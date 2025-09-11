Вы душа компании или душный интроверт? Пройдите тест и узнайте скрытые черты своего характера

Вы замечали, что после шумной вечеринки одни люди полны сил, а другие мечтают лишь о том, чтобы побыстрее оказаться в тишине? Это не просто случайность. Всё дело в фундаментальном различии наших личностей — уровне экстраверсии. Готовы узнать, к какому лагерю принадлежите вы? Знаменитый тест Ганса Айзенка даст точный ответ. Всего за несколько минут вы поймете сам механизм своей внутренней батарейки. Отвечайте на вопросы быстро и честно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов — только ваши истинные склонности.
Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям или к тому, чтобы отвлечься, испытать сильные ощущения?
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, ободрить или посочувствовать?
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Считаете ли вы себя беззаботным человеком и любителем компаний?
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете подождать, прежде чем действовать?
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Вам просто работать и сосредотачиваться в оживленном месте, где что-то происходит?
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Вам становится скучно, если вы проводите слишком много времени наедине с собой?
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
На спор вы способны решиться на всё?
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, который вам симпатичен?
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Верно ли, что вам бывает трудно отказаться от своих идей, даже столкнувшись с вескими аргументами против?
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же?
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет