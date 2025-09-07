«Периодически возвращаю в свою жизнь „Тиндер“». Как звезда «Уральских пельменей» построила карьеру, но не нашла любовь

37-летняя Ксения Корнева родилась в Новосибирске, много и успешно играла в КВН, а потом случайно стала частью шоу «Уральские пельмени» и обрела массу поклонников благодаря харизме и обаянию. Сейчас артистка живет на два города — Москву и Екатеринбург, но любят ее во всей стране. E1.RU рассказывает, как Ксения пришла в команду и осталась там надолго.
«Я с детства делала, что хочу»
Ксения Корнева родилась в Новосибирске в 1988 году. По профессии ее родители инженеры-радиоэлектронщики, они познакомились на местном заводе. Несмотря на техническую специальность, мама и папа смогли привить ей любовь к творчеству и КВН. Каждое воскресенье они смотрели выступления сборных команд по телевизору.
— Я с детства была очень самостоятельной и всегда делала, что хочу. И за это очень благодарна родителям. Они всегда доверяли мне. С родителями у нас дружеские отношения, и я часто советуюсь с мамой по каким-то вопросам, но решения всегда принимаю сама, — рассказывала Ксения в интервью газете Metro. — Я была хулиганистой, но всегда соблюдала правила, так что родителям было не за что меня ругать и наказывать. Папу к директору в школу вызывали, ну поговорит он с ним, скажет мне быть аккуратнее, и на этом всё.
У Ксении есть младший брат Алексей, который стал актером. В детстве ребята не очень ладили и постоянно дрались. Стать лучшими друзьями им удалось только во взрослом возрасте.
— Мы дрались страшно. Пока мы не выросли, у нас были отвратительные отношения. Сейчас мы лучшие друзья. В детстве мне однажды прилетело табуреткой, я увернулась, у нас была вмятина на стене долгое время. Я его отпинала, скорее всего. У нас была одна война — компьютер, — вспоминала Ксения в интервью YouTube-каналу «PROжизнь».
С девяти лет Ксюша играла в школьной команде КВН и была ее капитаном. Сценарии тогда писала ее мама. После Корнева поступила в Новосибирский университет экономики и управления. На первом курсе она решила присоединиться к команде КВН «Сматывай удочки» — ее сразу взяли в основной состав.
Ксения рассказывала, что, когда уходила из университета играть в КВН, она договорилась с родителями: если добьется успеха на телевидении, то сможет заниматься любимым делом. В противном случае вернется к учебе.
— Родители в меня поверили. Когда я уже начала приносить деньги с КВН, а потом и «Пельмени» случились, родители осознали, что всё это не зря было. Огромная благодарность, что меня силком в этот институт не запихали и не лишили меня КВН. КВН дал мне всё. Родители меня понимают и не ограничивают ни в чем, — говорит актриса.
«Схватила звездную болезнь на втором курсе»
Впервые головокружение от успехов Ксения ощутила в институте на втором курсе. Однако быстро избавилась от этого и больше такого чувства не допускала.
— Я схватила звездную болезнь на втором курсе. Я думала, что я очень крутая. После выступления с КВН в одном из городов я по универу ходила с высокомерным лицом. Потом, конечно, капитан команды настучал мне по голове, и с тех пор я не зазнаюсь, — отмечала актриса в интервью шоу «Кто мы?!».
Когда Корнева выступала за женскую команду «Бюст Ленина», она смогла попасть в финальные игры Центральной лиги и в Первую лигу КВН. Затем артистка оказалась единственной среди одиннадцати мужчин в команде «Сердце Сибири». Больше всего артистка запомнилась по женской сборной «Раисы» — команде Высшей лиги КВН.
Помимо игр в Клубе веселых и находчивых, Ксения работала ведущей и тамадой: она вела корпоративы и свадьбы, но вскоре это стало рутиной и надоело. В мае 2015 года она решилась на серьезные перемены и переехала из Новосибирска в Москву — всё нужно было начинать с нуля.
В Москве работу Корнева нашла сразу. Александр Масляков взял ее на должность шеф-редактора КВН ТВ.
«Вся команда „Уральских пельменей“ была сильно не уверена во мне»
В 2015 году Ксению Корневу позвали сыграть жену Андрея Рожкова в одном из номеров «Уральских пельменей», и так она попала в проект.
— Андрей мне как папа в «Пельменях». Он единственный, кто в меня поверил и дал мне возможность участвовать в шоу. Все остальные сказали: «Хрень какая-то». Они все сейчас будут говорить, что не было такого, но мне потом рассказали, что вся команда была сильно не уверена во мне. «Хочешь — попробуй», — было сказано, а Андрюха ответил: «Да, я хочу попробовать», — говорила она в интервью E1.RU.
Ксения Корнева признавалась, что с детства была фанаткой «Уральских пельменей» и сильно обрадовалась, когда стала частью коллектива. По ее словам, в команде всегда царит уважение и нет никакой дедовщины со стороны «старичков».
Несмотря на то что почти все «Уральские пельмени» обосновались в Екатеринбурге, переезжать из столицы Корнева не стала и даже купила квартиру в Москве. Можно сказать, что сейчас актриса живет на два города.
— Я залетная, но от процесса не оторвана вообще. Я каждый месяц прилетаю сюда на неделю, репетирую с ними. Гастроли, съемки — это все вместе. Без меня происходит только написание. Могу придумать что-то во время репетиций. Но конкретно авторской работой заниматься — у меня просто нет столько времени, — признавалась Корнева.
В 2019 году Ксения дебютировала в кино: она засветилась в сериале «Дылды» с Павлом Деревянко, а в 2020-м на СТС вышла комедия «Корни». А в 2023 году показали картины «Галя, у нас отмена!» и «Мама будет против» с участием юмористки.
Пыталась найти любовь на сайтах знакомств
Ксения Корнева редко делится подробностями личной жизни, о ее романах практически ничего не известно. Актрисе часто приписывали отношения с экс-участником «Уральских пельменей» Романом Постоваловым из-за того, что они играли на сцене ту самую семейку. Она рассказала, что зритель верил в их отношения, потому что между ними была та самая искра.
— Очень часто люди думают, что мы реально женаты, то есть спрашивают: «А где ваш муж?» На гастроли ездили, Ромка не поехал, мужик спрашивал: «Где ваш муж?» Я сама не знаю, вы скажите, я бы поискала с удовольствием, не знаю, где мой муж, я не замужем. Наверное, Ромин типаж что-то куда-то туда. Может быть, поэтому искры какие-то в глазах летают, когда мы на сцене. Мы хорошо общаемся, он может меня ущипнуть где-то за кулисами, когда переодеваюсь. Я не стесняюсь с ним в трусах постоять. Не перед кем уже, к сожалению, — делилась она в интервью журналисту Андрею Пределину.
Известно, что у Ксении были отношения, которые, как она признавалась, сломали ее. Во всех интервью она отказывается подробно говорить на тему личной жизни.
— Это как раз та штука, которая меня поломала. Это такая история, которую не хочется вспоминать. Надеюсь, я разберусь с ней когда-нибудь до конца, почему, что и как. Наверное, там лежит ответ, почему я не замужем и без детей. Фу, отвратительный человек, — вспоминала артистка.
Пока Ксения не замужем, и в других интервью она говорила, что у нее нет определенного типажа мужчин. Оказалось, что актриса не раз пыталась найти свою любовь на сайтах знакомств.
— Я периодически возвращаю в свою жизнь «Тиндер», и начинается этот свайп: нравится, не нравится. Просто по фотографиям, по описанию я что-то иногда смотрю. Я нашла вкладку, кому я поставила лайки, мне стало страшно, потому что это очень много одинаковых людей. То есть я выбрала свой типаж, — рассказывала Корнева.
В мае 2024 года Ксения Корнева намекнула своим подписчикам на перемены в личной жизни. Артистка улетела за границу в Прагу, где в новогоднюю ночь ей сделали предложение. Вскоре актриса разорвала помолвку. Тогда многие поклонники были уверены, что она помирилась со своим возлюбленным, но, по всей видимости, звезда окончательно рассталась с мистером Х.
— Почему вы из этого трагедию делаете? У меня всё хорошо, уж поверьте. Сам факт, что обществу важно наличие кольца, меня очень веселит, — ответила Ксения переживающим подписчикам в комментариях.
До разрыва актриса отмечала, что с появлением в ее жизни молодого человека все ее знакомые заметили, что она стала мягче. Ей же самой стало легче жить после того, как она нашла свою любовь.
В апреле этого года стало известно о новом возлюбленном Корневой. Фанаты только предполагали, что их связывают любовные отношения, но потом артистка выложила фотографию, после которой не осталось никаких сомнений.
Избранника актрисы зовут Алексей Луканин, ему 38 лет. Судя по социальным сетям, которые поклонник практически не ведет, он учился в Российском университете транспорта, а сейчас живет в Москве. Кем работает — неизвестно.
Сейчас артистка не публикует совместные снимки с возлюбленным и не рассказывает, удалось ли сохранить отношения. На вопрос поклонников: хотела бы она детей, она ответила: «Иногда мне кажется, что я сама еще ребенок».
— Я никому ничего не должна. Я хотела, как все, только айфон. Мне везет по жизни, и я стараюсь эту удачу не упустить. Я очень не люблю просить помощи, я всегда всё сама, и для меня всегда было откровением, когда мне открывают дверь. Включается братан — чемодан всегда на гастролях тащу сама. Если я могу сама, чего нет-то? Я могу и унитаз починить легко, разобрать и собрать. Но в случае когда ты замужем, ты должна включать слабину. Сразу включаешь глупую девочку, — рассказывала о своей независимости Корнева.
