Стендап, концерты и спектакли: что ожидает ярославцев в сентябре. Большая афиша

6 сентября в 19:00 — большой сольный концерт группы «Тайпан» (16+). Стоимость билетов от 1200 до 3500 рублей. Место проведения — арт-клуб «Китайский летчик Джао Да».

6 сентября 19:00 — выступление петербургской группы «Septory» в клубе «Территория» (18+). Стоимость билетов от 700 до 1300 рублей.

9 сентября 19:00 — шоу виолончелиста EdgarCello с новой магической программой «Магия Edgarcello» (6+). Место проведения — ДК им. Добрынина. Цена билетов от 1200 до 5000 рублей.

12 сентября 19:00 — выступление группы «Психея» (16+) в честь 30-летия Киберэмокора. Концерт пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да. Стоимость прохода от 2400 до 300 рублей.

12 сентября 20:00 — концерт Гарика Погорелова (16+) в баре «Руки Вверх!». Стоимость билета варьируется от 2000 до 6000 рублей.

14 сентября 18:00 — оркестр CAGMO представляет концертную программу по мотивам игры «Симфония Ведьмак при свечах» (6+). Мероприятие пройдет в ДК им. Добрынина и обойдется в 2800 — 4800 рублей.

14 сентября 19:00 — акустический концерт Павла Пиковского (6+), лидера группы «Хьюго» в концертном зале «Вознесенский». Стоимость билета от 1000 до 1500 рублей.

16 сентября 18:30 — бардовские песни под гитару «Снова осень» (12+) от Клуба самодеятельной песни. Исполнителей можно будет послушать в ДК им. Добрынина, цена билета от 200 рублей.

19 сентября 20:00 — концерт яркого представителя современной поп-сцены Леши Свика (16+). Артиста можно будет послушать в баре «Руки Вверх!» за 2500 — 5500 рублей.

19 сентября 20:00 — юбилейный акустический концерт Кости Кулясова «АниманиЯ 25» (16+). Мероприятие пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да». Стоимость билетов 2000 — 3000 рублей.

19 сентября 19:00 — концерт метал группы «Гробовая доска» (16+) при участии группы «Старуха». Выступление состоится в клубе «Территория», цена билета — от 1000 до 1800 рублей.

20 сентября 19:00 — музыкальный коллектив «Лайф» выступит с проектом «Мой Есенин», в котором песни на стихотворения писателя превращаются в хиты (12+). Группа выступит в ДК им. Добрынина, билет обойдется в 700 — 1600 рублей.

20 сентября 20:00 — концерт питерской группы «Радиопомехи» (18+) пройдет в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да». Стоимость билета от 1000 до 2300 рублей.

20 сентября 19:00 — музыкальная программа «JAZZ по-итальянски» (12+) от Милы Сваровской и Светланы Сорокиной. Мероприятие пройдет в концерт-холле «Кино», цена билета — от 800 рублей.

21 сентября 19:00 — большой концерт Рем Дигги в баре «Руки Вверх!». Стоимость билетов от 1800 до 7000 рублей.

21 сентября 19:00 — концерт метал группы «Grima» (16+) пройдет в «Китайском летчике Джао Да». Стоимость билета 1800 — 2500 рублей.

23 сентября 19:00 — оркестр CAGMO представляет новую концертную программу по творчеству всемирно известного композитора Людовико Эйнауди (6+). Концерт пройдет в ДК им. Добрынина и обойдется в 2800 — 4800 рублей.

24 сентября 19:00 — музыкальный коллектив «Neo Classic Orchestra» представит 3 программы в невероятной атмосфере 2025 свечей (6+). Концерт пройдет в ДК им. Добрынина, стоимость билета 1500 — 3200 рублей.

26 сентября 20:00 — концерт Монгола Шуудана (18+) в «Китайском летчике Джао Да». Цена билета — от 1500 до 3500 рублей.

27 сентября 20:00 — концерт эстрадного певца Александра Серова (12+). Выступление пройдет в баре «Руки Вверх!», стоимость билета от 1500 до 5000 рублей.

27 сентября 20:00 — большая сольная программа из песен Slipknot от московской трибьют-группы Get This (16+). Выступление можно послушать в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да» за 1000 рублей.

28 сентября 18:00 — концерт Дмитрия Колдуна в ДК им. Добрынина (12+). Стоимость билета от 1200 до 3500 рублей.