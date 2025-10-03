Концерты, шоу, спектакли: куда сходить в Ярославле в октябре. Большая афиша

4 октября в 12:00 в ДК им. Добрынина можно будет посмотреть цирковое шоу «Щенячий дозор» (0+). Стоимость билетов от 800 рублей.

4 октября 19:00 — авторский театрально-поэтический проект Александра Скачкова «Крылья» (18+). Мероприятие пройдет в доме актера им. С. В. Пускепалиса. Цена билета — 600 рублей.