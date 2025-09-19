Создатели «Подслушано в Рыбинске» объявили о продолжении сериала. Где пройдут съемки

PREMIER показал тизер второго сезона сериала «Подслушано в Рыбинске» Источник: PREMIER онлайн-кинотеатр / Vk.com

Сценарист Иван Баранов анонсировал продолжение снятого в Ярославской области сериального хита «Подслушано в Рыбинске». Об этом стало известно 17 сентября на премьере нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER.

«В каком городе будут происходить события второго сезона, создатели держат в тайне. Также не раскрываются главные герои грядущей истории. Тизер озаглавлен „Подслушано в …“, намекая на то, что проект будет выполнен в жанре антологии», — сообщили в пресс-службе PREMIER.

Антология — собрание произведений сравнительно небольшого объема, созданных как одним, так и несколькими авторами.

Создатели сериала упомянули, что речь может идти о регионе с «суровой природой».

«Идиллия влюбленных Зои и Баяна, долгожданная поездка и суровая природа за окном… что может пойти не так?» — указано в описании тизера.

К своим ролям вернется сериальная парочка — следователь Зоя (актриса Юлия Хлынина) и влюбленный в нее помощник Баян (Михаил Кремер). В режиссерском кресле останется Петр Тодоровский-младший.

Зоя и Баян появятся во втором сезоне «Подслушано в Рыбинске» Источник: PREMIER онлайн-кинотеатр

Что известно о режиссере «Подслушано в Рыбинске» Узнать Петр Тодоровский-младший — режиссер, сценарист и продюсер из творческой династии Тодоровских. Его отец — Валерий Тодоровский продюсирует сериалы и фильмы для Первого канала, известен по фильмам «Страна глухих», «Стиляги», сериалами «Оттепель» и «Надвое» с Александром Петровым; его дед — режиссер Петр Тодоровский-старший (скончался в 2013 году) был номинирован на кинопремию «Оскар» в 1985 году за картину «Военно-полевой роман» (1983 год).

Еще весной 2025 года создатели подтвердили съемку продолжения сериала, предупредив, что место действия могут перенести из Ярославской области.

Как отметили в PREMIER, «Подслушано в Рыбинске» завоевал народную любовь.

«Иронический детектив „Подслушано в Рыбинске“ стал бесспорным хитом первого полугодия на платформах PREMIER и START. „Подслушано в Рыбинске“ также имеет 100-процентный положительный рейтинг среди российских кинокритиков на агрегаторе рецензий Кинопоиска», — сообщили представители онлайн-кинотеатра.

Напомним, в центре сюжета первого сезона был журналист рыбинской газеты «Волжский вестник» Юрий Мальцев, на которого навалилась череда неприятностей: измена жены, ругань с дочкой и подозрения в убийстве. На фоне стресса и эпилептических припадков Бра начинает видеть убийства, которые вот-вот произойдут в городе.

В актерском составе — звезда сериалов «Пищеблок», «Дядя Леша» Тимофей Трибунцев, актер Антон Васильев («Невский», «Хрустальный»), а также Рузиль Минекаев, известный по «Слову пацана» и «Елкам».

Съемки проходили в Рыбинске с ноября 2023 года по март 2024 года. Сцены снимали на набережной Волги, улице Крестовой, в театре, местной гостинице и базе отдыха. В массовых сценах приняли участие десятки рыбинцев.