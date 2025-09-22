«Дима, что за фигня?»: Билан опубликовал романтичное фото с девушкой — у поклонниц истерика

Певец рассказал, что съездил в Италию, однако подписчики не ожидали, что он был там с девушкой Источник: bilanofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В профиле Димы Билана всегда оживленно. То он требует извиниться за то, что его путают с Сергеем Лазаревым, то заигрывает с фанатами. Однако последняя публикация певца переплюнула все. В ней Билан намекнул на то, что его сердце больше не свободно. Шуму наделал романтический снимок из Венеции. На нем Дмитрий нежно обнимает незнакомку, смотря на итальянские каналы.

Источник: bilanofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Под фотографией артист оставил интригующую подпись:

— Случайность или продолжение истории? Пусть останется тайной. Пока.

Поклонники оказались не готовы к тому, что закоренелый холостяк шоу-бизнеса вдруг сменит семейное положение. В комментариях собрались сотни влюбленных фанаток, которые с детства мечтали выйти замуж за Билана и сейчас требуют от него объяснений.

— В смысле моя мечта детства выйти замуж за Билана не сбудется? — пишет одна из поклонниц.

— Интернет уже в панике! — написали под постом.

— И тут моя жизнь разделилась на до и после, — в шоке подписчица.

— Кто уже бегал к тарологу после этой фотографии? — узнают в комментариях.

— Это, блин, кто? Дима, что за фигня? — задают вопрос артисту.

— Дмитрий, я требую объяснений, — накинулись на певца.

— С одной стороны, сердце разбито от ревности, с другой — радость за такого человека, как вы, с третьей — небольшая надежда, что это всё-таки клип, — рассказывает о своих чувствах подписчица.

— Как так-то? Вы просто разбили мое сердце, — расстроена одна из подписчиков.

— То есть всё время, которое я ждала, чтобы стать достаточно взрослой для вас, потрачено впустую? — негодует пользовательница под ником Саби.

Обычно разговорчивый Билан пока не спешит с ответом. И фанатки успевают строить теории, кем окажется девушка на фотографии. Некоторым профиль напомнил журналистку Надежду Стрелец, другие склоняются, что это певица — Пелагея, Полина Гагарина или Зиверт.

Источник: Дима Билан / Vk.com

Среди вариантов также вспомнили блондинку, с которой Билан снимался в клипе на песню «На берегу неба». Поклонники предполагают, что пара снова объединилась, чтобы перепеть популярную песню из 00-х или выпустить ее продолжение в новом альбоме.

— Как будто это та девушка из клипа «На берегу неба». Ну, может, я ошибаюсь. Очень хотелось бы, чтобы Дима был счастлив и нашел своего человека, а не просто очередной клип, — поделилась подписчица артиста.

— Какая четкая ассоциация: Билан + девушка + черно-белый кадр равно «На берегу неба», — пишут в комментариях.