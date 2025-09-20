«Тыкву я не ем. Вообще не люблю». Как живет садовод, который выращивает овощи размером и ценой с машину

Окружность «талии» у этой тыквы порядка 5 метров Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Здесь растет небольшой экземпляр весом примерно 400 килограммов», — начинает экскурсию по своей даче Александр Чусов. Садовод является рекордсменом по выращиванию гигантских тыкв. И в этом году хочет улучшить свой прошлогодний результат.

MSK1.RU побывал на необычной плантации и выяснил, сколько стоит вырастить гигантскую тыкву, куда пойдет урожай и где раздобыть редкие семена.

Неудачная грядка

Сразу у входа, там, где обычно у садоводов разбиты клумбы, у Александра Чусова земля затянута тыквенными плетями. Но эту плантацию сам садовод называет неудачной. Одна тыква — всего (!!!) 100 килограммов.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«У нее рано отгнила плодоножка, из-за этого она расти уже не смогла. Неудачная тыква, где-то 100 килограммов, в таком районе. Рядом также находится, я бы сказал, неудачный куст тыквы, потому что здесь я рассчитывал получить плод весом более чем 700 килограммов, но по итогу этого не получилось», — сокрушается Александр.

Источник: Городские медиа

На этой же грядке росла основная тыква, но после опыления она не показывала нужные темпы роста. Набрала всего килограммов 60, говорит Александр, а по меркам гигантских овощей это очень-очень мало. Да и форма подкачала, больше похожа на желудь, а это уже генетический брак. Как правило, такие никогда не вырастают гигантами.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Растение показало признаки генетического брака, и все плоды не росли нормально, в итоге у них еще постоянно лопалась вот эта часть — у плодоножки. Выращивание гигантских растений — оно вообще всегда сопряжено с риском. Риск того, что у вас ничего не получится по разным причинам. В том числе неудачная семечка, неудачная погода, растение загниет, тыква лопнет или что-нибудь еще приключится. Потому что это не те привычные сорта», — рассказал Александр.



Рядом — еще одна из неудачных: весит приблизительно килограммов 400. Впечатляет своим весом только обывателей, для настоящего гигантомана цель не оправдала средства.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«В этом году погода была неблагоприятная вообще для тыкв и все тыквы, которые росли на улице, максимум доросли где-то, может, до 450 килограммов. Вот это, как сказать, вроде хороший результат, но в контексте приложенных усилий и целей это довольно маленький и скромный результат», — говорит садовод.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Маленькая (порядка центнера) — та самая, которая в форме желудя выращена из собственных семян. В прошлом году Александру удалось вырастить тыкву более 770 килограммов, но хорошего потомства она не дала. Так же как и не принесла ожидаемых плодов семечка, купленная на Аляске. Всего около 400 килограммов.

Генетический код тыквы

Гигантские растения не являются сортами, отмечает Александр, у них идет бесконечная гибридизация. И предсказать, покажет ли растение признаки своего предка, сложно. Хотя у каждой гигантской тыквы есть своя родословная, где указано, в каком году какая была тыква, с какой ее скрестили, какое у них было потомство.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У тыквы, которая не показала результата, хорошая родословная. Ее «прародители» весили тонну. В потомстве у нее тоже были экземпляры свыше 1000 килограммов.

«Мы уже знаем, что есть шанс, что у нас вырастет что-то хорошее, но только шанс! Потому что может попасть не самая удачная семечка. Мы вот видим 10 удачных тыкв потомства, а на эти 10 удачных тыкв может прийтись 30 неудачных, которые вообще не выросли и не занесены в родословную, вот поэтому это некий момент такой генетической рулетки», — оправдывает неудачную тыкву Александр.

Основа агротехники: много места, равномерный полив по всей площади и укоренение вот этих дополнительных листьев.

Теплица под тыквы

После небольшого рассказа про неудачный опыт этого года Александр ведет нас в святая святых — свою теплицу. Ее он построил специально под тыквы. Помещение — 160 квадратных метров. Там обеспечен обогрев земли, воздуха, капельный полив — одним словом, созданы оптимальные условия.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В теплице с апреля два куста. Выросли из купленных семян. Одно стоило 120 000. Александр приобрел его на аукционе. Второе — 30 000 рублей. Купил у такого же увлеченного тыквовода.

«Подбирал самые лучшие семена со всего мира. Я очень тщательно их подбирал по родословным, по всей статистике, чтобы отобрать самые лучшие семена и получить хоть какую-то возможность попробовать вырастить тыкву, которая будет весить свыше 1000 килограммов. На данный момент мои две тыквы, по предварительным расчетам, весят больше чем 1000», — говорит Александр.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Практически ежедневно Александр делает замеры, вводит данные в специальное приложение, и оно рассчитывает, сколько тыквы весят в моменте. Окончательный результат покажет контрольное взвешивание, но, по опыту прошлого года, предварительные расчеты довольно точные.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Зайти в теплицу накануне снятия урожая всей съемочной группе невозможно. Слишком мало места осталось: всё захватили гигантские листья и стволы толщиной с мощные канаты. Поэтому обходим строение, и вот они — гордость садовода.

«Это тыква Вульф. Опять же, это не какое-то имя просто придумал. Вульф — это фамилия человека, который вырастил тыкву, от которой семечка. Энди Вульф. Вообще, эти все семена гигантских тыкв — они как прописываются: сначала вес тыквы, потом фамилия человека, который вырастил, потом год, когда это было. То есть, условно, я в прошлом году вырастил тыкву, она записана как 817, Чусов, 2024», — делится тонкостями Александр Чусов.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Теплицу делят Вульф и Кисамор. В пик сезона за день оба выпивали по тонне воды. И в сутки набирали по 30 килограммов веса.

«Первые дней 20 они растут довольно медленно, килограммов до 40. Потом они начинают ускоряться. А после 30-го дня начинается самый пик их роста, и они могут набирать довольно много. Когда им исполняется 60 дней, скорость начинает падать постепенно, до самого угасания полного», — рассказал садовод.

Есть или не есть?

Тыквы, несмотря на свой устрашающе огромный размер, съедобные. Но в суп или пирог Вульф и Кисамор точно не попадут.

«Потому что вырастить тыкву, себестоимость которой будет как автомобиль, есть непрактично. То есть ее можно есть, но зачем? Цель совершенно другая. Опять же, это самая главная выставка. Тыкву я не ем. Вообще не люблю. Она для меня в первую очередь какой-то экспонат интересный, арт-объект, который какой-то такой яркий, классный, и хочется на него смотреть. Когда я вижу тыкву, мне хочется на нее посмотреть, но не съесть.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вопреки расхожему мнению, подчеркивает Александр, его тыквы не больше других напичканы химией.

«Люди почему-то думают, что есть какая-то особая химия, такая специальная химия, которой полил, и всё выросло. Нет, я такой не знаю вообще, к сожалению. Может быть, если знал бы, с удовольствием бы полил, но такой химии, по сути, нет. Рост, само собой, обеспечивается удобрениями, но удобрения — это просто питание для растения, то есть те вещества, которые участвуют в обмене веществ в организме растения. Секрет весь именно в подборе идеального баланса».

Много удобрений нельзя, говорит садовод. От переизбытка тыквы будут плохо расти. Александр делает анализ почвы, чтобы определить, чего не хватает, и замешивает нужный состав.

«Если замерить, это будет меньше, чем рекомендованные дозировки удобрений, которые обычно пишут на упаковках».

Лежат тыквы просто на земле. Сквозь кожуру влага не попадает в плод, но есть у гигантов и слабые места. Это — пестик. В этом месте может начать гнить или лопнуть. Эта зона у тыквы самая тонкая. Одна трещина — и все труды насмарку. К контрольному взвешиванию уже не допустят.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Не любые трещины. Именно сквозные, когда дырка насквозь идет, — это недопуск. А какие-то поверхностные — это считается нормой. Поверхностные трещины появляются, зарастают, такой вот процесс».

Почему тыква?

«Тыква — всему голова. Я скажу так: есть много различных направлений, и арбузы, и лук, и многое-многое другое, но на самом-то деле это просто дополнение к тыквам. Потому что все эти соревнования, чемпионаты и прочее основаны только на тыквах, а остальное как для разнообразия. Ну ответ почему понятен, потому что тыква самая большая. Если самая большая тыква в мире весила 1247 килограммов, то самый большой арбуз в мире весил 157 — как ни старайся, арбуз в тыкву не превратится».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У Александра Чусова нет специального образования, он бросил учебу, но и специальность, которую осваивал, не имеет отношения к аграрному сектору. В выращивании гигантских овощей главное — практика, считает садовод.

Сейчас Александр работает в компании, которая производит удобрения. Про подкормки для растений он знает много. Кроме того, садовод — идейный вдохновитель и организатор чемпионата России по выращиванию гигантских овощей.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Да и сами тыквы приносят деньги — они ценные экспонаты. В прошлом году гиганты ездили в Казахстан, их туда купили. А потом Александр еще собрал семена, которые стоят недешево.

«Это моя основная деятельность, то есть это даже уже не хобби, потому что это уже как работа получается. Я автор идеи выставки. С 2017 года в „Аптекарском огороде“ Москвы она проходит, да и в целом, наверное, всё движение, чемпионат и конкурс у нас в России, — это всё идет от меня. У нас в стране никто такого никогда не делал».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

А началось всё с фотографий больших тыкв в интернете. Собрав информацию, купив семена, Александр начал пробовать. В целом, говорит садовод, его всегда интересовал огород. На даче он помогал с детства, но если смотреть на статистику конкурса, то земледелие сейчас модное направление среди зумеров.

«Именно не как представляют классического дачника, какой-нибудь дедушка с бабушкой, а молодые люди. У нас в конкурсе один парень, ему лет 16, он претендует на первое место в этом чемпионате. Вообще все призовые места, по предварительным данным, занимают только школьники. Им это нравится, это прикольно, интересно».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Главное событие в жизни этих двух гигантов — выставка. Она будет длиться месяц, в финале из Вульфа и Кисамора сделают арт-объект.