НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 749мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Судьба «панелек», если их признают аварийными
Сбили украинские БПЛА
Хотят отдать полигон в концессию
Ярославский бренд покорил Россию
Квартира за 57 млн
Подросток погиб в аварии
Резко похолодает
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Врач из Ярославля покорил Эльбрус
Развлечения Обзор «Дима, что за фигня?»: Билан опубликовал романтичное фото с девушкой — у поклонниц истерика

«Дима, что за фигня?»: Билан опубликовал романтичное фото с девушкой — у поклонниц истерика

В комментариях строят теории, кем может быть загадочная незнакомка

325
Певец рассказал, что съездил в Италию, однако подписчики не ожидали, что он был там с девушкой | Источник: bilanofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Певец рассказал, что съездил в Италию, однако подписчики не ожидали, что он был там с девушкой | Источник: bilanofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певец рассказал, что съездил в Италию, однако подписчики не ожидали, что он был там с девушкой

Источник:

bilanofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В профиле Димы Билана всегда оживленно. То он требует извиниться за то, что его путают с Сергеем Лазаревым, то заигрывает с фанатами. Однако последняя публикация певца переплюнула все. В ней Билан намекнул на то, что его сердце больше не свободно. Шуму наделал романтический снимок из Венеции. На нем Дмитрий нежно обнимает незнакомку, смотря на итальянские каналы.

Источник: bilanofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bilanofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

bilanofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Под фотографией артист оставил интригующую подпись:

— Случайность или продолжение истории? Пусть останется тайной. Пока.

Поклонники оказались не готовы к тому, что закоренелый холостяк шоу-бизнеса вдруг сменит семейное положение. В комментариях собрались сотни влюбленных фанаток, которые с детства мечтали выйти замуж за Билана и сейчас требуют от него объяснений.

— В смысле моя мечта детства выйти замуж за Билана не сбудется? — пишет одна из поклонниц.

— Интернет уже в панике! — написали под постом.

— И тут моя жизнь разделилась на до и после, — в шоке подписчица.

— Кто уже бегал к тарологу после этой фотографии? — узнают в комментариях.

— Это, блин, кто? Дима, что за фигня? — задают вопрос артисту.

— Дмитрий, я требую объяснений, — накинулись на певца.

— С одной стороны, сердце разбито от ревности, с другой — радость за такого человека, как вы, с третьей — небольшая надежда, что это всё-таки клип, — рассказывает о своих чувствах подписчица.

— Как так-то? Вы просто разбили мое сердце, — расстроена одна из подписчиков.

— То есть всё время, которое я ждала, чтобы стать достаточно взрослой для вас, потрачено впустую? — негодует пользовательница под ником Саби.

Обычно разговорчивый Билан пока не спешит с ответом. И фанатки успевают строить теории, кем окажется девушка на фотографии. Некоторым профиль напомнил журналистку Надежду Стрелец, другие склоняются, что это певица — Пелагея, Полина Гагарина или Зиверт.

Источник:

Дима Билан / Vk.com

Среди вариантов также вспомнили блондинку, с которой Билан снимался в клипе на песню «На берегу неба». Поклонники предполагают, что пара снова объединилась, чтобы перепеть популярную песню из 00-х или выпустить ее продолжение в новом альбоме.

— Как будто это та девушка из клипа «На берегу неба». Ну, может, я ошибаюсь. Очень хотелось бы, чтобы Дима был счастлив и нашел своего человека, а не просто очередной клип, — поделилась подписчица артиста.

— Какая четкая ассоциация: Билан + девушка + черно-белый кадр равно «На берегу неба», — пишут в комментариях.

Вычеркиваем Билана из списка холостяков?

Наконец-то!
Это подруга или коллега, но не более
Думаю, что выйдет что-то связанное с песней «На берегу неба»
Всё это прогрев к новой песне
Кнопка для тех, кто мечтал выйти замуж за Диму Билана
Кто это вообще такой?
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Дима Билан Венеция Италия Любовь Романтика Фотография
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Интересно, кто она такая?
Гость
1 час
Надоели эти тайны, пусть уже всё расскажет.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление