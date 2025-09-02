НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сотня снова в деле: «Ну-ка, все вместе!» возвращается на ТВ. Когда премьера

Сотня снова в деле: «Ну-ка, все вместе!» возвращается на ТВ. Когда премьера

Раскрываем дату и время выхода седьмого сезона популярного шоу

214
1 комментарий
Лазарев и Басков уже подготовили свои искрометные шутки | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Лазарев и Басков уже подготовили свои искрометные шутки | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

Лазарев и Басков уже подготовили свои искрометные шутки

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

Одно из редких шоу, к которому не бывает гневных комментариев телезрителей (во всяком случае в ожидании премьеры), снова в деле. Этой осенью на экраны возвращается всенародно любимый проект «Ну-ка, все вместе!» (12+).

И если год назад было интригой, вернется ли в проект громко хлопнувший дверью Сергей Лазарев, то на этот раз совершенно очевидно, что певец возглавит сотню.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

Компанию ему составит бессменный ведущий шоу Николай Басков.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

Впрочем, совсем без сюрпризов не обойдется. Приоткрывая закулисье проекта, его создатели говорят, что один из выпусков будет посвящен композитору Игорю Николаеву, отметившему в этом году 65-летие. Певец, который в последнее время активно запрещает всем пить за любовь, впервые займет место эксперта в сотне и примет участие в отборе лучшего вокалиста.

Кстати, «Народный кастинг» в этом году собрал участников из самых отдаленных уголков России: претенденты на победу заявили о себе и в Москве, и во Владивостоке. Прошедших отбор будут оценивать не только постоянные обитатели стены, но и звездные гости. Среди них появятся Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Валерия, Жасмин, Алексей Чумаков, Алена Свиридова, Алсу, Ваня Дмитриенко, Александр Панайотов, Натали, Ева Власова и Бьянка.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Источник: пресс-служба телеканала «Россия»
Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

Главный приз остался прежним — 5 миллионов рублей и кубок шоу. Чтобы дойти до финала, конкурсанты должны не просто петь, а заставить встать и подпевать сотню экспертов. Чем больше кнопок нажато — тем выше шанс на победу. Сергей Лазарев признается: уровень конкурсантов растет с каждым сезоном, а споры в жюри только подогревают интерес.

— Каждый сезон убеждаюсь: уровень конкурсантов растет стремительно. От первых шагов на «Народном кастинге» до финала они проходят огромный путь — вкладываются, репетируют, работают на пределе. Это всегда вдохновляет, — отметил Лазарев. — Атмосфера становится всё горячее: споры накаляются, мнения расходятся, и мне важно защищать участников, отстаивать их право на шанс. Иногда зрители не согласны с нашими решениями, и это нормально.

Николай Басков согласен с тем, что выбрать лучшего будет ох как не просто.

— Те, кто пришел на наш «Народный кастинг», чтобы попасть в седьмой сезон шоу, — молодцы! Я уверен, что не прийти — это просто потерять возможность. А прийти — это и себя показать, и посмотреть, как всё происходит, и получить ценный опыт, — рассказал Басков. — Конкурсанты неординарные, безумно талантливые, дерзкие, яркие. И очень сложно выбрать из них кого-то главного и лучшего.

Премьеры седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» осталось ждать недолго: первый выпуск выйдет в эфир 12 сентября в 21:30.

Вы смотрите шоу «Ну-ка, все вместе!»?

Да, каждый сезон жду с нетерпением
Иногда включаю, если попадаю на эфир
Смотрю только отдельные выступления в интернете
Нет, это не мое
Узнал(а) об этом шоу только сейчас
Комментарии
1
Гость
38 минут
Каждый год одно и тоже. Как обычно телепередача для пенсионеров
Читать все комментарии
