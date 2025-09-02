Сотня снова в деле: «Ну-ка, все вместе!» возвращается на ТВ. Когда премьера

Одно из редких шоу, к которому не бывает гневных комментариев телезрителей (во всяком случае в ожидании премьеры), снова в деле. Этой осенью на экраны возвращается всенародно любимый проект «Ну-ка, все вместе!» (12+).
И если год назад было интригой, вернется ли в проект громко хлопнувший дверью Сергей Лазарев, то на этот раз совершенно очевидно, что певец возглавит сотню.
Компанию ему составит бессменный ведущий шоу Николай Басков.
Впрочем, совсем без сюрпризов не обойдется. Приоткрывая закулисье проекта, его создатели говорят, что один из выпусков будет посвящен композитору Игорю Николаеву, отметившему в этом году 65-летие. Певец, который в последнее время активно запрещает всем пить за любовь, впервые займет место эксперта в сотне и примет участие в отборе лучшего вокалиста.
Кстати, «Народный кастинг» в этом году собрал участников из самых отдаленных уголков России: претенденты на победу заявили о себе и в Москве, и во Владивостоке. Прошедших отбор будут оценивать не только постоянные обитатели стены, но и звездные гости. Среди них появятся Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Валерия, Жасмин, Алексей Чумаков, Алена Свиридова, Алсу, Ваня Дмитриенко, Александр Панайотов, Натали, Ева Власова и Бьянка.
Главный приз остался прежним — 5 миллионов рублей и кубок шоу. Чтобы дойти до финала, конкурсанты должны не просто петь, а заставить встать и подпевать сотню экспертов. Чем больше кнопок нажато — тем выше шанс на победу. Сергей Лазарев признается: уровень конкурсантов растет с каждым сезоном, а споры в жюри только подогревают интерес.
— Каждый сезон убеждаюсь: уровень конкурсантов растет стремительно. От первых шагов на «Народном кастинге» до финала они проходят огромный путь — вкладываются, репетируют, работают на пределе. Это всегда вдохновляет, — отметил Лазарев. — Атмосфера становится всё горячее: споры накаляются, мнения расходятся, и мне важно защищать участников, отстаивать их право на шанс. Иногда зрители не согласны с нашими решениями, и это нормально.
Николай Басков согласен с тем, что выбрать лучшего будет ох как не просто.
— Те, кто пришел на наш «Народный кастинг», чтобы попасть в седьмой сезон шоу, — молодцы! Я уверен, что не прийти — это просто потерять возможность. А прийти — это и себя показать, и посмотреть, как всё происходит, и получить ценный опыт, — рассказал Басков. — Конкурсанты неординарные, безумно талантливые, дерзкие, яркие. И очень сложно выбрать из них кого-то главного и лучшего.
Премьеры седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» осталось ждать недолго: первый выпуск выйдет в эфир 12 сентября в 21:30.
Вы смотрите шоу «Ну-ка, все вместе!»?