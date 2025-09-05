НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

с-з.

 759мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,30
EUR 94,78
Отзывы на работу УК в Ярославле
Ярославский бренд покорил Россию
Афиша на сентябрь
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Врач погиб в драке. Приговор суда
Объединяют поликлиники
Прибыльные вакансии
Ресторатор — о благоустройстве центра
Новый микрорайон
Развлечения Карточки Стендап, концерты и спектакли: что ожидает ярославцев в сентябре. Большая афиша

Стендап, концерты и спектакли: что ожидает ярославцев в сентябре. Большая афиша

Публикуем список мероприятий в карточках

656
1 комментарий
Смотрим события сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.ru Смотрим события сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.ru

Смотрим события сентября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.ru

В первый месяц осени для ярославцев подготовили множество различных мероприятий. Для удобства мы собрали их в карточках.

  1. Концерты
  2. Стендап
  3. Театр и шоу
1

Концерты

  • 6 сентября в 19:00 — большой сольный концерт группы «Тайпан» (16+). Стоимость билетов от 1200 до 3500 рублей. Место проведения — арт-клуб «Китайский летчик Джао Да».

  • 6 сентября 19:00 — выступление петербургской группы «Septory» в клубе «Территория» (18+). Стоимость билетов от 700 до 1300 рублей.

  • 9 сентября 19:00 — шоу виолончелиста EdgarCello с новой магической программой «Магия Edgarcello» (6+). Место проведения — ДК им. Добрынина. Цена билетов от 1200 до 5000 рублей.

  • 12 сентября 19:00 — выступление группы «Психея» (16+) в честь 30-летия Киберэмокора. Концерт пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да. Стоимость прохода от 2400 до 300 рублей.

  • 12 сентября 20:00 — концерт Гарика Погорелова (16+) в баре «Руки Вверх!». Стоимость билета варьируется от 2000 до 6000 рублей.

  • 14 сентября 18:00 — оркестр CAGMO представляет концертную программу по мотивам игры «Симфония Ведьмак при свечах» (6+). Мероприятие пройдет в ДК им. Добрынина и обойдется в 2800 — 4800 рублей.

  • 14 сентября 19:00 — акустический концерт Павла Пиковского (6+), лидера группы «Хьюго» в концертном зале «Вознесенский». Стоимость билета от 1000 до 1500 рублей.

  • 16 сентября 18:30 — бардовские песни под гитару «Снова осень» (12+) от Клуба самодеятельной песни. Исполнителей можно будет послушать в ДК им. Добрынина, цена билета от 200 рублей.

  • 19 сентября 20:00 — концерт яркого представителя современной поп-сцены Леши Свика (16+). Артиста можно будет послушать в баре «Руки Вверх!» за 2500 — 5500 рублей.

  • 19 сентября 20:00 — юбилейный акустический концерт Кости Кулясова «АниманиЯ 25» (16+). Мероприятие пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да». Стоимость билетов 2000 — 3000 рублей.

  • 19 сентября 19:00 — концерт метал группы «Гробовая доска» (16+) при участии группы «Старуха». Выступление состоится в клубе «Территория», цена билета — от 1000 до 1800 рублей.

  • 20 сентября 19:00 — музыкальный коллектив «Лайф» выступит с проектом «Мой Есенин», в котором песни на стихотворения писателя превращаются в хиты (12+). Группа выступит в ДК им. Добрынина, билет обойдется в 700 — 1600 рублей.

  • 20 сентября 20:00 — концерт питерской группы «Радиопомехи» (18+) пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да». Стоимость билета от 1000 до 2300 рублей.

  • 20 сентября 19:00 — музыкальная программа «JAZZ по-итальянски» (12+) от Милы Сваровской и Светланы Сорокиной. Мероприятие пройдет в концерт-холле «Кино», цена билета — от 800 рублей.

  • 21 сентября 19:00 — большой концерт Рем Дигги в баре «Руки Вверх!». Стоимость билетов от 1800 до 7000 рублей.

  • 21 сентября 19:00 — концерт метал группы «Grima» (16+) пройдет в «Китайском летчике Джао Да». Стоимость билета 1800 — 2500 рублей.

  • 23 сентября 19:00 — оркестр CAGMO представляет новую концертную программу по творчеству всемирно известного композитора Людовико Эйнауди (6+). Концерт пройдет в ДК им. Добрынина и обойдется в 2800 — 4800 рублей.

  • 24 сентября 19:00 — музыкальный коллектив «Neo Classic Orchestra» представит 3 программы в невероятной атмосфере 2025 свечей (6+). Концерт пройдет в ДК им. Добрынина, стоимость билета 1500 — 3200 рублей.

  • 26 сентября 20:00 — концерт Монгола Шуудана (18+) в «Китайском летчике Джао Да». Цена билета — от 1500 до 3500 рублей.

  • 27 сентября 20:00 — концерт эстрадного певца Александра Серова (12+). Выступление пройдет в баре «Руки Вверх!», стоимость билета от 1500 до 5000 рублей.

  • 27 сентября 20:00 — большая сольная программа из песен Slipknot от московской трибьют-группы Get This (16+). Выступление можно послушать в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да» за 1000 рублей.

  • 28 сентября 18:00 — концерт Дмитрия Колдуна в ДК им. Добрынина (12+). Стоимость билета от 1200 до 3500 рублей.

  • 29 сентября 19:00 — поэтический вечер «Осторожно! Хрупко…», на котором прозвучат стихотворения классиков и современных авторов в исполнении Анны Егоян (6+). Чтения пройдут в ДК им. Добрынина, стоимость билета от 2200 до 3800 рублей.

2

Стендап

  • 4 сентября 20:00 — выступление Алисы Дударевой (18+) на площадке Yar Stand Up.

  • 14 сентября 20:00 — выступление известного комика Нурлана Сабурова (18+) в «Миллениуме». Стоимость билета от 2300 до 7500 рублей.

  • 28 сентября 19:00 — стендап программа от Ольги Малащенко (18+). Стоимость билета от 1800 до 4500 рублей. Выступление пройдет в ярославском Дворце молодежи.

3

Театр и шоу

  • 5 и 12 сентября 19:00 — трагикомедия «1/4» (16+) от театрального коллектива «Меню». Спектакль можно будет увидеть в ДК «Строитель». Стоимость билета от 450 рублей.

  • 7 сентября 19:00 — комедийный спектакль под режиссурой Семена Стругачева «Просто Бэби, или Любовь по-французски» (16+). Стоимость билетов от 1500 до 7500 рублей. Выступление пройдет в КЗЦ «Миллениум».

  • 13 и 27 сентября 13:00 — экспериментальный спектакль «Бранч у пивовара» (18+) в ресторане Пивоваръ. Стоимость билета от 4900 до 8400 рублей.

  • 14 сентября 20:00 — шоу импровизации от команды «Мамины». Выступление можно будет увидеть в концерт-холле «Кино», цена билета — от 400 рублей.

  • 17 сентября 19:00 — моноспектакль Владимира Глазунова «Бродский. История жизни» (16+). Выступление можно увидеть в концерт-холле «Кино» за 1500 — 2500 рублей.

  • 18 сентября 19:00 — пластический спектакль «Повелители стихии» от профессиональных танцоров театра «Притяжение» (18+). Коллектив выступит в Дворце молодежи, цена билета от 1200 до 3300 рублей.

  • 22 сентября 19:00 — поэтический спектакль в исполнении Татьяны Старочкиной «Я тебя воссоздам из ночей» (16+). Неформальный разговор о любви пройдет в «Доме народного творчества». Стоимость билета от 600 рублей.

  • 23 сентября 19:00 — комедийный спектакль «Ladies’ Night. Только для женщин. Версия 2002» (18+). Событие пройдет в КЗЦ «Миллениум», стоимость билетов от 1600 до 4900 рублей.

  • 26 сентября 19:00 — комедийный, но в то же время трогательный спектакль «Жизнь на бис» (16+) можно будет увидеть в стенах ДК им. Добрынина. Стоимость билета — от 1500 до 3000 рублей.

  • 27 сентября 17:00 — иммерсивный театр «История в бокале: Тайны Российского Виноделия» (18+) в ресторане «Дежавю». Стоимость билета — 4900 рублей.

  • 28 сентября 14:00 — спектакль «Amore Mio» (16+) от студии «Балаган». Представление состоится в дворце культуры «Магистраль», цена билета от 350 рублей.

  • 30 сентября 19:00 — оперетта «Ханума» (12+) по одноименной пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели. Мероприятие пройдет в ДК им. Добрынина, стоимость билета от 700 до 1900 рублей.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Афиша
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
А так же недостроенные парки, проспект Машиностроителей и перекрытый Комсомольский мост!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление