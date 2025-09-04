НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Ему ни в чем не отказывают»: ярославского мажора отправили на перевоспитание в реалити-шоу

«Ему ни в чем не отказывают»: ярославского мажора отправили на перевоспитание в реалити-шоу

Марк Борисовский стал участником проекта «Чадо из Ада»

763
5 комментариев
Ярославец стал участником реалити-шоу на ТВ | Источник: пресс-служба телеканала «Ю»

Ярославец стал участником реалити-шоу на ТВ

Источник:

пресс-служба телеканала «Ю»

17-летнего Марка Борисовского из Ярославля называют избалованным мажором. Из-за своих капризов парень попал на перевоспитание в многодетную семью. Его жизнь кардинально изменилась из-за участия в популярном реалити-шоу «Чадо из Ада» (12+) на телеканале «Ю».

Как рассказали 76.RU в пресс-службе телеканала, родители Марка — владельцы сети прачечных в Ярославле, у мамы также есть собственный салон красоты.

«Своему чаду отец и мать ни в чем не отказывают: покупают дорогие велосипеды и мотоциклы, оплачивают шопинг в Дубае. Для семьи они строят еще один дом, но Марк не понимает зачем и настаивает, что пора заняться строительством недвижимости для него. Родители возмутились, но парень считает, что прав именно он», — рассказали в пресс-службе телеканала.

В рамках реалити Марк провел три дня в Ленинградской области на перевоспитании в многодетной семье со скромным достатком.

«Здесь Марку предстоит научиться заботиться о других, ценить труд родителей и понять, что деньги — это не главное», — уточняют продюсеры шоу.

В реалити-шоу «Чадо из Ада» пытаются перевоспитать капризных подростков обеспеченных родителей, отправляя детей в обычные семьи. Чтобы попасть в телепроект, нужно заполнить анкету. Обычно заявку на участие в шоу отправляют сами родители. Авторы проекта обещают, что по итогам реалити родители получат более осознанную версию избалованного чада, а подросток поймет, что главное — это теплые человеческие отношения и крепкая дружная семья.

Выпуск с участием ярославского мажора Марка Борисовского выйдет в эфир 9 сентября в 18:00 на телеканале «Ю».

