У Стрельцов затронет карьеру, у Скорпионов — круг общения: как на нас повлияет солнечное затмение

Астролог дала советы на солнечное затмение 21 сентября Источник: Мария Орлова / Vk.com, Максим Серков / NGS42.RU

Астролог из Ярославля Мария Орлова дала прогноз на период солнечного затмения 21 сентября. Начнется явление в 20:30, закончится — в 00:54. А пик придется на 22:42. Жители Центральной России не увидят затмения. Но астрологи считают, что оно все равно повлияет на нашу жизнь.

«В это время вы можете задуматься, что для вас действительно важно, не пора ли навести порядок в мыслях, привычках, делах, пересмотреть планы. Это шанс оставить в жизни только то, что по-настоящему ценно и интересно для вас. Наведите порядок в своем пространстве. Чистота снаружи помогает навести чистоту внутри», — рассказала Мария Орлова.

При этом следует воздержаться от критики себя и других, от запуска новых проектов, спонтанных крупных покупок.

А теперь советы астролога для знаков зодиака.

Овен

Сосредоточьтесь на рутине, не начинайте новых дел. Подумайте о своем здоровье. Не берите и не давайте деньги в долг.

Телец

Для вас это время творчества. Отпустите желание контролировать результат. Делайте то, что приносит радость без строгого плана. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Берегите детей и вторую половинку.

Близнецы

Ваш фокус сейчас — это дом и семья. Создавайте уют, сделайте генеральную уборку. Позвоните близким, помиритесь, если с кем-то в ссоре. Забота о своем «гнездышке» подарит вам чувство безопасности в период солнечного затмения.

Рак

Вам стоит немного замедлиться. Вместо десятка задач выберите одну, но самую главную. Проговаривайте свои мысли вслух или записывайте их. Общение должно быть не суетливым, а глубоким. Будьте осторожны с новыми знакомствами.

Лев

Задайте себе вопрос, что для вас по-настоящему ценно. Пересматривайте свои траты. Инвестируйте только в свое развитие. Откажитесь в этот период от вредных привычек.

Дева

Это ваше время сиять. Отдохните от роли того, кто всё организовывает и контролирует ситуацию. Сконцентрируйтесь только на заботе о себе. Подумайте, что вы хотите вычеркнуть из своей жизни, чтобы стать более счастливыми.

Весы

Ваша задача сейчас отдохнуть от социальной суеты, почаще проводить время наедине с собой. Интуиция подскажет самые верные ответы на любые вопросы. Берегите свое здоровье и деньги.

Скорпион

Подумайте о своем круге общения: кто заряжает вас энергией, а кто ее забирает. Поблагодарите тех, кто вас поддерживает, находится рядом. Легко отпускайте связи, которые изжили себя. Не начинайте сейчас новых дел.

Стрелец

Настало время пересмотреть свои карьерные цели. Особенно, если они перестали вас вдохновлять. Подумайте, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы работа приносила не только доход, но и удовлетворение. Делайте маленькие шаги, но уверенно и каждый день. Не ссорьтесь с коллегами.

Козерог

Сейчас для вас не совсем благоприятны далекие поездки и путешествия. Ваша цель — понять, во что вы верите по-настоящему, без оглядки на других. Берегите отношения с вашим отцом и начальством.

Водолей

Для вас это время переоценки общих ресурсов с вашими партнерами — кредитов, инвестиций, доходов. Приведите в порядок все финансовые документы. Кроме того, это трансформационный период, который обязательно приведет к росту и развитию. Подумайте, что вы готовы отпустить, чтобы стать сильнее и счастливее.

Рыбы

Ваш фокус сейчас — партнерство. Подумайте, какие договоренности стоит пересмотреть, чтобы отношения стали еще комфортнее. Не самый лучший период для начала новых отношений и разрывов.