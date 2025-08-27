На Западе сняли новый фильм про Россию. Посмотрите, как Джуд Лоу играет Владимира Путина

Загримированный Джуд Лоу Источник: Variety.com

Появился первый кадр из фильма «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу играет Владимира Путина. Фильм будет «политическим триллером», а действие идет в 90-х годах, в самом начале политической карьеры Путина.

Фильм снимает французский режиссер Оливье Ассайас. Он сказал, что был впечатлен уровнем самоотдачи Джуда Лоу.

«Лоу полностью преобразил и переосмыслил (Путина), сделав его очень убедительным», — говорит Ассайас.

Постановщик добавил, что был «поражен тем, насколько (Лоу) нужно было быть вовлеченным, как понять все тонкости персонажа», чтобы добиться нужного результата. Другая звезда фильма — Пол Дано, его режиссер хвалит за погружение в российскую политику. Вместе с ним играет обладательница «Оскара» Алисия Викандер. Их роли — это вымышленный политтехнолог Баранов и его возлюбленная.

«Снимать этот фильм было особенно сложно, потому что действие происходит в России, в местах, которые существуют, но к которым у нас не было доступа. Мы и представить себе не могли, что будем снимать в России», — добавил Ассайас.

В итоге фильм полностью сняли в Латвии, так как расходы на съемки в этой стране довольно низкие.

Лоу — британский актер, который известен по ролям Джона Ватсона в «Шерлоке Холмсе», молодого Альбуса Дамблдора в «Фантастических тварях» и папы римского в «Молодом папе». К слову, русских он тоже уже играл: Лоу был Карениным в экранизации «Анны Карениной».