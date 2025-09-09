«Кровавая» Луна на высоте 11 тысяч метров. Как за уникальным затмением наблюдали из самолета: фото и видео

Луна с борта самолета Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Вечером 7 сентября жители разных уголков России смогли увидеть полное лунное затмение. Поверхность Луны на некоторое время стала багрово-медного цвета.

Полное затмение Луны можно назвать уникальным астрономическим событием. В прошлый раз жители России могли увидеть подобное 7 лет назад — 27 июля 2018 года.

Но еще более неожиданным стало, что сотни людей смогли наблюдать лунное затмение на высоте 11 тысяч метров. К тому же для участников первых астрорейсов событие длилось не несколько минут, а несколько часов. К полету Astro Night присоединился корреспондент MSK1.RU и рассказывает, как это было.

Перед вылетом

Вечер воскресенья для более 250 пассажиров рейсов Astro Night начался с бизнес-зала в московском аэропорту Внуково. На входе в него, на регистрации, их ждали уже распечатанные билеты с памятными сувенирами. Каждый получил шеврон, ремувку (авиационный брелок) для ключей и сертификат участника.

Зона регистрации участников астрорейсов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Участники Astro Night получают билеты Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Российские космонавты (слева направо): Константин Борисов, Дмитрий Петелин, Олег Кононенко, Андрей Бабкин Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Внутри зала пока одни участники наслаждались фуршетом, другие успевали разговаривать с космонавтами и делать с ними совместные фотографии.

Организовали полет Гильдия «Рубежи науки» совместно с аэропортом Внуково, Роскосмосом. Расчетом маршрута занимался астроном Станислав Короткий.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Станислав Короткий Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

— Первые расчеты мы произвели еще несколько месяцев назад. Но так как у нас метеосводка появляется буквально за сутки-двое, то с учетом ветра приходится всё пересчитывать, — рассказал Станислав Короткий перед вылетом.

Среди пассажиров рейса можно было найти группы друзей, коллег и даже целые семьи. Екатерина ждала вылета вместе с мужем и ребенком.

— Одно из моих ярких впечатлений в жизни — запуск ракеты. Нашей, отечественной, естественно. Это были фантастические эмоции. Хотелось и плакать, и смеяться, и кричать. И хотелось бы, наверное, в этот раз испытать что-то подобное, — поделилась своими ожиданиями девушка.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

И пока гости вечера отдыхали, на стоянке уже готовили для них три авиалайнера: Boeing 737 от «Газпром Авиа», Ту-204 Центра подготовки космонавтов и черный Boeing 757 Black

Jet.

Владимир Сурдин Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Общение продолжилось и в самолетах. Полет в Boeing 737 сопровождал астроном Владимир Сурдин. Пока борт еще стоял на земле, он успел рассказать несколько интересных фактов о затмении.

— Не поверите, солнечные затмения происходят чаще, чем лунные. Вот в это мало кто верит из тех, кто начинает увлекаться астрономией. Что такое лунное затмение? Земля бросила тень на Луну. И все, кто на этом полушарии Земли смотрят на Луну, они его увидели. Половина человечества сегодня в принципе должна увидеть лунное затмение, — отметил Сурдин.

Летим на север

Маршрут этого вечера построили так, чтобы максимально долго можно было наблюдать лунное затмение в воздухе. А еще попробовать поймать северное сияние.

Самолет вылетел из Москвы (Внуково) в 19:30 и взял курс на север. Пролет проходил над Ярославской, Вологодской, Архангельской областями и Республикой Коми. По времени это около двух часов в одну сторону. Развернулся самолет у Северного полярного круга. На 180 градусов.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

С погодой повезло и в Москве — небо оказалось практически безоблачным. Так что пассажиры самолетов начали следить с одной стороны за красочным закатом, а с другой уже наблюдали за астрологическим явлением.

Со всех сторон то и дело раздавались выкрики: «Смотрите, затмение. С этой стороны». В этот момент пассажиры уже начали свободно перемещаться по самолету, заглядывая к соседям в иллюминатор.

К моменту, когда самолеты покинули московскую зону полетов, за бортом уже полностью стемнело. Луна же наполовину закрылась тенью Земли.

Источник: MSK1.RU

В самолете тонкости лунного затмения объяснял астроном Владимир Сурдин. А перед самим ученым висела карта лунной поверхности.

— Мы увидим лунное затмение. Раньше они были довольно важны. Потому что до того, как мы начали на Луну запускать космические аппараты, они нужны были, чтобы понять, из чего она сделана, чем она покрыта. В момент затмения поверхность Луны начинает остывать, потому что Земля бросает на нее свою тень, — рассказал Владимир Сурдин.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Еще одним звездным гостем вечера на самолете Boeing 737 стал космонавт Роскосмоса Константин Борисов. У него за плечами пока что один полет — 199 суток на МКС. Но он уже готовится к следующему — в марте 2027-го.

Для него полет стал интересен попыткой увидеть полярное сияние с самолета, а не с космической станции.

— В космосе полярное сияние-то на самом деле является самым необычным, самым зрелищным, сказочным наблюдением. Это невероятные такие вертикальные, очень-очень высокие волны, которые похожи на такой изумрудно-малиновый занавес. За полет у нас было несколько недель, когда была довольно высокая солнечная активность. И мы действительно видели много ночью полярных сияний.

Но ночь в космосе, как ни странно, длится очень недолго. То есть только-только ты привык к темноте, видишь полярные сияния, и буквально через 25−30 минут снова светло. Константин Борисов космонавт

Когда самолет подлетал к самой дальней точке маршрута, Луна уже полностью скрылась в тени Земли. Ее светло-серый цвет сменился на буро-медный, а яркость стала практически минимальной.

Большая часть полета проходила в полной темноте на самолете. Это сделали специально, чтобы свет не мешал наблюдать за происходящим за бортом. Атмосферу же внутри дополнял астрономический DJ-сет.

Источник: MSK1.RU

Не обошлось этим вечером и без разочарований. Надежды увидеть северное сияние так и не оправдались. Но участников полета это расстроило не сильно.

— Для меня это необычный опыт. Такого, чтобы я вылетала из одного места и в него возвращалась, у меня еще не было. Плюс еще были интересные обсуждения того, что мы видели. Луна, конечно, была великолепна, но жалко, что не было северного сияния, — поделилась впечатлениями Нелля после посадки.