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Город Телеведущая Юлия Барановская приехала в гости к ярославской семье

Телеведущая Юлия Барановская приехала в гости к ярославской семье

Рассказываем, что делала звезда в наших краях

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3 комментария

Телеведущая Юлия Барановская приехала в гости к семье Селезневых

На днях телеведущая Юлия Барановская побывала в Ярославле, чтобы снять в своем проекте многодетные семьи. Как рассказали 76.RU участники передачи, речь идет об авторской программе. Героями из Ярославской области стали семьи Селезневых и Андреевых.

— Это новый социальный проект Юлии Барановской «Большие семьи большой страны», рассказывающий о многодетных семьях из разных регионов нашей страны, — рассказал нашему порталу ярославец Владислав Селезнев, который стал героем выпуска.

Юлия Барановская — российская радио- и телеведущая, известная по передаче «Мужское/Женское» (16+) на Первом, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина. Автор социального проекта «Женщины Донбасса».

Напомним, мы рассказывали историю музыкальной семьи Селезневых, Владислав и Елена воспитывают восьмерых детей и каждый освоил что-то из музыкальных инструментов. Глава семьи выступает продюсером, вместе Селезневы выпускают творческие проекты.

Как живет многодетная семья музыкантов

Творческие ярославцы рассказали о своей жизни звездной гостье. Съемки прошли 26 и 27 октября.

Семья Селезневых стала героем проекта Барановской

— С Юлией приятно было общаться, она очень внимательна к деталям. На съемках была очень дружелюбная и спокойная атмосфера, чудесная съемочная команда, было очень легко и просто. Съемки длились два дня, несмотря на наш плотный семейный график была приятная усталость в конце, — поделился эмоциями в беседе с 76.RU Владислав.

По словам ярославца, эти съемки надолго останутся в памяти, потому что в последний съемочный день супруги Селезневы приобрели новый статус.

— Самым значимым событием в тот день стало появление на свет нашего первого внука, эмоции, нас переполняли, дочка Алина с зятем Семеном стали мамой и папой, а мы с супругой дедушкой и бабушкой! — поделился Владислав.

Старший сын Самуил, исполнивший хит «Ласкового мая» в популярном сериале, сыграл для звездной гостьи

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Съемки Проект Телеведущая Юлия Барановская Многодетная семья
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Комментарии
3
Гость
1 час
Звезда?
Гость
12 минут
Везёт нашему Городу, к нам, кто не попадя не едет! Блиновская, Барановская...
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Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
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