Развлечения Обзор Зрители выбрали самую красивую актрису в мире — кто же она. Смотрим фото

Зрители выбрали самую красивую актрису в мире — кто же она. Смотрим фото

Звезда сериалов покорила миллионы по всему миру

346
Сердца зрителей замирают, когда они видят на экране Ханде Эрчел | Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сердца зрителей замирают, когда они видят на экране Ханде Эрчел

Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Турецкие сериалы завоевали мировую популярность благодаря не только захватывающим сюжетам, но и ярким актерам, которые моментально покоряют сердца. Одна из таких звезд — Ханде Эрчел. Ее популярность вырвалась далеко за пределы родной страны, и сейчас ее называют одной из самых красивых актрис планеты наряду с голливудскими дивами Евой Лонгорией, Дженнифер Энистон и Марго Робби.

За нелегкое дело выбора самой красивой актрисы мира по версии зрителей взялась объединенная команда Kion и «Медиалогии». Восемь долгих месяцев, с 1 января по 31 августа 2025 года, они проводили опросы в соцсетях, на форумах, медиаплатформах и в блогах, пытаясь выяснить, кто же наиболее мил зрительским глазам и сердцам. В результате 35 705 зрителей выбрали главной красавицей кинематографа Ханде Эрчел. Остальным звездам, в том числе голливудским и российским, до этого показателя было ох как далеко. Например, ее ближайшая соперница, актриса Дженнифер Энистон, набрала лишь 8390 упоминаний. Похоже, самое время познакомиться с Ханде Эрчел поближе.

Любимица миллионов россиян

Фото Ханде Эрчел взрывают соцсети, а сериалы с ее участием становятся культовыми у поклонников. Мы полюбовались кадрами и авторитетно заявляем: найти лучший снимок просто нереально, турецкая актриса везде выглядит сногсшибательно.

Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Детство будущей звезды турецких сериалов прошло в маленьком городе Бандырма на западе страны. Она мечтала связать свою жизнь с шоу-бизнесом и поэтому поступила в стамбульский Университет изящных искусств Мимара Синана.

Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актерскую карьеру Ханде Эрчел начала в 2014 году и в короткие сроки стала любимицей продюсеров. Спустя год она покорила публику игрой в сериале «Дочери Гюнеш». Далее последовали роли, которые вознесли Эрчел на вершину славы в родной стране и подарили миллионы поклонников по всему миру.

Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В России турецкая актриса получила бешеную популярность, после того как снялась в сериалах «Любовь не понимает слов» (18+), «Черная жемчужина» (18+) и «Постучись в мою дверь» (18+). Она приобрела широкую армию поклонников и поклонниц в нашей стране, а в начале 2025 года вместе с партнером по сериалу «Оставь это ветру» (18+) Барышем Ардучем побывала в Москве.

Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фанаты хотели увидеть турецкую звезду любой ценой — в столичном кинотеатре «Красный Октябрь» было яблоку негде упасть, а охране приходилось с большим усилием сдерживать людей.

Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последние работы Ханде Эрчел — сериалы «Любовь и слезы» (18+) и «Помни о любви» (18+), которые уже названы самыми долгожданными премьерами этой осени.

Не только актриса

31-летняя Ханде Эрчел — не просто успешная актриса. Она — настоящая икона стиля, чье влияние на индустрию моды и красоты сложно переоценить. Красота и безупречный имидж открывают перед ней двери лучших глянцевых журналов: ее фото украшают обложки турецкого и арабского Vogue, Elle и испанского Marie Claire.

Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бренды выстраиваются в очередь, чтобы заполучить красавицу-турчанку для своей рекламы. В ее послужном списке — контракты с производителями дезодорантов, премиальной ювелирки, люксовой одежды, мировых модных марок и автомобилей.

Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А в свободное от съемок время Ханде Эрчел любит путешествовать — особенно по Италии и Франции. Ходит на матчи по большому теннису, рисует и наслаждается покоем на тропических островах.

Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Личная жизнь Ханде Эрчел

Красавица-актриса всегда в центре внимания и привыкла, что каждый ее шаг оказывается под пристальным взглядом камер. Не исключение — и личная жизнь Ханде Эрчел.

Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Три года актриса встречалась с турецким мультимиллионером и наследником огромной империи, бизнесменом Хаканом Сабанджи. Однако в конце августа этого года пара рассталась. Эта новость стала поводом для громких заявлений со стороны семьи Сабанджи, однако сама Ханде выбрала иной путь. Впервые появившись на публике после расставания, она четко обозначила свою позицию, сказав журналистам: «Я никогда не буду комментировать эту тему».

Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Теперь сердце звездной красотки снова свободно. Она посвящает много времени своей племяннице Мави и стала официальной опекуншей брошенных близнецов, появившихся на свет с врожденным пороком сердца. Звезда не просто подписала необходимые документы, но и взяла на себя полную ответственность за жизнь и здоровье детей и окружила малышей заботой и поддержкой.

Источник:

handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А вы согласны с выбором зрителей?

Да, Ханде Эрчел — красавица
Ничего особенного
Симпатичная девушка, но не более
У меня другое мнение — напишу в комментариях
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Комментарии
5
Гость
24 минуты
уберите своего позорного ии-бота
Гость
20 минут
Помойная актриса, откуда вы этих усатых берете
Читать все комментарии
