На Западе сняли новый фильм про Россию. Посмотрите, как Джуд Лоу играет Владимира Путина

На Западе сняли новый фильм про Россию. Посмотрите, как Джуд Лоу играет Владимира Путина

Название кино — «Кремлевский волшебник»

200
6 комментариев
Загримированный Джуд Лоу | Источник: Variety.comЗагримированный Джуд Лоу | Источник: Variety.com

Загримированный Джуд Лоу

Источник:

Variety.com

Появился первый кадр из фильма «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу играет Владимира Путина. Фильм будет «политическим триллером», а действие идет в 90-х годах, в самом начале политической карьеры Путина.

Фильм снимает французский режиссер Оливье Ассайас. Он сказал, что был впечатлен уровнем самоотдачи Джуда Лоу.

«Лоу полностью преобразил и переосмыслил (Путина), сделав его очень убедительным», — говорит Ассайас.

Постановщик добавил, что был «поражен тем, насколько (Лоу) нужно было быть вовлеченным, как понять все тонкости персонажа», чтобы добиться нужного результата. Другая звезда фильма — Пол Дано, его режиссер хвалит за погружение в российскую политику. Вместе с ним играет обладательница «Оскара» Алисия Викандер. Их роли — это вымышленный политтехнолог Баранов и его возлюбленная.

«Снимать этот фильм было особенно сложно, потому что действие происходит в России, в местах, которые существуют, но к которым у нас не было доступа. Мы и представить себе не могли, что будем снимать в России», — добавил Ассайас.

В итоге фильм полностью сняли в Латвии, так как расходы на съемки в этой стране довольно низкие.

Лоу — британский актер, который известен по ролям Джона Ватсона в «Шерлоке Холмсе», молодого Альбуса Дамблдора в «Фантастических тварях» и папы римского в «Молодом папе». К слову, русских он тоже уже играл: Лоу был Карениным в экранизации «Анны Карениной».

Хотели бы посмотреть фильм?

Да, наверняка получится хорошо
Посмотрел бы, только чтобы посмеяться. По-любому снимут очередную клюкву
Нет, даже смотреть не хочу
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Владимир Путин Фильм Кино Актер
Комментарии
6
Гость
46 минут
Мы смеёмся как они снимают про нас и наоборот. Латвия это прямо очень Россия.
Гость
27 минут
По влиянию на судьбу России, после Петра I В.В.Путин - Таврический самый великий Император Российской Империи.
Читать все комментарии
