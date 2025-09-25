Две тонны лишнего веса: новые «Большие девочки» худеют вместе с мамами — что о них известно

Уже к концу сезона в кадр с легкостью поместятся все участницы вместе с мамами Источник: «Большие девочки. Дочки-матери» / Vk.com

Каждый сезон «Больших девочек» (16+) участницы то и дело срывались и заедали стресс из-за разлуки с семьей. Теперь правила изменились: отсутствие близких больше не будет оправданием плохих результатов. В третьем сезоне мамы пришли на проект вместе с дочерьми. Семьи будут худеть вместе, решая и личные, и семейные проблемы. Давайте узнаем, кто отправится к своей мечте о стройности под руководством Этери Тутберидзе.

Елена и Алина Садиковы, вместе весят 263 кг

Елена и Алина Садиковы — мать и, соответственно, дочь из Нижегородской области. И если девушка только делает первые шаги на телевидении и пока не заходила дальше «Давай поженимся» (16+), то ее родительница — уже опытная участница различных реалити. В 2015 году она нежилась на пляже Таиланда на шоу «Отпуск с Андреем Малаховым» (16+) и рассказывала о карте желаний в эфире «Пусть говорят» (16+). Позже хвасталась браком в программе «Четыре свадьбы» (16+), размахивала хозяйством в программе «Четыре жены» (16+).

В выпуске Елена и ее свадьба, которую они сыграли второй раз, получили больше всех баллов Источник: кадр из шоу «Четыре свадьбы» (16+), «Пятница», 2023 год

С каждой новой программой Елена набирала не только популярность, но и лишний вес. Он-то и привел ее в 2018 году в шоу «Взвешенные и счастливые» (16+), за время участия в котором сбросила 74 кг. Вернувшись домой, женщина продолжила заниматься спортом, правильно питаться и избавилась еще от 20 кило, в результате весы показали отметку 87. Однако навсегда сохранить фигуру мечты ей всё же не удалось, и после родов вес вернулся обратно. Сейчас женщина весит 132 кг.

Елену на фото найти не сложно, она единственная из участников не показывает палец вверх Источник: Елена Садикова / Vk.com

Елена намерена предпринять вторую попытку и одолеть ненавистный лишний вес, только в этот раз она пошла на шоу о похудении не одна, а со своей старшей дочерью Алиной. Пока мама после путешествия по шоу занимается развитием своего блога, Алина работает машинистом крана на заводе нефтегазовых труб. До премьеры шоу пара признаётся: найти общий язык им будет сложнее, чем похудеть.

— За нашу жизнь мы пережили весь спектр эмоций: от любви до ненависти и обратно. Однажды у нас произошла грандиозная ссора, после которой я выгнала Алину из дома, — вынесла сор из избы Елена Садикова.

Источник: Елена Садикова / Vk.com

Алина так же не скрывает, что с мамой у нее непростые отношения. Девочка родилась, когда ее матери было 18 лет, и родительнице было совсем не до ребенка. Поэтому воспитание Алины легло на плечи бабушки, которая всю свою заботу проявляла через еду.

— Бабушка хлопала в ладошки, когда Алина съедала по двадцать пельменей и пять котлет, — считает Елена.

В результате бабушкина опека обернулась для Алины расстройством пищевого поведения и лишним весом. Сейчас ее весы показывают 110 кг.

Цели для похудения у женщин разные. Алина грезит о том, что, после того как придет в форму, уйдет с завода и устроится работать стюардессой. А Елена мечтает преобразиться в женщину, которую язык не повернется назвать бабушкой.

— Я хочу похудеть, для того чтобы вернуться домой к своим младшим детям молодой стройной мамой, а не бабушкой, — поделилась Елена.

Светлана и Олеся Тимохины, вместе весят 243 кг

Инициатором похудения в семье Тимохиных оказалась 22-летняя Олеся. С лишним весом девушка борется с детства. Из-за частых переездов она сильно переживала, и лучшим антистрессом оказалась еда. Она заменила девушке друзей и наставников, которых та не могла найти в школе. Но вместе с тем оказалась для нее и главным проклятием. Чем больше девушка ела, тем чаще слышала в свой адрес насмешки и не только от одноклассников, но и от учителей.

— В детстве я была чуть больше остальных, но учитель по физкультуре однажды назвал меня «оно» при всём классе из-за моего лишнего веса, — вспоминает участница «Больших девочек».

Буллинг не прекратился, даже когда Олеся выросла. Теперь она возвращается в школу уже в качестве учителя и терпит неприятные комментарии от коллег и начальства.

Источник: «Большие девочки. Дочки-матери» / Vk.com

— Директор в школе заставляла сделать бариатрическую операцию, потому что у нее самой был лишний вес. Я стала для нее просто как эксперимент, — с грустью делится Олеся.

Светлана поддержала желание дочери изменить свою жизнь и честно призналась, что и сама не раз думала о том, чтобы сбросить лишний вес. Однако каждый раз, как ей хотелось пойти на пробежку или вместо бутерброда съесть полезные овощи, желание заглушала мысль: «А если она этим сделает Олесе только хуже?»

— Мы решили худеть вместе! Я вообще не строгая мама и очень сильно люблю свою девочку. Я не худела из-за того, что думала: «Если мама будет худее, Олесе будет неприятно», — оправдывается Светлана.

Ольга и Таисия Ушкаленко, вместе весят 199 кг

Самая легкая из участниц прибыла на шоу из Самары. Еще год назад 23-летняя Таисия даже не предполагала, что окажется на «Больших девочках». В школьные годы она увлекалась кикбоксингом и неоднократно возвращалась с мировых турниров с медалями. После школы Таисия получила юридическое образование и вышла из института в звании лейтенанта. Ее физическая форма всегда была предметом гордости.

Источник: miss_vishina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Получив диплом, Таисия перестала делиться фотографиями. Всего за год она увеличилась чуть ли не в два раза и свой кардинально изменившийся облик показала лишь за несколько дней до премьеры нового сезона «Больших девочек».

Источник: «Большие девочки. Дочки-матери» / Vk.com

Вместе с Таисией на шоу приехала ее мама Ольга. Она всегда была главным мотиватором для нее на всех конкурсах. Только ее поддержка нередко переходила в давление, из-за которого дочь боялась совершить ошибку и разочаровать ее.

Источник: miss_vishina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Со старшей всегда реакция была только одна: «Ты лучшая! Ты первая! Второе место для слабаков!» — написала Ольга в своих социальных сетях.

То, что воспитательные методы Ольги ведут ее дочь в бездну лишнего веса, женщина поняла, лишь родив второго ребенка. Теперь ей остается только вспоминать свои слова и менять подход, но уже в рамках шоу.

Татьяна и Настя Давыдовы, вместе весят 249 кг

Анастасия Давыдова с детства не знала слова «нет». Если хочется горы конфет — надо есть, хочется проваляться весь день, а то и неделю дома — подходит. Мама, Татьяна Давыдова, боясь, что дочь отвернется от нее и закроется в себе, придерживалась тактики «лучше бургер под присмотром дома, чем непонятно с кем в подворотне».

— Мама старалась быть подружкой и не заметила, как дочь набрала лишний вес. Никогда не была худой и не чувствует, что у нее проблемы. Настя завидует стройной маминой молодости и мечтает узнать, каково это — жить в легком теле, — рассказали в пресс-службе канала.

Источник: кадр из шоу «Дом-2. Новая жизнь» (18+), канал «Ю», 2025 год

В 17 лет Анастасия поняла, что с телом нужно что-то делать, только не со своим. Она стала тату-мастером, а позже переключилась на перманентный макияж.

В отличие от мамы, которая впервые появится на телевидении, Анастасия уже пыталась исправить свою жизнь с помощью реалити. В начале 2025 года она пыталась найти свою любовь на знаменитой телестройке «Дом-2» (18+), но продержалась там недолго.

Источник: «Большие девочки. Дочки-матери» / Vk.com

Мечта Анастасии — хоть раз ощутить, каково это — быть стройной. Для ее мамы Татьяны — вернуть былое уважение в глазах дочери. Сейчас она весит 113 кг, и все ее попытки похудеть до заветных 60 кг заканчивались срывами и разочарованием в себе.

— Всю жизнь старалась быть «своей» для детей и лишила себя авторитета. Теперь хочет показать дочери пример настоящих перемен, — передали настрой Татьяны представители канала.

Ирина и Лолита Мусаевы, вместе весят 217 кг

В начале года у Лолиты Мусаевой были стабильная работа, любящий муж и фигура, которой многие завидовали. Однако счастье и спокойствие оказались временными. Сначала она пережила болезненный развод, а затем ушла с работы, которой посвятила восемь лет своей жизни.

Источник: lolita_musaeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из-за стресса Лолита начала набирать вес. Когда отражение в зеркале перестало быть прежним, она решила действовать. Теперь она постепенно возвращает свою жизнь в нормальное русло. Лолита поступила на юридический факультет и полностью изменила сферу деятельности. Она увлеклась съемкой и хочет стать профессиональным видеографом. Правда перед этим она хочет избавиться от ненавистных килограммов.

Марина Феофилактова и Илона Штукарева, вместе весят 281 кг

Мама и дочь приехали из Ангарска, и их совместный вес самый большой среди «больших девочек» — 281 кг.

Источник: Марина Феофилактова / Vk.com

Большую часть непосильной ноши взяла на себя Илона. Во время одной из тренировок на проекте она сразу призналась, что дома вся ее физическая активность ограничивается лишь походом до холодильника. Конечно, девушка немного слукавила, она всё же выходит иногда из дома ради своих клиентов, которым продает духи через социальные сети или наращивает ресницы.

В один из дней, когда она пошла не по протоптанному маршруту на кухню, а вышла за пределы квартиры, она встретила своего будущего мужа. Тот полюбил девушку такой, какая она есть, но, когда пара захотела детей, появилась проблема.

— Врачи сказали, только похудение поможет мне забеременеть, — практически со слезами на глазах рассказывает Илона.

Сбросить вес в домашних условиях у девушки никак не получалось, и она пошла на шоу. Участие в проекте поможет ей решить как минимум две проблемы: и от лишнего веса избавиться, и надежду на материнство получить.

Татьяна и Оля Шевченко, вместе весят 230 кг

Татьяна родилась в Ханты-Мансийском автономном округе. Она получила туристическое образование, нашла хорошую работу в агентстве и вышла замуж. Только счастливую жизнь, где дети уже повзрослели и пришло время самой путешествовать с любимым и жить для себя, постоянно омрачал лишний вес. Татьяна устала от того, что на отдыхе разглядывают ее тело, а муж не спешит публиковать фотографии с красавицей женой.

Источник: «Большие девочки. Дочки-матери» / Vk.com

На шоу «Большие девочки» Татьяна пришла с 19-летней дочерью Ольгой. Вместе с разрезом глаз и формой губ ей передались и мамины проблемы с лишним весом. С детства она не была худым ребенком, как и ее брат Никита. Девушка поменяла цвет волос, переехала от семьи подальше в Москву, чтобы начать самостоятельную жизнь, но от себя, оказалось, не убежать.