Стендап, концерты и спектакли: что ожидает ярославцев в сентябре. Большая афиша

В первый месяц осени для ярославцев подготовили множество различных мероприятий. Для удобства мы собрали их в карточках.
Концерты
6 сентября в 19:00 — большой сольный концерт группы «Тайпан» (16+). Стоимость билетов от 1200 до 3500 рублей. Место проведения — арт-клуб «Китайский летчик Джао Да».
6 сентября 19:00 — выступление петербургской группы «Septory» в клубе «Территория» (18+). Стоимость билетов от 700 до 1300 рублей.
9 сентября 19:00 — шоу виолончелиста EdgarCello с новой магической программой «Магия Edgarcello» (6+). Место проведения — ДК им. Добрынина. Цена билетов от 1200 до 5000 рублей.
12 сентября 19:00 — выступление группы «Психея» (16+) в честь 30-летия Киберэмокора. Концерт пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да. Стоимость прохода от 2400 до 300 рублей.
12 сентября 20:00 — концерт Гарика Погорелова (16+) в баре «Руки Вверх!». Стоимость билета варьируется от 2000 до 6000 рублей.
14 сентября 18:00 — оркестр CAGMO представляет концертную программу по мотивам игры «Симфония Ведьмак при свечах» (6+). Мероприятие пройдет в ДК им. Добрынина и обойдется в 2800 — 4800 рублей.
14 сентября 19:00 — акустический концерт Павла Пиковского (6+), лидера группы «Хьюго» в концертном зале «Вознесенский». Стоимость билета от 1000 до 1500 рублей.
16 сентября 18:30 — бардовские песни под гитару «Снова осень» (12+) от Клуба самодеятельной песни. Исполнителей можно будет послушать в ДК им. Добрынина, цена билета от 200 рублей.
19 сентября 20:00 — концерт яркого представителя современной поп-сцены Леши Свика (16+). Артиста можно будет послушать в баре «Руки Вверх!» за 2500 — 5500 рублей.
19 сентября 20:00 — юбилейный акустический концерт Кости Кулясова «АниманиЯ 25» (16+). Мероприятие пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да». Стоимость билетов 2000 — 3000 рублей.
19 сентября 19:00 — концерт метал группы «Гробовая доска» (16+) при участии группы «Старуха». Выступление состоится в клубе «Территория», цена билета — от 1000 до 1800 рублей.
20 сентября 19:00 — музыкальный коллектив «Лайф» выступит с проектом «Мой Есенин», в котором песни на стихотворения писателя превращаются в хиты (12+). Группа выступит в ДК им. Добрынина, билет обойдется в 700 — 1600 рублей.
20 сентября 20:00 — концерт питерской группы «Радиопомехи» (18+) пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да». Стоимость билета от 1000 до 2300 рублей.
20 сентября 19:00 — музыкальная программа «JAZZ по-итальянски» (12+) от Милы Сваровской и Светланы Сорокиной. Мероприятие пройдет в концерт-холле «Кино», цена билета — от 800 рублей.
21 сентября 19:00 — большой концерт Рем Дигги в баре «Руки Вверх!». Стоимость билетов от 1800 до 7000 рублей.
21 сентября 19:00 — концерт метал группы «Grima» (16+) пройдет в «Китайском летчике Джао Да». Стоимость билета 1800 — 2500 рублей.
23 сентября 19:00 — оркестр CAGMO представляет новую концертную программу по творчеству всемирно известного композитора Людовико Эйнауди (6+). Концерт пройдет в ДК им. Добрынина и обойдется в 2800 — 4800 рублей.
24 сентября 19:00 — музыкальный коллектив «Neo Classic Orchestra» представит 3 программы в невероятной атмосфере 2025 свечей (6+). Концерт пройдет в ДК им. Добрынина, стоимость билета 1500 — 3200 рублей.
26 сентября 20:00 — концерт Монгола Шуудана (18+) в «Китайском летчике Джао Да». Цена билета — от 1500 до 3500 рублей.
27 сентября 20:00 — концерт эстрадного певца Александра Серова (12+). Выступление пройдет в баре «Руки Вверх!», стоимость билета от 1500 до 5000 рублей.
27 сентября 20:00 — большая сольная программа из песен Slipknot от московской трибьют-группы Get This (16+). Выступление можно послушать в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да» за 1000 рублей.
28 сентября 18:00 — концерт Дмитрия Колдуна в ДК им. Добрынина (12+). Стоимость билета от 1200 до 3500 рублей.
29 сентября 19:00 — поэтический вечер «Осторожно! Хрупко…», на котором прозвучат стихотворения классиков и современных авторов в исполнении Анны Егоян (6+). Чтения пройдут в ДК им. Добрынина, стоимость билета от 2200 до 3800 рублей.
Стендап
4 сентября 20:00 — выступление Алисы Дударевой (18+) на площадке Yar Stand Up.
14 сентября 20:00 — выступление известного комика Нурлана Сабурова (18+) в «Миллениуме». Стоимость билета от 2300 до 7500 рублей.
28 сентября 19:00 — стендап программа от Ольги Малащенко (18+). Стоимость билета от 1800 до 4500 рублей. Выступление пройдет в ярославском Дворце молодежи.
Театр и шоу
5 и 12 сентября 19:00 — трагикомедия «1/4» (16+) от театрального коллектива «Меню». Спектакль можно будет увидеть в ДК «Строитель». Стоимость билета от 450 рублей.
7 сентября 19:00 — комедийный спектакль под режиссурой Семена Стругачева «Просто Бэби, или Любовь по-французски» (16+). Стоимость билетов от 1500 до 7500 рублей. Выступление пройдет в КЗЦ «Миллениум».
13 и 27 сентября 13:00 — экспериментальный спектакль «Бранч у пивовара» (18+) в ресторане Пивоваръ. Стоимость билета от 4900 до 8400 рублей.
14 сентября 20:00 — шоу импровизации от команды «Мамины». Выступление можно будет увидеть в концерт-холле «Кино», цена билета — от 400 рублей.
17 сентября 19:00 — моноспектакль Владимира Глазунова «Бродский. История жизни» (16+). Выступление можно увидеть в концерт-холле «Кино» за 1500 — 2500 рублей.
18 сентября 19:00 — пластический спектакль «Повелители стихии» от профессиональных танцоров театра «Притяжение» (18+). Коллектив выступит в Дворце молодежи, цена билета от 1200 до 3300 рублей.
22 сентября 19:00 — поэтический спектакль в исполнении Татьяны Старочкиной «Я тебя воссоздам из ночей» (16+). Неформальный разговор о любви пройдет в «Доме народного творчества». Стоимость билета от 600 рублей.
23 сентября 19:00 — комедийный спектакль «Ladies’ Night. Только для женщин. Версия 2002» (18+). Событие пройдет в КЗЦ «Миллениум», стоимость билетов от 1600 до 4900 рублей.
26 сентября 19:00 — комедийный, но в то же время трогательный спектакль «Жизнь на бис» (16+) можно будет увидеть в стенах ДК им. Добрынина. Стоимость билета — от 1500 до 3000 рублей.
27 сентября 17:00 — иммерсивный театр «История в бокале: Тайны Российского Виноделия» (18+) в ресторане «Дежавю». Стоимость билета — 4900 рублей.
28 сентября 14:00 — спектакль «Amore Mio» (16+) от студии «Балаган». Представление состоится в дворце культуры «Магистраль», цена билета от 350 рублей.
30 сентября 19:00 — оперетта «Ханума» (12+) по одноименной пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели. Мероприятие пройдет в ДК им. Добрынина, стоимость билета от 700 до 1900 рублей.