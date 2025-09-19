Львы снимут маски, Весы разберутся с окружением: наступил период, который может перевернуть жизнь

Ярославский астролог дала прогноз на конец сентября — начало октября Источник: Дарья Селенская / Городские порталы, Мария Орлова / Vk.com

С 14 сентября по 9 октября планета любви, красоты, денег и удовольствий Венера пересекается с Кету в знаке Льва. Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, как это повлияет на нашу жизнь.

В ведической астрологии считается, что Кету это — южный кармический узел, точка, в которой Луна пересекает эклиптику. Астрологи считают, что этот узел связан с прошлым опытом, привычками и тем, что пора отпустить

«Кету — это „космический пылесос“, который вытягивает все лишнее и иллюзорное из вашей жизни и отношений. Это время перезагрузки своих ценностей. Настал период, когда нужно задать себе вопросы: „кто я, когда меня никто не видит“, „что я люблю по-настоящему без оглядки на моду и чужое мнение“, „на что я готов тратить свои ресурсы“. Возможно, то, что казалось вам до недавнего времени красивым и важным, может поблекнуть. Оборвутся связи, которые исчерпали себя. Творчество тоже проходит трансформацию. Сейчас важно заниматься им для себя, а не для других. Важно получать удовольствие от самого процесса», — отметила Мария.

Также она посоветовала пересмотреть свои траты. От дорогих ужинов, чтобы произвести на кого-то впечатление, или от брендовых вещей ради чьей-то похвалы лучше отказаться.

«В это время тратьте деньги на личные удовольствия и свое развитие. Это принесет больше радости и пользы», — пояснила астролог.

Мария Орлова дала советы для каждого знака зодиака.

Овен

Главный совет для вас — научиться отдавать лавры другим. Ваша яркость никуда не денется. Но сейчас важно проявлять щедрость души, хвалить других, позволять вашему партнеру блистать в отношениях. Будьте аккуратны с инвестированием средств. Деньги сейчас рекомендуется тратить на творчество и детей.

Телец

Для вас это время переоценки самого важного и фундаментального — дома, недвижимости, семьи, отношений с матерью. Возможно, пришла пора провести генеральную уборку не только в своем доме, но и в своей жизни. Вспомните, какие установки о любви и финансах вам достались из детства, от семьи. Подумайте, какие из них действительно ваши. Имейте в виду, что сейчас не лучшее время для покупки своего жилья.

Близнецы

Идет очищение вашего общения. Могут уйти иллюзии о некоторых людях, оборваться бессмысленные переписки, связи. Сейчас важно сосредоточиться на самом основном — разговорах по душам с близкими людьми.

Рак

Пересмотрите сейчас свое отношение к ресурсам. Что для вас действительно ценно и важно — деньги, эмоциональная поддержка, время? Избавляйтесь от привычки тратить деньги на успокоение своих нервов. Ваша финансовая безопасность строится сейчас на умении сконцентрироваться на главном и отличать сиюминутные потребности от истинных желаний.

Лев

Кету проводит детокс вашего имиджа и вашей личности. Кто вы без аплодисментов, какая ваша самая искренняя, настоящая улыбка? Это время снять маску, которую вы надели ради общества, и обнаружить за ней личность, интересующуюся собой.

Дева

Для вас это непростой период, особенно в сфере отношений. Это время уединения и тишины. Важные изменения будут происходить на внутреннем, не видимом для других уровне. Прислушивайтесь к своим снам, интуиции, озарениям. Отдохните от социальной активности, потому что вам сейчас нужно перезарядить внутренние батарейки. Будьте осторожны в теме секса.

Весы

Сейчас происходит переоценка круга вашего общения и дружбы. Могут уйти связи, которые были лишь приятным фоном для вас. Проявятся те, кто вас искреннее считает своим другом и союзником. Это хорошее время, чтобы отказаться от проектов, которые держались только на вашем желании угодить кому-то или просто быть в тренде.

Скорпион

Кету очищает ваши карьерные амбиции, публичный статус и в целом все, что касается публичной деятельности. Задавайтесь вопросом, чего вы хотите в теме карьеры, не идете ли вы к цели, которая была навязана извне. Самое лучшее сейчас — действовать, исходя из своей внутренней правды, а не ожиданий начальства, коллег и в целом общества.

Стрелец

Время проверить свои убеждения и расширить горизонты. Откажитесь от планов на отпуск «как у всех». И спросите себя, чего вы хотите. При этом у вас сейчас не лучшее время для дальних поездок и путешествий. В этот период ваше желание учиться должно идти от сердца, а не потому что это важно и ценно обществу. Пересмотрите отношения с отцом и вышестоящими людьми.

Козерог

Глубинная трансформация происходит в ваших деловых и личных отношениях, в теме финансов и сексуальной жизни. Кету убирает лишние страхи и иллюзии. Совместные инвестиции, получение кредитов требуют аккуратности. Сейчас для вас самое главное — искренность и открытость с близкими людьми.

Водолей

Сейчас важный период для вашего партнерства — личного и делового. Кету снимает маски, убирает договоренности, которые изжили себя. Отношения пройдут проверку на подлинность. Сохранятся только те, в которых есть принятие друг друга без всяких масок и любовь.

Рыбы