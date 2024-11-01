Телеведущая Юлия Барановская приехала в гости к ярославской семье

Телеведущая Юлия Барановская приехала в гости к семье Селезневых Источник: Елена Селезнева / Vk.com











На днях телеведущая Юлия Барановская побывала в Ярославле, чтобы снять в своем проекте многодетные семьи. Как рассказали 76.RU участники передачи, речь идет об авторской программе. Героями из Ярославской области стали семьи Селезневых и Андреевых.

— Это новый социальный проект Юлии Барановской «Большие семьи большой страны», рассказывающий о многодетных семьях из разных регионов нашей страны, — рассказал нашему порталу ярославец Владислав Селезнев, который стал героем выпуска.

Юлия Барановская — российская радио- и телеведущая, известная по передаче «Мужское/Женское» (16+) на Первом, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина. Автор социального проекта «Женщины Донбасса».

Напомним, мы рассказывали историю музыкальной семьи Селезневых, Владислав и Елена воспитывают восьмерых детей и каждый освоил что-то из музыкальных инструментов. Глава семьи выступает продюсером, вместе Селезневы выпускают творческие проекты.

Как живет многодетная семья музыкантов Источник: Городские порталы

Творческие ярославцы рассказали о своей жизни звездной гостье. Съемки прошли 26 и 27 октября.

Семья Селезневых стала героем проекта Барановской Источник: Елена Селезнева / Vk.com











— С Юлией приятно было общаться, она очень внимательна к деталям. На съемках была очень дружелюбная и спокойная атмосфера, чудесная съемочная команда, было очень легко и просто. Съемки длились два дня, несмотря на наш плотный семейный график была приятная усталость в конце, — поделился эмоциями в беседе с 76.RU Владислав.

По словам ярославца, эти съемки надолго останутся в памяти, потому что в последний съемочный день супруги Селезневы приобрели новый статус.

— Самым значимым событием в тот день стало появление на свет нашего первого внука, эмоции, нас переполняли, дочка Алина с зятем Семеном стали мамой и папой, а мы с супругой дедушкой и бабушкой! — поделился Владислав.