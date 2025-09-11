НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вы душа компании или душный интроверт? Пройдите тест и узнайте скрытые черты своего характера

Всего 10 вопросов откроют то, о чем вы и не догадывались

В компании вы можете надевать какую угодно маску, но от себя вам всё равно не скрыться

Вы замечали, что после шумной вечеринки одни люди полны сил, а другие мечтают лишь о том, чтобы побыстрее оказаться в тишине? Это не просто случайность. Всё дело в фундаментальном различии наших личностей — уровне экстраверсии. Готовы узнать, к какому лагерю принадлежите вы? Знаменитый тест Ганса Айзенка даст точный ответ. Всего за несколько минут вы поймете сам механизм своей внутренней батарейки. Отвечайте на вопросы быстро и честно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов — только ваши истинные склонности.

1 / 10

Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям или к тому, чтобы отвлечься, испытать сильные ощущения?

  • Да

  • Скорее да, чем нет

  • Скорее нет, чем да

  • Нет

2 / 10

Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, ободрить или посочувствовать?

  • Да

  • Скорее да, чем нет

  • Скорее нет, чем да

  • Нет

3 / 10

Считаете ли вы себя беззаботным человеком и любителем компаний?

  • Да

  • Скорее да, чем нет

  • Скорее нет, чем да

  • Нет

4 / 10

Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете подождать, прежде чем действовать?

  • Да

  • Скорее да, чем нет

  • Скорее нет, чем да

  • Нет

5 / 10

Вам просто работать и сосредотачиваться в оживленном месте, где что-то происходит?

  • Да

  • Скорее да, чем нет

  • Скорее нет, чем да

  • Нет

6 / 10

Вам становится скучно, если вы проводите слишком много времени наедине с собой?

  • Да

  • Скорее да, чем нет

  • Скорее нет, чем да

  • Нет

7 / 10

На спор вы способны решиться на всё?

  • Да

  • Скорее да, чем нет

  • Скорее нет, чем да

  • Нет

8 / 10

Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, который вам симпатичен?

  • Да

  • Скорее да, чем нет

  • Скорее нет, чем да

  • Нет

9 / 10

Верно ли, что вам бывает трудно отказаться от своих идей, даже столкнувшись с вескими аргументами против?

  • Да

  • Скорее да, чем нет

  • Скорее нет, чем да

  • Нет

10 / 10

Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же?

  • Да

  • Скорее да, чем нет

  • Скорее нет, чем да

  • Нет

Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
