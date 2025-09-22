«Дима, что за фигня?»: Билан опубликовал романтичное фото с девушкой — у поклонниц истерика

В профиле Димы Билана всегда оживленно. То он требует извиниться за то, что его путают с Сергеем Лазаревым, то заигрывает с фанатами. Однако последняя публикация певца переплюнула все. В ней Билан намекнул на то, что его сердце больше не свободно. Шуму наделал романтический снимок из Венеции. На нем Дмитрий нежно обнимает незнакомку, смотря на итальянские каналы.
Под фотографией артист оставил интригующую подпись:
— Случайность или продолжение истории? Пусть останется тайной. Пока.
Поклонники оказались не готовы к тому, что закоренелый холостяк шоу-бизнеса вдруг сменит семейное положение. В комментариях собрались сотни влюбленных фанаток, которые с детства мечтали выйти замуж за Билана и сейчас требуют от него объяснений.
— В смысле моя мечта детства выйти замуж за Билана не сбудется? — пишет одна из поклонниц.
— Интернет уже в панике! — написали под постом.
— И тут моя жизнь разделилась на до и после, — в шоке подписчица.
— Кто уже бегал к тарологу после этой фотографии? — узнают в комментариях.
— Это, блин, кто? Дима, что за фигня? — задают вопрос артисту.
— Дмитрий, я требую объяснений, — накинулись на певца.
— С одной стороны, сердце разбито от ревности, с другой — радость за такого человека, как вы, с третьей — небольшая надежда, что это всё-таки клип, — рассказывает о своих чувствах подписчица.
— Как так-то? Вы просто разбили мое сердце, — расстроена одна из подписчиков.
— То есть всё время, которое я ждала, чтобы стать достаточно взрослой для вас, потрачено впустую? — негодует пользовательница под ником Саби.
Обычно разговорчивый Билан пока не спешит с ответом. И фанатки успевают строить теории, кем окажется девушка на фотографии. Некоторым профиль напомнил журналистку Надежду Стрелец, другие склоняются, что это певица — Пелагея, Полина Гагарина или Зиверт.
Среди вариантов также вспомнили блондинку, с которой Билан снимался в клипе на песню «На берегу неба». Поклонники предполагают, что пара снова объединилась, чтобы перепеть популярную песню из 00-х или выпустить ее продолжение в новом альбоме.
— Как будто это та девушка из клипа «На берегу неба». Ну, может, я ошибаюсь. Очень хотелось бы, чтобы Дима был счастлив и нашел своего человека, а не просто очередной клип, — поделилась подписчица артиста.
— Какая четкая ассоциация: Билан + девушка + черно-белый кадр равно «На берегу неба», — пишут в комментариях.
Вычеркиваем Билана из списка холостяков?