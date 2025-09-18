«Исполнитель только качественно орет»: поклонники SHAMAN'а в недоумении от его песни для «Интервидения»

SHAMAN считает по пальцам тех, кто остался в восторге от его песни для «Интервидения» Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Со дня на день участники «Интервидения» предстанут во всей красе перед жюри песенного конкурса, а мы познакомимся с исполнителями, о существовании которых еще вчера в России никто толком не знал. Самое известное для русского слушателя имя на этом первенстве — Ярослав Дронов. И самое время узнать, какую песню будет петь SHAMAN на «Интервидении-2025». Тем более что хитяра, который ему написал Максим Фадеев, вышел не вчера и уже оброс комментариями от благодарных и не очень слушателей.

А теперь приступим, собственно, к экзекуции знакомству с хитом, который SHAMAN исполнит на «Интервидении». На конкурсе он представит лирическую песню «Прямо по сердцу». Что примечательно, написал ее Максим Фадеев, который недавно назвал главных фаворитов «Интервидения», и Дронова в списке не оказалось. Писал он ее, впрочем, не именно для SHAMAN'а: по легенде, композиция появилась, когда представителя России для конкурса вообще не определили.

— Я почему-то думал, что это будет девушка. Поэтому писал в достаточно высокой тесситуре, — признавался Фадеев.

Продюсер Игорь Матвиенко, который займет место в жюри на «Интервидении», назвал песню «Серпом по…» «Прямо по сердцу» громкой заявкой на победу и даже увидел ее в тройке лучших среди конкурсантов. Свои пять копеек поддержки вставил и Олег Газманов, отметивший, что у Ярослава большие шансы на победу, и он будет болеть за Дронова.

— Он хороший вокалист, он профессионал, всё зависит от того, насколько хороша будет песня, насколько хорошо он с ней справится, — поделился Газманов с ТАСС накануне генеральной репетиции конкурса. — У него такое количество концертов, что заминок не будет, поэтому я уверен, что он покажет хороший результат.

А вот критик Сергей Соседов не так уверен в безупречности композиции, он назвал ее «конвейерной, а не штучной продукцией».

— Топовое произведение для подобных конкурсов: невнятный скучный запев и заливистый, крикливый припев. Банально, но это тренд подобных мероприятий, — отметил Соседов.

Сам SHAMAN песню о несчастной любви назвал очень проникновенной, искренней и нежной и уже опубликовал клип на нее. Видео на унисекс-композицию напоминает бессмертное и переосмысленное произведение Владимира Маркина «Я готов целовать песок» в мире постапокалипсиса. На нем Дронов разгуливает по вулканическому пеплу и посыпает им голову на фоне Сатурна, время от времени прикладывается к фляжке, пытается забраться на скалу, припадает на колено, внезапно начинает кружиться, горланит песню и в конце концов встречается с женщиной типа «жена». Не с Мизулиной. В общем, всё это напоминает путешествие обычного русского мужика домой после бурной пятницы.

У поклонников SHAMAN'а, ознакомившихся с творением, впечатление сложилось неоднозначное. Некоторые посчитали «Прямо по сердцу» слишком простой для международного конкурса, а клип — мрачным и не вызывающим нежные чувства и мысли о любви.

— Песня — полная хрень, убогий текст. Исполнитель только качественно орет, раздражающий вокал, — считает Елена Рячкина.

— Песенка не для конкурса, так себе, в памяти не осталась и мурашки не вызвала, — поделилась своими эмоциями Людмила С.

— Штамп, — одним словом описала произведение одна из слушательниц. — Увы, песня проходящая. Картинка спасает, голос, мелизмы, вокализ этнический, но текст и мелодия, увы. На творчество нужно время, песня, видимо, писалась галопом. Я ожидала большего на этот конкурс.

Мелизмы — это вокальные и инструментальные украшения, которые добавляют мелодической линии несколько звуков на один слог текста или распеваются на одном дыхании, не меняя при этом темпа и ритмического рисунка основного произведения. Мелизмы служат для придания песне большей выразительности, эмоциональной глубины и подчеркивания уникальности голоса исполнителя.

— Не понимаю, как такое может заходить. Песня не раскачивает, только мощным припевом, и всё… И что с ним в клипе происходит? Потеряшка. С такими ресурсами можно было и постараться, — раскритиковал песню и видео Вадим Дюжев.

— Для конкурса, конечно, слабовато, нет мощи. Наверное, ему уже себя не превзойти. Думаю, лучшее свое он уже спел, теперь только пиар и раскрутка, — считает еще один слушатель.

Но нашлись и те, кому песня пришлась по душе.

— Голос как будто с другой планеты, очень хорошо передает состояние души, песня о любви, чистая, прекрасная песня. Спасибо SHAMAN’y за такое замечательное исполнение, — говорит одна из поклонниц Дронова.

— Какой трудный путь прошел человек, чтобы найти свою любовь. SHAMAN очень убедительно сыграл свою роль, а песню исполнил просто потрясающе, молодец, — похвалила исполнительские и актерские данные Ярослава еще одна поклонница.

— SHAMAN, это потрясающая песня и волшебный клип, большое спасибо вам и всей команде, которая работала над ним, — обратилась к певцу София Бровикова. — Вы исполнили ее блестяще, только вы смогли бы ее так спеть, потому что вложили всю свою душу! SHAMAN — это космос! Обожаю! Ну и, конечно же, желаю победы на «Интервидении»! Уверена, вы будете лучшим среди участников.