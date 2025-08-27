«Было катастрофическое положение»: Юлия Барановская сняла в своем шоу ярославские многодетные семьи

Юлия Барановская занимается проектом о многодетных семьях Источник: Елена Селезнева / Vk.com

Две многодетные семьи из Ярославля стали героями нового проекта «Большие семьи большой страны». Ведущая передачи — Юлия Барановская, известная многим россиянам благодаря шоу «Мужское/Женское» на Первом канале.

«Большие семьи большой страны» — проект, рассказывающий о многодетных семьях из разных регионов нашей страны. Во время съемок команда обращает внимание на трудности, с которыми могут столкнуться подобные семьи, и рассказывают о том, какая поддержка им положена.

Одними из участников шоу стала семья Андреевых. Юрий и Наталия вместе 13 лет, они воспитывают пятерых детей.

В семье Андреевых пятеро детей Источник: «Большие семьи Большой страны», выпуск от 26 августа 2025-го

Вторая семья, попавшая в объективы камер, — Селезневы. Владислав и Елена вместе 25 лет и воспитывают восьмерых детей.

Мы рассказывали историю музыкальной семьи Селезневых Источник: «Большие семьи Большой страны», выпуск от 26 августа 2025-го

Одним из вопросов, которые поднимает Юлия Барановская в проекте, стало финансовое положение семьи. Она рассказала, что в обществе сложился стереотип о том, что подобные семьи зачастую неблагополучны.

«Когда родились двойняшки, у нас было катастрофическое финансовое положение. Не было ни машины, ни денег. С доходностью были сложности», — рассказал Владислав Селезнев.

Выпуск, снятый в Ярославле, стал шестым по счету в проекте Источник: Юлия Барановская / Telegram

Но при этом после рождения двойняшек пара решилась и на младшего ребенка. Как объяснили многодетные родители, проблемы с деньгами их не пугали.

«Но трудности сегодня есть, завтра всё может измениться, вообще в одночасье», — добавила Елена Селезнева.

Владислав и Елена воспитывают восьмерых детей Источник: «Большие семьи Большой страны», выпуск от 26 августа 2025-го

Наталия Андреева призналась, что они с мужем вообще не переживали по поводу финансового вопроса.

«Ну вот сваришь ты, например, кастрюлю на три литра, или на пять литров, или на четыре. Какая уже разница? Положишь ты туда шесть картошин или семь. В плане того, чтобы прокормить семью, не было такого вопроса. Мы знали, что справимся», — объяснила многодетная мама.

Юрий и Наталия купили в ипотеку четырехкомнатную квартиру Источник: «Большие семьи Большой страны», выпуск от 26 августа 2025-го

Также Юлия Барановская встретилась с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. С главой региона телеведущая поговорила о пособиях и мерах поддержки для многодетных семей, а затем обсудила их и с героями выпуска.

Наталия Андреева рассказала, что ее дети получают бесплатное двухразовое питание в школе. Кроме того, семья получает региональные выплаты. Материнский капитал пара вложила в покупку четырехкомнатной квартиры.

Телеведущая пообщалась с главой региона Источник: «Большие семьи Большой страны», выпуск от 26 августа 2025-го

Семья Селезневых живет в двухкомнатной квартире. Владислав рассказал, что они стояли в очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Но при возможности семья оформила ипотеку. А когда квартиру было решено продать, возникли сложности.

«Нам в опеке сказали: „Что вы собрались продавать? Доли детей?“» — рассказал Владислав.

Как объяснили Селезневы, в их ситуации они больше не попадают под меры господдержки по улучшению жилищных условий. Но семья получила земельный участок в 20 соток под строительство собственного дома.

Во время беседы речь зашла также о кружках для детей и о том, каким образом родители их туда доставляют. Не у всех родителей есть автомобили. Юлия Барановская в разговоре с Михаилом Евраевым озвучила идею по созданию автопарка, с помощью которой семьи смогут арендовать машины на льготных условиях.

«Тоже интересная мысль, подумаем», — сказал Михаил Евраев.

Также он напомнил, что в регионе есть социальное такси, стоимость проезда в котором стоит 6 рублей за километр для льготных категорий.

Наталия Андреева также вспомнила про отдых на море. Она рассказала, что было бы хорошей идеей компенсировать многодетным стоимость проезда. Юлия Барановская предположила, что на уровне федерального законодательства можно было бы рассмотреть вопрос о льготном проезде по платным дорогам на юг для семей с тремя детьми и больше.