимость билета 300 — 700 рублей.
15 октября 19:00 — концерт «Парад звезд 80-х» (6+). Мероприятие пройдет в ДК им. Добрынина, стоимость билета от 1400 до 4000 рублей.
15 октября в 19:00 в ДК им. Добрынина состоится грандиозный концерт «Парад звёзд 80-х» (6+). В мероприятии примут участие Сергей Беликов, Анатолий Алешин, Евгений Войнов и Михаил Долотов. Цена билета 1400 — 4000 рублей.
16 октября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» даст концерт группа «Звери» (12+). Артисты представят для зрителей специальную акустическую программу с новым звучаниям хитов. Билет можно приобрести за 4000 — 8000 рублей.
17 октября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» группа «Калинов мост» исполнит свои главные хиты (16+). Билет на концерт стоит 2200 — 4000 рублей.
17 октября в 19:00 с концертом выступит Игорь Кибирев (12+). Мероприятие пройдет в концерт-холле «Кино», цена билета 1800 — 2800 рублей.
17 октября в 19:00 в баре «Руки Вверх!» с большим сольным концертом выступит рэпер Пика (18+). Стоимость билета от 1200 до 4000 рублей.
17 октября в 19:30 в арт-пространстве «Лампа» даст концерт Екатерина Яшникова (12+). Билет стоит 1600 — 1800 рублей.
17 октября в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса прозвучит премьера новой программы джазовой певицы Дианы Кубасовой (12+). Билет можно купить за 1000 — 1500 рублей.
18 октября в 15:00 в ДК. им. Добрынина состоится концерт симфонического оркестра Metalliada «Metalliada: Pirates ShoKolates» (6+). Цена билета 900 — 2400 рублей.
18 октября в 19:30 в ДК им. Добрынина выступит симфонический оркестр Metalliada с концертом «MetalliadA: Баллада тысячи свечей. Metallica, Scorpions, Bon Jovi, Guns'n Roses» (6+). Стоимость билета 1500 — 4000 рублей.
18 октября в 19:00 состоится легендарное музыкально-световое шоу Muse (6+). Концерт при свечах пройдет в ДК «Красный перекоп», цена билета 2400 — 4500 рублей.
19 октября в 18:00 в КЗЦ «Миллениум» состоится большой юбилейный концерт Стаса Михайлова (6+). Стоимость билета от 7500 до 12000 рублей.
21 октября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» выступит танцевальный коллектив «DS CREW» (0+). Стоимость билета варьируется от 2000 до 5500 рублей.
22 октября в 19:00 в баре «Руки Вверх!» выступят с концертом Тони Раут и Гарри Топор (16+). Стоимость билетов от 1600 до 4000 рублей.
22 октября 18:30 — бардовские песни под гитару «Осенние мелодии» (12+) от Клуба самодеятельной песни. Исполнителей можно будет послушать в ДК им. Добрынина, цена билета от 200 рублей.
23 октября в 20:00 в баре «Руки Вверх» пройдет концерт рок-группы «Драгни» (12+). Билет можно приобрести за 1800 — 3000 рублей.
23 октября в 19:00 в «Китайском летчике Джао Да» выступит трио «ОтМорозки» (18+). Стоимость билета 800 — 1200 рублей.
24 октября в 20:00 состоится большой концерт «Rock Privet» (16+). Мероприятие пройдет в баре «Руки Вверх!», цена билета от 2400 до 5000 рублей.
24 октября в 20:00 группа «Операция Пластилин» даст большой юбилейный концерт (16+). Событие пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да», цена билета 2200 — 3800 рублей.
24 октября в 19:00 в честь десятилетия группы выступит коллектив «Гребля» (18+). Концерт пройдет в музыкальном клубе «Территория», цена билета 800 — 1200 рублей.
25 октября в 19:00 в баре «Руки Вверх!» состоится концерт группы «Сектор газа» (18+). Музыканты соберутся, чтобы почтить память лидера группы Юрия Хоя. Стоимость билета от 2500 до 4800 рублей.
26 октября в 20:00 в баре «Руки Вверх!» со своим первым концертом выступит исполнитель Madk1d (16+). Билет можно купить за 1800 — 7000 рублей.
26 октября в 19:00 состоится концерт Ростислава Чебыкина (16+). Артист приедет с уникальным музыкальным коллективом «4П-бэнд». Выступление пройдет в «Китайском летчике Джао Да», цена билета 1000 — 2000 рублей.
27 октября в 19:00 в рамках тура «Шоумен» в город приедет артист Сергей Лазарев. Концерт состоится в КЗЦ «Миллениум» (16+). Билеты можно приобрести за 8500 — 10500 рублей.
27 октября в 15:00 в ДК им. Добрынина пройдет концерт-встреча «Главное, ребята, сердцем не стареть!» (12+). Цена билета 400 — 500 рублей.
29 октября в 19:00 камерный состав оркестра CAGMO представит концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах» (6+). Выступление пройдет в ДК им. Добрынина, цена билета от 2700 до 4800 рублей.
31 октября в 19:00 в ДК им. Добрынина Сергей Куренков даст большой концерт (12+). Стоимость билета от 1800 до 3700 рублей.
31 октября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» выступит с большим сольным концертом российский рэпер Pra(Killa'Gramm) (16+). Билет стоит от 1300 до 3000 рублей.
31 октября в 18:30 в концерт-холле «Кино» выступит вокальный коллектив «Ярославские девчата» (6+). Группа исполнит джазовые хиты на русском, итальянском и французском языках. Стоимость билета от 800 до 1800 рублей.
